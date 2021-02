Hansab: innovatsioon on meie DNA-sse sisse kirjutatud

Hansab Grupi juhatuse esimees Aivar Urva ja Asi Hansab juhatuse esimees Janno Kallikorm Foto: HELEN KATTAI

Innovaatiliste tehnoloogiliste lahenduste looja ja komplektsete ärilahenduste pakkuja Hansab AS on unikaalne tehnoloogiaettevõte, mis käib alati teistest sammu võrra eespool. „Me pole 30 aasta jooksul kordagi peatunud ega jäänud traditsiooniliste lahenduste rakkesse, sest innovatsioon on justkui ettevõtte DNA-sse sisse kirjutatud,” ütleb Hansabi asutaja ning Hansab Grupi juhatuse esimees Aigar Urva.

Hansabi toodetega on kokku puutunud iga Eesti inimene, sest ettevõtte tegevus katab suure osa erinevatest majandusharudest alates jaekaubandusest, finantssektorist ja logistikast kuni avaliku sektori ning turvalahendusteni, millele lisandusid näiteks mõned aastad tagasi ID-kaartide personaliseerimine ning sularahatöötlus ja -vedu. Tänavu täitub 30 aastat ettevõtte asutamisest Eestis, Lätis on tegutsetud 27, Leedus 26 ning Soomes 7 aastat. Kokku kuulub gruppi üheksa firmat ning 16 harukontorit.

AS Hansabi juhatuse esimees Janno Kallikorm märgib, et ettevõtte tugevuseks on kindlasti ka see, et enamikke uudseid lahendusi testitakse kõigepealt enda peal ning paljudel ettevõtte töötajatel on võimalus olla osaks meie innovatsiooni protsessis. „Meie töö on väga põnev, kuid loomulikult ei lähe uute tehnoloogiatega alati kõik nii lihtsalt, kuid meie soov on siiski olla alati esimene. Kopeerijaid ja järeletegijaid on küll palju, kuid kliendid usuvad meisse ning hindavad seda uuenduslikkust ja samas stabiilset tegevust, millega Hansab on end juba 30 aastat tõestanud. Meie visioon on alati olnud aidata klientide elu kergendada ning lõpptarbijatele teenuste tarbimist lihtsustada – ja see on ka edukalt õnnestunud.”

Tugevad on need, kes suudavad teha koostööd

Kui algusaastatel oli Hansab suures osas innovatiivsete toodete edasimüüja, siis täna arendatakse aktiivselt oma tooteid, mis lisaks koduturgudele lähevad ka ekspordiks. Seejuures on ettevõtte rõhk tarkvaraloomisel ning riistvara tootmine toimub peamiselt allhankekorras. „Oleme keeruliste komplekslahenduste pakkuja ning meie fookuses on just ärikriitilised ja elutähtsad teenused. See esitab ühelt poolt meie töötajatele piisavalt väljakutseid ja toob mugavustsoonist välja. Teisalt tagab ettevõttele kindluse, et meie teenuseid on alati tarvis, ka kõige raskemas majandussituatsioonis,” räägib Urva. Ta lisab, et näiteks 2020. aasta, mil ülemaailmne pandeemia mõjutas negatiivselt kogu maailmamajandust, lõpetas Hansab rekordilise 31,5 miljoni euro suuruse käibega.

Hansab osutab alates 2019. aasta detsembrist riigi- ja finantsasutustele ning kaupmeestele sularahatöötluse ning -veo teenust ning alates 2018. aastast tegeletakse koos Prantsusmaa partneriga Eesti ID-kaartide personaliseerimisega. „Sellised teenused sobituvad meie portfelli väga hästi, sest oleme alati turvalisusega tegelenud ning meie protsesside lahutamatud osad on ranged kvaliteedisüsteemid ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000 ja ISO 27001, millest kaks viimast on näitavad, et meie infoturbesüsteemid ja teenuste juhtimissüsteemid on sertifitseeritud kõrgeimal tasemel, lisaks vastame osade enda teenuste osas ka eIDAS ja PCI standarditele,” räägib Kallikorm. „Sularahaautomaatide võrgustik, raha transportimine ja turvasüsteemid on asjad, mis peavad toimima igal ajahetkel. Ja meil on plaanis selles vallas veel rohkem kaasa rääkida!”

Ta lisab, et tegelikult oligi viimase aastakümne kõige suurem hüpe tundmatusse siseneda sularahatöötluse ja -veo turule. „Aga see oli nõudlusest tingitud otsus, kuna Eestis oli pikalt olnud monopoolne seis, mis vajas väikest raputust. Jah, otsus oli küll suure riskiga, aga väga kaalutletud. Hansab on nii pikalt ja põhjalikult turvalahendustega tegelenud ning õigeid eksperte kaasates sai tehtud õige samm. Oleme seda meelt, et tugevus väljendub koostöös – kõike ei pea ise ja üksi ära tegema. Ka meie strateegias on punkt, et kasvamine toimub läbi koostöö.”

Kapitalil on rahvus

Väga oluline on Urva ja Kallikormi sõnul, et omanikud oleksid kohapeal ja valmis ettevõtte arengusse piisavalt panustama. „Väliskapitaliga firmades ollakse rohkem lühiajalistele tulemustele orienteeritud ning tihtipeale puudub pikem vaade. See teeb aga kiire reageerimise keeruliseks. Teiseks ei pruugi kaugelt aru saada investeerimise vajalikkusest. Hansab investeerib igal aastal südamega nii ettevõttesse kui ka töötajatesse, näiteks eelmisel aastal kasutasime juhust, et inimesed olid covid-19 pandeemia tõttu kodukontorites ning tegime meie kolmes peakontoris töötingimuste parendamiseks põhjalikud ümberehitused. Arenduskuludeks investeerime aga 600 000-700 000 eurot aastas ehk vähemalt kolmandiku kasumist.”

Urva sõnul on Hansabi äriotsused kiired, kuid väga põhjalikult kaalutletud. „Me oleme valmis astuma kiirelt nii uutesse valdkondadesse kui ka sealt lahkuma. Tehnoloogia on nende aastakümnetega välja palju muutunud, aga meie soov on olla alati parim tehnoloogiapartner, kes aitab klienditeenindust automatiseerida ja efektiivistada ning pakub ainult väga turvalisi lahendusi.”

Elus on enamat kui ainult töö

Hansabi edu võti on optimism ning vaade tulevikku. „Tegeleme neis valdkondades, mis on seotud tulevikuga ja kuhu investeeritakse – automatiseerimise ja digitaliseerimisega. Näeme jätkuvalt võimalusi kasvuks ja meil on palju innovatiivseid plaane, mis ei ole veel käiku läinud, sest turg pole selleks veel valmis. Aga kohe, kui turg nõuab, oleme meie kohal,” räägib Kallikorm. „Võib öelda, et Hansab on 30-aastane start-upiliku loogikaga tehnoloogiaettevõte, mille eelis on tugev tugivõrgustik, usaldav kliendibaas, väga head koostööpartnerid ning müügiorganisatsioon, kes on valmis kohe tööle asuma, kui uus toode on müügikõlbulik. Kõige soodsam kasvustrateegia on pakkuda olemasolevatele klientidele uusi lahendusi!”

Lisaks on Urva sõnul kasvu juures oluline ka eetiline moment: „Tahame arendada nii, et kogu riik areneks ja meie lastel oleks siin hea elada. Et nad tunneksid uhkust, et nende riik on uuenduslik ja teistest eeskäiv digiriik. Meie suur eesmärk on muuta reaalselt meie elukeskkonda, turvalisemaks, paremaks ja efektiivsemaks ning et kõik Hansabi 300 töötajat oleksid uhked tehtu üle. Oluline on panustada ühiskonda ja oleme aastate jooksul toetanud nii kultuuri, sporditegemist kui ka laste abiorganisatsioone. Ja mis õige olulisem – elu ei koosne ainult töötegemisest – fun peab ka olema!”