Logistikaettevõte 3PLGROUP™: edukas on see, kes suure tormiga purjetama õpib

3PLGROUP™ tegevdirektor Paw Kristensen Foto: 3PLGROUP™

Logistika täisteenust pakkuv rahvusvahelise kontsern 3PLGROUP™ kasvatas eelmisel aastal hüppeliselt käivet ja kasumit. 2019. aastal Eestis esinduse avanud kontserni omaniku ja tegevdirektori Paw Kristenseni sõnul on oluline võtta alati olukorra juhtimine enda kätesse, mitte aga lasta olukorral ennast kontrollida.

Kristensen nendib, et 3PLGROUP™ on üldises keerulises majandussituatsioonis väga edukalt hakkama saanud. „Püstitasime eelmisel aastal väga selgelt määratletud strateegia, lisades oma väärtushinnangutele kolm uut tähendusrikast sõna: energia, püsivus ja julgus. Ja uus strateegia tasus end ära, kuna suutmine 12 kuu jooksul kasvada umbes 500%. Oleme mõistnud, et suur torm annab väljakutse õppida laevaga sõitma ja me oleme selle väljakutse vastu võtnud!”

Ta lisab, et samasugust pilti nagu Covid-19 kriis on kaasa toonud, sai näha ka eelmise finantskriisi ajal aastatel 2008-2013 ning ka tol perioodil tegi ettevõtte oma arengus suure hüppe edasi. „Meie tugevuse ja edukuse võti on võtta alati olukorra juhtimine enda kätesse, selle asemel, et lasta olukorral ennast kontrollida. Asjad muutuvad kiiremini kui kunagi varem. Seetõttu on väga oluline, et oleksime alati tulevikuks valmis, ärksad ja kohanemisvalmid.”

Parim investeering on panustamine oma inimestesse

3PLGROUP™-is töötab ligi 100 inimest, kelle keskmine vanus on umbes 28 aastat. Kollektiivi professionaalsus ning nooruslikkus tagab Kristenseni sõnul selle, et kõik töötajad on väga paindlikud ning valmis pidevate ootamatute muutustega kaasa minema.

„Pole olemas paremat investeeringut kui panustamine oma inimestesse ning nende tunnustamine. On väga oluline, et inimesed tunneksid end hinnatuna nii oma võimete kui ka isikupära eest. Seetõttu jätkame investeeringuid töötajatesse, aga loomulikult ka IT-süsteemi, haridusse, sotsiaalsesse vastutusse ja muudesse olulistesse suundadesse. Transpordi- ja logistikaäris on äärmiselt tähtis inimeste intuitsioon,” toonitab Kristensen. Ja ta loetleb üles 3PLGROUP™-i väärtused: „Usaldusväärne. Professionaalne. Lojaalne. Pühendatud. Ülevoolav. Empaatiline. Sümpaatiline. Motiveeritud. Kvalifitseeritud.”

Ta lisab, et töötajad hindavad avatud ja läbipaistvat juhtkonda, kes räägib avalikult ja hoolitseb selle eest, et inimestel oleks piisavalt väljakutseid ning motivatsiooni oma töö tegemiseks. „Meil on väga avatud mõtlemisega juhtkond ning olles grupi asutaja ja omanik, on minu jaoks oluline tunda iga meie töötajat. Andmine on enamike inimeste jaoks lihtne, kuid olulisel on tegelikult see, kuidas anda, mitte aga see, mida antakse.”

Edu alus on õigete inimeste leidmine

3PLGROUP™ strateegia on alates 2005. aasta algusest alati olnud tipptasemel transpordi- ja logistikaettevõtte ning selle toimimiseks vajamineva platvormi väljatöötamine Skandinaavias, Baltikumis ja Kagu-Euroopas. 3PL Eesti on küll viimane Balti riikidest, kus ettevõte oma esinduse avas, kuid 3PLGROUP™-i jaoks oli see samm Baltikumis geograafilise katvuse saavutamiseks väga oluline.

„Usun inimeste ärisse ja 2019. aastal kohtusime Eestis õigete inimestega, kellega siin tegevust alustada,” ütleb Kristensen. „Alates meie 3PL Eesti avamisest on Tallinna kontor arenenud väga professionaalselt ja kiiresti tänu õigete inimeste tööle võtmisele. Seega on kõigi edusammude alus õigete inimeste leidmine. Me teame oma strateegiat ja teame, kuhu tahame jõuda, kuid keerulisem on selleks õigete inimeste leidmine. Eestis õnnestus see missioon meil päevapealt!”

3PLGROUP™ otsib alati klientidega tugevat partnerlust, mis oleks enamat kui lihtsalt kauba liigutamine punktist A punkti B. „Uurime alati, kuidas oleks võimalik oma klientidele ja partneritele luua suuremat väärtust. Pakume kvaliteetseid transpordi- ja logistikalahendusi konkurentsivõimelise hinnaga ning selle eest on meie kliendid ja potentsiaalsed kliendid väga tänulikud. Kui suudame oma klientide tugevaid külgi ja konkurentsivõimet toetada ja suurendada, siis võime öelda, et oleme oma tööga hästi hakkama saanud!” ütleb grupi juht.

Riskide hajutamiseks on ettevõttel kliente kõigist majandussektoritest ning transportima ollakse võimelised pisikestest karbikestest kuni tohutusuurte esemeteni, mis võivad kaalud 300 või 500 tonni. 3PLGROUP™- teenused on nii õhu-, mere-, raudtee- kui ka maanteetransport, ülegabariidilised veod ja laologistika. Ettevõte pakub logistikalahenduste täisteenust, olles selleks välja töötanud spetsiaalse innovatiivse IT-platvormi My3pl.

www.3plogistics.ee

www.3pleuro.com