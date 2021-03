„Usaldusväärne netisisu on järgmise viie aasta trend”, Artem Umanets, RIA.com Marketplaces.

Foto: Frederik Lipfer on Unsplash

Eesti ettevõtte RIA.com Marketplaces juhatuse esimees räägib lähituleviku kuumimatest trenditest. Ja kõige olulisem nendest on „usaldusväärne netisisu”. Kuidas see kontseptsioon aitas ettevõttel vallutada Ukraina hiiglasliku turu ja tuua miljoneid eurosid kasumit?

„Kohe ettevõtte asutamisel panime paika „usaldusväärse interneti” äristrateegia. Selle tulemusena oleme automüügi- ja kinnisvaraportaalides AUTO.RIA.com ja DOM.RIA.com, juurutanud mitmed andmete verifitseerimise tehnoloogiad. See kõik juhtus veel enne seda, kui Google hakkas veebisisu kontrollima. Ja see kandis vilja. Ma olen kindel, et see on järgmise viie aasta trend. Eesti ettevõtted peavad töötama selles suunas, sest üha rohkem inimesi ootavad turvalist ostlemist”, räägib Artem Umanets.

Usaldusväärsus on trend nr 1

Hetkel on automüügiplatvormil AUTO.RIA.com kasutusel 16 liiki andmekontroll. Artemi sõnul algas kõik lihtsatest, kuid olulistest otsustest.

„Ukrainas, nagu ka teistes riikides, on alati olnud ebaausaid automüüjaid. Me otsustasime, et saame kaitsta ostjaid selliste müüjate ja pakkumiste eest. Kõigepealt rakendasime kontrolli VIN-koodi järgi, et ostja saaks kohe teada kõik müüdava auto üksikasjad. Ja me saime palju positiivset tagasisidet tuhandetelt klientidelt. Aga me ei piirdunud sellega,” räägib Artem Umanets.

„Mitu aastat hiljem oleme juurutanud AUTO.RIA.com veebilehel 16 erinevat liiki andmekontrolli. Meie enda arendatud tehisintellekt loeb auto numbrimärgi automaatselt juba pakkumise lisamise ajal. Pärast seda viib ta läbi auto kontrolli riiklike andmebaaside järgi; kas auto on kantud varastatud autode registrisse, kas auto on osalenud avariis ja palju muid üksikasju. Kui müüja on ebaaus ja on andnud valeinfot, siis süsteem teavitab sellest kohe ostjat. Ja petturite kuulutused kustutakse poole sekundiga automaatselt. Kui auto on kontrolli läbinud, siis saab pakkumine märgise „verifitseeritud auto”. Tänu sellele usaldavad meid miljonid ukrainlased ja meie portaal on saanud Ukraina rahvuslikuks kaubamärgiks.”

Artemi sõnul on see tehnoloogia kasutusel ka kinnisvaraportaalis DOM.RIA.com.

„Meie oma RIA inspektorite vägi on juba aastaid kontrollinud müüdavate korterite, majade ja teiste kinnisvaraobjektide mitmeid aspekte, alates juriidilistest küsimustest kuni objekti seisukorrani. Kui objekt on kontrolli läbinud, siis saab selline pakkumine märgise „verifitseeritud”. Viimaste aastate jooksul oleme kontrollinud üle 140 000 pakkumise. Ja pandeemia ajal sai „usaldusväärsus” väga palju positiivset tagasisidet, kuna inimesed ei pea teistega kontakteeruma.”

Artem Umanets soovitab ka teistel Eesti ettevõtjatel selle trendi omaks võtta.

„2020. aastal on ostukäitumine palju muutunud. Tarbijad kaaluvad hoolikamalt kui varem, kus ja kuidas oma raha kulutada. Ja kaubamärgid, mis töötavad „usaldusväärse interneti” suunal, saavad klientidelt head tagasisidet. Olgu selleks autoesindus, apteegikett või tarkvaraettevõte. Tuleb hoolitseda inimeste eest ja nemad omakorda hoolitsevad teie ettevõtte finantsilise edukuse eest. Heaks näiteks on RIA.com Marketplaces’i finantsnäitajad, mis liiguvad iga aastaga tõusujoones,” räägib Artem Umanets.

Ettevõtlus- ja tehnoloogiatrendide esiviisik 2021. aastal

1. Tehisintellekt ja automatiseerimine

„2021. aastal on suur nõudlus tehisintellekti ja automatiseerimise järele. Ettevõtted taastavad oma tegevust ja suurendavad tootmismahte, kuid jätkuvalt on tunda tööjõupuudust. Protsessid tuleb automatiseerida ja IT tuleb appi. Ainuüksi Eestis jätkub tööd mitmeks aastaks.”

2. Kaugtöö ja videokonverentsid

„Koroonaviiruse pandeemia tõttu on paljud ettevõtted saatnud oma töötajad kodukontorisse. Kohe pärast seda said väga populaarseks sellised videokõneteenused nagu Zoom, Eesti oma Skype, GoToMeeting ja sellised start-upid nagu Figma, Bluescape ja Eloops. Sama tendents jätkub tulevikus. Ettevõtjad on aru saanud, et kontoripinna üüri arvelt võib lõviosa rahast kokku hoida. Seega, kui arendate uut IT-toodet, siis tuleb mõelda ka sellele, kuidas korraldada efektiivset meeskonna koostööd,” räägib Artem.

3. Kontaktivaba kaupade tarne

„Karantiini ajal püüavad inimesed viia inimkontaktid miinimumini. Seetõttu on kontaktivaba tarne muutunud normiks ja ei kao kusagile. Näiteks Hiinas Wuhanis kasutatakse kaupade kohaletoimetamiseks isegi droone. Ja inimesed on sellega harjunud. Mis puutub Eestisse, siis siin on mitu lootustandvat idufirmat, kes kasutavad roboteid toidu- ja muu kauba kohaletoimetamiseks. Seda suunda tuleb arendada. See on tulevik,” räägib Artem.

4. Virtuaalreaalsus

„Pandeemia ajal on virtuaal- ja liitreaalsuse populaarsus mitmekordistunud. Seda tehnoloogiat on kasutatud erinevates ärisegmentides ja meelelahutuses. Kaugabi, liitreaalsuses navigeerimine, näotuvastus, virtuaalsed spordiüritused ja kontserdid – see ja palju muud muutub aina populaarsemaks. Ja pärast 5G tehnoloogia kasutuselevõtmist levib see laialdaselt,“ räägib Artem Umanets ettevõttest RIA.com Marketplaces.

5. Isesõitvad autod

„Tesla sõidukite autopiloot tunneb ära liiklusmärgid, teemärgistused, reageerib liiklusõnnetuse ohule. Veel viie aasta eest tundus see kui ulmefilm. Praegu püüavad paljud autohiiglased Teslale järele jõuda. Honda, Ford, General Motors, Mercedes-Benz ja teised autotootjad on juba võtnud kasutusele isejuhtiva tehnoloogia. See-eest on Eestis juba kasutusel isesõitvad bussid. Võime oodata, et peagi tekib isesõitvate autode jagamisteenus,” räägib Artem.