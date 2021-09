Töötukassa: Eesti inimeste huvi ettevõtluse vastu on rekordiliselt suur

Töötukassa ettevõtluse alustamise toetust on selle aasta kaheksa kuuga saanud rohkem inimesi kui varasematel aastatel terve aasta peale kokku. Seega, huvi on suur.

Kasvanud huvi põhjuseid on ilmselt kaks.

Esiteks – ettevõtluse alustamise toetus on sellel aastal suurem, toetuse suurus on maksimaalselt 6000 eurot.

Teiseks – iga kriis paneb inimesed tegutsema. Nii on ka sel korral paljud inimesed seisnud teelahkmel – kuidas minna oma tööeluga edasi? Paljud on otsustanud oma ammuse unistuse – oma ettevõte – lõpuks teoks teha.

Töötukassa toel on tänavu kaheksa kuuga oma ettevõttega alustanud juba 400 inimest. Viimastel aastatel on terve aasta peale kokku olnud keskmiselt 400–450 ettevõtlusega alustajat.

6000 eurot on ikkagi väga suur summa, mis Töötukassa nüüd ettevõtluse alustamise toetusena maksab.

Ettevõtluse alustamise toetus on mõeldud Töötukassas arvele võetud töötule, vanaduspensioni või ennetähtaegse pensioni saajale ning päästeteenistuja toetust saavale tööotsijale. Muide, taotleda on võimalik ka välismaalastel, kes on kolinud Eestisse. Selleks on muidugi vajalik elamisluba.

Kui konsultandi või karjäärinõustajaga on arutatud ettevõtjaks hakkamise võimalust, siis tuleb inimesel läbida ettevõtluse koolitus. Äriplaani võib hakata kirjutama ka inimene, kel pole mingit ettevõtja tausta. Koolituse raames on sul pidevalt abiks koolitaja ning tema juhendamisel valmibki äriplaan. Kui inimesel on majandusalane haridus või ettevõtluse kogemus, võib ise alustada äriplaani koostamist.

Ettevõtluse alustamise toetuseks saab äriplaani esitada aasta ringi. Kui äriplaan peaks saama negatiivse vastuse, võib seda alati parandada ning siis uuesti esitada. Tuleb vaid oma äriplaani korrigeerida ja siis tagasi kandideerima tulla.

Kui tunned huvi ettevõtlusega alustamise vastu, siis uuri lähemalt toetuse kohta leheküljelt www.tootukassa.ee rubriigist toetused ja hüvitised