Ajutisest ruumikitsikusest päästab Ramirendi moodulmaja

Foto: Ramirent Baltic AS

Ramirent on tuntud kui Balti riikide suurim ehitusseadmete rendifirma, kuid see tegevus ei ole kaugeltki mitte ainus oluline tuluallikas. Lisaks toodab, müüb ja rendib Ramirent juba neljandat aastat Eestis valmistatud energiatõhusaid moodulmaju ja ehitussoojakuid, mis vastavad kõrgeimale kvaliteedile ja keskkonnatingimustele.

Puidust moodulmajade tootmine on Eesti jaoks väga suur ekspordisektor, kuhu kaaluka osa annab ka Ramirendi tegevus. Olles kohalikul turul suuruselt kolmas moodulmajade tootja, ekspordib ettevõte täna 95% Eestis valminud majakestest. „Meie aastane tootmisvõimsus on 1500 moodulit ning nõudlus on välisturgudel tegelikult suur, aga heal meelel tutvustame oma toodangut ka kohalikule kliendile, kes võib-olla ei olegi kursis meie moodulite võimalustega,” ütleb Ramirendi tegevjuht Heiki Onton.

Ramirendi Soome emafirmal on soojakute rendiäris üle 40 aasta kogemust, mille baasil saigi loodud Jüri Tehnoparki Lehmjasse 2016. aastal moodulmajatehas Ramirent Modular Factory. Esimesed moodulmajad valmisid 2017. aasta jaanuaris ning mullu avati juba kolmas tootmishoone laiendus. Tehas asub kokku 40 000-ruutmeetrisel pinnal, millest 12 000 ruutmeetrit moodustab sisepind. Ramirent Modular Factorys töötab umbes 100 inimest.

Eestis on Ramirendi moodulmajade põhikliendid riik, kohalikud omavalitsused, kaitsevägi ning suuremad ehitusobjektid, aga oodatud on ka kõik teised ettevõtted ja organisatsioonid, kellel on vaja näiteks oma tegevuse laiendamiseks alalist või ajutist kontori- või tootmispinda, olmeruume einestamiseks ja riiete vahetamiseks, sanitaarruume, koolitusklasse. Kauakestvatest ja energiasäästlikest moodulitest saab kokku laduda mugava ja kaasaegse keskkonna nii töötamiseks, õppimiseks kui ka elamiseks.

Foto: Ramirent Baltic AS

„Toodame põhimõttel, et meie toode peab olema nii hea, et meie ega kliendid ei peaks lähima 20 aasta jooksul soetatud moodulmaja pärast muret tundma. Näiteks kõik metalldetailid on tsingitud ning testime oma tooteid koostöös Tallinna Tehnikaülikooli laboriga, et tagada neile pikaealisus, vastupidavus erinevates kliimatingimustes, kõrge õhukvaliteet ja hea heliisolatsioon. Moodulitel on 24-kuuline garantii,” selgitab Onton. Samuti on Ramirendi jaoks oluline keskkonnahoid ning kõik materjalid ja kogu töötlemine-tootmine toimub vastavalt ettevõttesisesele Green-tehnoloogiale.

Moodulmajade standardis on 50 erinevat modifikatsiooni, kuid nende disain ei ole tegevjuhi sõnul kivisse raiutud, vaid heal meelel kuulatakse kõigepealt ära kliendi soovid. „Disain võib soovi korral tulla kliendi poolt, kuid karkass ning materjalid vastavad või ületavad alati Põhjamaade hooneehituse kvaliteedinorme. Väiksema tavamooduli põhipind 24 m2 ja kõrgus 2,7 meetrit, kuid saame valmistada ka kõrgema laega ja mitmekordseid mooduleid. Tänu erinevatele fassaadi- ja siselahendustele ei eristagi harilikult inimesed, kas tegemist on ajutise lahenduse või püsihoonega.”

Ajutine moodulmaja sobib nii privaatseks kontoriks, ehitusmeeste garderoobiks kui ka õppeklassiks

Foto: Ramirent Baltic AS

Ramirendi rendipunktid asuvad üle Eesti 16 kohas, aga moodulmaju ja ehitussoojakuid on võimalik rentida ka läbi ettevõtte veebilehe. Lisaks võimalik tellida nii transport, montaaž kui ka demontaaž. Soojakuid saab transportida kraanaautoga.

Foto: Ramirent Baltic AS

„Moodulite rentimine tagab meie partneritele valutuma kolimis-, remondi- või ehitusperioodi, sest moodulitesse saab vastavalt vajadusele rajada kontori, nõupidamisteruumi, köögi, pesuruumid kui ka näiteks kappidega garderoobi töötajatele riietusruumiks. See võimaldab väga suurte ehitusobjektide puhul rajada kontori- ja ehitusmeestele vajalikud ruumid otse objektile,” selgitab Onton. „Moodulmajad on ehitatud vastavalt päästeameti poolt kehtestatud nõuetele, sisaldades loomulikult automaatseid tulekustutusseadmeid, samuti kütte-, jahutus- ja ventilatsiooniseadmeid, mis tagavad soovi korral AA-energiaklassi. Püsihoonetelt pole sageli nii kõrget energiaklassi võimalik nõudagi!”.

3 fotot Foto: Ramirent Baltic AS

Samamoodi on Ramirendi lahendus aidanud mitmeid Eesti koole ja lasteaedu, kus ajutine ruumikitsikus või tänane eriolukord on sundinud juhtkonda leidma laste õpetamiseks ajutisi lisaruume. Koolide püsiehitusnõuetele vastavad „minikooli” ruumid toodetakse ja püstitatakse väga kiiresti ning seal on olemas kõik vajalik alates klassidest, garderoobist ja rõivaste kuivatuskappidest kuni duši- ja tualettruumide ning kööginurgani.