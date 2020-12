Bose uued juhtmevabad kõrvaklapid on treeningul parimaks kaaslaseks!

Foto: Bose

Aktiivse eluviisiga inimesed ning suured trennisõbrad on juba ammu kursis, et juhtmevabad kõrvaklapid kuuluvad hea treeningvarustuse juurde. Kes on korra käinud jooksmas või jõusaalis juhtmevabade kõrvaklappidega, see enam naljalt juhtmetega jännata ei viitsi.

Käies üksinda jooksmas või trenni tegemas, on muusika või podcast’id heaks seltsiliseks. Küll aga on juhtmed võrdlemisi tüütud – siin tulevadki mängu ülimugavad Bose juhtmevabad kõrvaklapid Sport Earbuds mis on spetsiaalselt disainitud sportlikule inimesele.

Foto: Bose

Inimesed muutuvad aasta-aastalt järjest mugavamaks ning soovivad igal elualal saada maksimaalset kvaliteeti. Seega ei rahulda meist enamikke enam keskpärane ja sahisev heli. Peaaegu alati ollakse nõus veidi rohkem maksma, et saada klass kõrgemat kvaliteeti. BOSE on siinkohal esirinnas – patenteeritud tehnoloogia edastab alati tõetruu heli ja säilitab selle tasakaalu igal helitugevusel. Aktiivne EQ muudab automaatselt heli kõrgeid ja madalaid tasemeid, nii et muusika, videod ja kõned on alati tasakaalus.

Foto: Bose

Need Bose klapid ei lahku treeningult enne sind, sest laetud aku kestab kuni 5 tundi. Laetud karp tagab aga akule veel täiendavalt 2 × 5 tundi ja nii saab laadimata kasutada oma klappe kokku kuni 15 tundi. Kui aku saab aga tühjaks liikumise ajal, siis 15-minutiline kiirlaadimine annab sinu klappidele 2 tundi täiendavat kestvust.

Ega kõrvaklapid kõrvast ei kuku?

Kes pole veel juhtmevabu kõrvaklappe proovinud, pelgavad tavaliselt, et need võivad jooksu ajal kõrvast kukkuda. Tegelikult on kõrvaklapid ideaalse sobituvusega ning istuvad ülimalt mugavalt.

Foto: Bose

Täiesti uued StayHear Maxi silikoonotsikud loovad sinu kõrvakanali ja klappide vahel tiheda sideme ning blokeerivad seetõttu ümbritseva müra, et saaksid veel enam oma treeningule keskenduda. Valides oma kõrvale sobiva suurusega silikoonotsiku, püsivad klapid kindlalt kõrvas ega kuku välja ka kõige aktiivsema treeningu ajal. Komplektis on kolm erinevas suuruses kõrvasisest otsikut, mille hulgast igaüks just omale sobiva leiab. Kõrva puudutav pind on pehmest silikoonist ja sobitub sinu kõrvakuju järgi.

Eesti vihmases kliimas võib muidugi mõnevõrra tekitada küsimusi, kas armsate kõrvaklappidega üldse tasub minna õue jooksma. Bose uued spordiklapid on läbinud põhjaliku testimise, mis kinnitab kõrvaklappide kestvust. IPX4 rating tagab aga klappides asetseva elektroonika kaitse vee ja higi eest, et saaks treenida iga ilmaga.

Kui soovid aga veelgi võimekamat toodet, siis soovitame valida uued mürasummutusega kõrvaklapid QC Earbuds, mis on disainitud maailma parima mürasummutusega klappideks ja valitud juba ka mitmete testide võitjaks selles vallas.

