Et saunamõnusid jätkuks kauemaks!

Saunumi sisekliimaseade muudab saunakogemuse mõnusaks isegi pelglikumale saunalisele ning laseb leili nautida kauem, kui seda seni saanud. Saladus peitub unikaalses Saunumi tehnoloogias – nimelt tõmbab uudne sisekliimaseade endasse leiliruumis nii kuumema kui jahedama õhuvoolu, segab need ning väljutab ühtlasemal temperatuuril õhu-leiliauru segu, mis kehale paremini tajutavam ning on ühtlasi organismile mõnusam kogeda.

Saunum on inspireeritud Eesti igipõlisest suitsusaunast, millele on iseloomulik pikk ja pehme leil. Küll aga teame me kõik, kui keeruline on istuda saunas, kus iga leiliviskamisega lendab pahvakas kuumust näkku. Sellisest saunast põgeneb pelglikum saunataja juba lühikese aja jooksul, sest kes jaksab ikka peale igat leiliviskamist kannatada ning oodata kõrvetava kuumuse möödumist.

Uudne sisekliimaseade loob aga olukorra, kus õhukihid ja leiliaur segunevad seadme sees omavahel ning saunaseadmest väljub just täpselt saunamõnude nautimiseks sobival temperatuuril jahutatud õhu-leiliauru segu. Valdo-Kristo Vimmsaare Saunum Saunas OÜ müügijuht

„Tõepoolest, klassikalises saunas on üheks peamiseks probleemiks tänu õhu kihistumisele ebaühtlaselt jaotunud temperatuur, mille puhul on ülemised õhukihid liiga kuumad ning alumised liiga külmad. Lisaks kaasneb sellega enamikes saunades tavapäraselt sauna ülaosas hapnikupuudus ning saun võib muutuda ebameeldivaks,“ selgitab Saunum Saunas OÜ müügijuht Valdo-Kristo Vimmsaare.

Leilikogemus, mida nautida pikemalt

Siin tuleb saunanautlejatele appi Saunumi tehnoloogia, millega saab muuta saunaskäigu ning leiliviskamise senisest nauditavamaks. Saunumi tänane teostus sai ideena alguse tegelikult kümmekond aastat tagasi ettevõtte asutaja Andrus Vare poolt – ja seda teadmisest, mida sauna juures on tarvis muuta. Teadmine tugines tema poolt koostatud uurimustööl, mis käsitles saunade spetsiifikat ning koostööl Tallinna Tehnikaülikooliga. Alates 2019. aastast on Saunumi tooted klientidele nii siin- kui sealpool piiri kättesaadavad, Saunum on tänaseks patenteeritud nii Euroopa Liidus kui kaugemal ning Saunumi tooteid on müüdud näiteks Soome, Lätti, Leetu, Poola, Šveitsi, Ungarisse, Sloveeniasse, Saksamaale, Bulgaariasse, Venemaale, Jaapanisse, Austraaliasse.

Mis on siis Saunumi tehnoloogia saladus ning kuidas vabaneda kuuma ja külma õhu kihistumisest ja luua seeläbi ka pehmem saunakliima? „Kui saunas istudes võib olla pea ja jalgade juures temperatuuri vahe isegi kuni 100 kraadi, on ilmselge, et mõnusat saunakogemust sellise temperatuurivahemiku juures ei jätku mingi valemiga pealaest jalataldadeni. Uudne sisekliimaseade loob aga olukorra, kus õhukihid ja leiliaur segunevad seadme sees omavahel ning saunaseadmest väljub just täpselt saunamõnude nautimiseks sobival temperatuuril jahutatud õhu-leiliauru segu. Saunumi sisekliimaseade võtab ühtlasi ära leilitamisega kaasnevad ebameeldivused ning muudab leilikogemuse meeldivamaks. Tänu ühtlasemale temperatuurile hakkab keha kergemini higistama, samas on sauna kuumust kergem taluda ning nõnda pikeneb ka saunamõnude nautimise aeg. Samuti tähendab Saunumi unikaalne tehnoloogia seda, et sauna erinevatel kõrgustel on tagatud ühtlane temperatuur ning leiliruumi pole enam vaja ehitada kõrget saunalava. Madalam saunalava tähendab ühtlasi seda, et saab teha laiemad lavaastmed – on mugavam istuda ja lesida, samuti on ka turvalisem.

Lisaks saunamõnude naudingu pikendamisele on Saunumi sisekliimaseadmesse lisatud Himaalaja soolakristallid ning väljuv õhuvool on suunatud läbi soolapallide. Seda kogemust võib võrrelda justkui soolakambriga, mille tervistavat mõju on paljud meist elu jooksul kogenud.

Saunum mahub nii suurde kui väikesesse ruumi

Valdo-Kristo Vimmsaare kinnituse kohaselt jaguneb Saunumi tooteliin laias laastus kaheks: nagu öeldud, on võimalik hankida sauna sisekliimaseade, mida on nii seinatagust, seinapealset kui laudise sisse integreeritavat mudelit. Nõnda on võimalik leida just oma koduse sauna vajadustega ühilduv mudel, mis ühtlasi nägus.

Lisaks on Saunumi tootevalikus sisekliimaseadmega varustatud saunakerised – Premium, Primary ja Professional, kus leiliaur jaguneb ühtlaselt kogu leiliruumis ning nõnda on silmapilkselt tagatud meeldiv saunakogemus. Kui esimesed kaks mudelit – Premium ja Primary – sobivad ka väikestesse korterites paiknevatesse saunadesse, siis viimane – Professional – sobib nii suurematesse kodusaunadesse kui ka ühiskondlikesse saunadesse. „Kerise võimsus vastab sauna suurusele ning suurem kivimass tagab pikema ja mõnusama leili. Meie toote kvaliteeti nii sisus kui vormis on märganud ka teised, sest oleme saanud oma Premium kerise eest ka tootedisaini auhinna,“ on tunnustuse üle müügijuhil hea meel.

Võib öelda, et Saunumi näol on tegemist multifunktsionaalse seadmega, sest Saunumi keris sisaldab viis erinevat funktsiooni ühe klassikalise sauna asemel. „Valida on kas leilisauna ühetaolise temperatuuri ning hapnikurikkama õhu või sanaariumi ühetaolise temperatuuri ning hapnikurikkama õhuga sauna vahel. Kes armastab aga aururikast sauna, sel on võimalik valida variant, mille puhul suudetakse seadmega suhteline õhuniiskus leiliruumis üle 60% viia. Kes eelistab aga nautida soolakambrit, siis ka see on tänu Himaalaja soolale ja patenteeritud soolapihustamise meetodile võimalik. Komplekti uusim lisandus – aroomisaun – saabub aga kohe-kohe oktoobris müügile ning tegemist on aroomikomplektiga, mida saab igale Saunumi kerisele lisada.“

Täpsemalt saab lugeda Saunumi kohta www.saunum.com