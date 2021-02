TalTech. 80 aastat majandusharidust: tudengid aitasid arendada Tallinna lennujaama teenusedisaini

Tallinna Lennujaamal oli TalTechi majandusteadus­konnaga huvitav koostöö ­õppeaine “Elamusturundus ja teenusedisain” tudengi­projekti raames, kirjutab 11.02 Äripäeva vahel ilmunud erileht TalTech. 80 aastat majandusharidust.

Tallinna Lennujaama reisijateenuste valdkonna juht Katrin Hagel tunnustab tudengite panust reisija digitaalse teekonna loomisel. Foto: Erakogu

Üliõpilased arendasid lennujaama reisija digitaalset teekonda, kasutades teenusedisaini metoodikaid. Tulemusena anti Tallinna Lennujaamale üle kuus uue lahenduse prototüüpi, mis aitaksid tõsta reisija rahulolu ja luua täiendavaid ärilisi võimalusi.

Tallinna Lennujaama reisijateenuste valdkonna juht Katrin Hagel ütleb, et lennujaam alustas teenusedisaini valdkonna põhjalikku arendamist eelmisel aastal.

“Reisijateenuse disaini projekti tegime koostöös teenusedisaini agentuuriga Brand Manual. TalTechi üliõpilaste sisend pakkus meie projektile lisandväärtust, kinnitas nii mõndagi meie projektist välja kasvanud ideed ning andis ka uusi mõtteid. Enamik üliõpilaste lahendusi ja prototüüpe keskendus digiteenuste arendamisele, järjekorra haldusele ning info jagamisele. Kõik need teemad on meie jaoks aktuaalsed ja võtame neid ettepanekuid arvesse,” lisab Hagel.

Praktilise töö kogemus tudengitele

Koostöö Tallinna Lennujaama ja Tallinna Tehnikaülikooli vahel on keskendunud just teenusedisaini valdkonnale. Katrin Hagel ütleb, et üliõpilased olid väga aktiivsed ja asjalikud. “Projekti käigus tegid nad intervjuusid reisijate ja meie töötajatega,”

sõnab ta ning usub, et projekti peamine kasu tudengitele seisnes teenusedisaini projekti läbiviimise praktilise kogemuse saamises.

“Kasutades reisijatelt saadud tagasisidet ning enda reisimise kogemusi, pidid nad leidma lahendused konkreetsetele probleemidele. Meie koostöö oli kahtlemata väga huvitav mõlemale poolele,” sõnab Hagel.