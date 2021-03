AS Signaal TM pakub laia valikut liikluskorraldusvahendeid

Liikluskorraldusvahendeid pakutakse väga erinevaid, alustades standardsetest liiklusmärkidest ja lõpetades liikluspeeglite, kummipostide ja piiretega. Ühtegi klienti ei saadeta ära, vaid tegeletakse nii väiketellimuste kui suurte teerajatistega, ütleb AS Signaal TM juhatuse liige Mehis Pass.

Suurematest töödest rääkides on rajatud mitmete kilomeetrite pikkusi teelõike, kus kogu liikluskorraldus on olnud AS Signaal TM töövõtus. “Alles valmis meil näiteks Tallinn-Narva maanteel Aaspere-Haljala teelõik, kus meie olime liikluskorraldus partneriks, teostades nii ajutist liikluskorraldust kui tarnides ka kõik statsionaarsed liiklusmärgid, infoviidad, teepiirded jne,” räägib Pass.

AS Signaal TM on paigaldanud ka adaptiivse juhtimisega foorisüsteemid ja muutuva kiirusega liiklusmärgid Reidi teel. “Oleme üks vanemaid ja suuremaid liikluskorraldus ettevõtteid – oleme tegutsenud aastast 1973 ja tänu meie kogemusele ning professionaalsele tööjõule suudame kõik tellimused õigeaegselt täita," kinnitab Pass, et neid eelistatakse eelkõige suurtel objektidel, kuna teatakse, et nad suudavad töö kindlasti tähtajaks valmis saada. Samuti on ettevõtte juhtimissüsteem ja liiklusmärkide tootmine sertifitseeritud, mis tagab nõutele vastava ja kvaliteetse toodangu.

Palju aga on ka väiksemaid tellimusi. Näiteks tellitakse privaatse parkimiskoha jaoks silte ja füüsilisi tõkiseid.

Parklate ja parkimismajade jaoks tarnitakse liikluskorraldusvahendeid, alates sissesõidu puna-valgetest kõrgust piiravatest poomidest kuni betoonpostide nurgakaitsmeteni, mis pehmendavad postiga kokkupõrget. Parklates paigaldatakse pinnasesse ka auto ratta tõkiseid, mis autoga parkimisel välistab selle, et auto võiks jõuda hoone seinani ja seda kahjustada.

Samuti pakub AS Signaal TM piirdeposte ja erinevaid pollareid. “Eraldus- ja ühistranspordi radade vahel kasutatakse tänapäeval erinevat värvi kummimaterjalist poste - kui auto sellele otsa sõidab, läheb see auto alla, aga tõuseb pärast jonnipunnilikult püsti,” kirjeldab Pass, et nii pääseb auto ja ka posti omanik minimaalsete kahjustustega.

Pimedatesse nurkadesse pakuvad nad liikluspeegleid. Näiteks tänavaliikluses, kus sõidukijuht sõidab kõrvalteelt peateele, nii et kõrval on kõrge plankaed või mõni muu nähtavust piirav element, näeb nende liikluspeeglilt, kas peateelt tuleb mõni sõiduk või mitte. Liikluspeegleid kasutatakse ka pimedates kurvides ja nurkades parkimismajades.

Samuti pakutakse elektroonilisi muutuva teabega liiklusmärke. “Näiteks Tammsaare teel, Reidi teel ja Pirita teel saab Tallinna Transpordiamet tänu neile vastavalt teeoludele, liikluskoormusele või toimunud liiklusõnnetusele piirkiirust juhtida,” räägib Pass, et kui näiteks päeval on lubatud viiskümmend kilomeetrit tunnis, saab selle õhtul tõsta seitsmekümnele. Muutuvkiirusega tabloosid on üha rohkem hakatud kasutama Transpordiameti poolt ka maanteedel.

Rohkem on hakatud kasutama ka liikuva sõiduki kiirust mõõtvaid ja kuvavaid tabloosid, mida nad pakuvad. “Kui lähenev sõiduk sõidab lubatust kiiremini, kuvatakse sõiduki kiirust punasega, koos tekstiga ”ära kiirusta” ja kui kiirust ei ületata, kuvatakse kiirus rohelisega, koos märkega “tubli liikleja”,” tutvustab Pass, et sellised väikesed mõõtepunktid koos tablooga ei pildista ega trahvi, küll aga rahustavad liiklust.

Tänapäeval on kasutusel ka liiklusohutust tõstvad nutikad ülekäiguraja märgid, mis eristuvad tavapärastest plekist ja autotuledele vastu reflekteeruvast liiklusmärkidest. “Kui jalakäija läheneb teeületuskohale, hakkab ülekäiguraja märk ise või märgi ümber valgusdioodid vilkuma, äratades sõidukijuhtide tähelepanu, et seal on ülekäigurada ja seda ületada sooviv liikleja.”

