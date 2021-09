Kas sinu elu- ja töökeskkonna õhk on puhas ning turvaline?

Puhas ja must filter Foto: Soojusgrupp

2016. aastast kohalikul turul elu- ja ärikondlikule kinnisvarale tehnohooldust pakkuv Soojusgrupp OÜ hoolitseb üle Eesti selle eest, et hoonete sisekliima oleks järjepidevalt tervislik ja turvaline.

Senine kliendibaasi laienemine annab märku klientide poolsest usaldusest ja heast tööst ning teadmisest, et valdkonnas on jätkuvalt hooneid, kuhu teenust vajatakse. Võib öelda, et kohalikul turul osatakse hoonete sisekliimast üha enam oodata ning ventilatsioonisüsteemil on nii uuemate kui vanemate hoonete puhul üha suurem tähelepanu.

„Peame oluliseks järjepidevat koostööd, mille baasilt on hea edasi minna. Elu on näidanud, et kui tunda kliendi vajadusi ning hoone iseloomu, on kergem pakkuda teenuseid just selle intervalliga, mis tarvilik,“ tõdeb Soojusgrupp OÜ juhatuse liige Mati Randlo senisele kogemusele tuginedes.

Hoone sisekliima – hea aura looja

Soojusgrupp OÜ sai asutatud tänaseks pea 30aastase kogemuse pinnalt tehnohoolduse sektoris. „Nägime, et siiani on kohalikul turul vajaka kompleksset ventilatsiooni hooldust ja torude puhastust pakkuvast partnerist. Juba mitu aastat väldanud COVID-19 on muutnud hoone tervisliku ja turvalise sisekliima tähendust aga senisega võrreldes veelgi olulisemaks. Kui varem ehk ei osatud sellele nii suurt rõhku panna, siis täna on viiruse ohjamisel ning turvalise hoone sisekliima loomise aspekti olulisuse osas kliendid tunduvalt teadlikumad ning oskavad seda ka hinnata,“ lisab ta.

Mida tähendab aga puhas hoone sisekliima ning kuidas see meie tervist tegelikult mõjutab? „Esmalt: ventilatsioon on olulisim aspekt hoone sisekliima tasakaalustamisel. Et viibime põhjamaises kliimas enamiku aastast siseruumides – olgu selleks siis kodu või töökoht –, on oluline, et ruumis oleks tervislik sisekliima. See tähendab seda, et kogu õhk peab vahetuma ruumis kahe tunni jooksul. Õhuvahetus on vajalik, et ruumides oleks puhas ja värske õhk ning et ruumiõhu saasteained oleksid tervisele ohutul tasemel. On paratamatus, et aja jooksul koguneb ventilatsiooni tolm ja mustus, mis on orgaanilise koostisega ning samuti on torustikus niiskust ja hapnikku, mis loovad bakterite ja viiruste tekkeks ning paljunemiseks ideaalse keskkonna,“ selgitab Mati Randlo. Sestap on tema sõnul regulaarne ventilatsioonisüsteemide puhastamine ja hooldus elementaarne – seda nii lühemas kui pikemas perspektiivis.

Ventilatsioonitoru sisemus enne ja pärast puhastust Foto: Soojusgrupp

Puhas sisekliima ja tagatud turvalisus – seda suurema vaevata

Mati Randlo tõdeb, et kui ventilatsiooniseadet kasutatakse tavatingimustes – näiteks kodus või kontoris –, on soovituslik ventilatsiooniseadet hooldada vähemalt kord-paar aastas. Ventilatsioonifiltreid tuleb vahetada nende täituvuse, rasva­kanalit aga kasutustiheduse järgi. Siinkohal saab just hea koostööpartner anda soovitused puhastusprotsessi orienteeriva intervalli kohta.

„On ilmselge, et saastunud siseõhk on ohuks nii tervisele kui turvalisusele. Me kõik teame, milline on vahe, kui peame viibima umbses või tuulutatud ruumis. Ventilatsiooniseadmete regulaarne hooldus tagab selle, et bakteritelt võetakse ära võimalus vohada, mis vähendab ühtlasi võimalikke tekkida võivaid terviseprobleeme – näiteks väsimust, peavalu, allergilisi reaktsioone. Neid tunnetavad eriti hingamis- või nahaprobleemidega kimpus olevad või lihtsalt tundlikumad inimesed – ning et tervis on ka ladusa töötegemise eelduseks, on töötajate tervis ka tööandja edu saladus. Regulaarse ventilatsioonisüsteemide puhastamise ja hoolduse käigus on võimalik anda panus nii COVID-19 turvalisuse kui lihtsalt puhtama ja kergema hoone sisekliima saavutamiseks, vähendada seeläbi töötajate terviseprobleeme ning tagada töökeskkonna toimimine. Seega on regulaarne hooldus- ja puhastusprotsess kõigi osapoolte huvides,“ möönab Soojusgrupp OÜ juhatuse liige.

Kuid nagu öeldud, on sel ka oluline roll turvalisuse vaatenurgast. Tuleohutuse seaduse kohaselt peab isik kontrollima regulaarselt tema valduses oleva kinnis­asja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust. Samuti peab rakendama meetmeid, et vältida tulekahju võimalikku teket, lisaks hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju. „Tuleohutuse seisukohast on kõige ohtlikum köögi ventilatsioon, kuhu kuhjuvad toiduõli jäägid ja rasv. Tihti saavad põlengud alguse just köögi väljatõmbekanalist, mida pole piisavalt puhastatud,“ juhib Mati Randlo tähelepanu siinkohal just eraisikute turvalisusele kodustes tingimustes.

Mati Randlo ventilatsiooniseadmeid puhastamas Foto: Soojusgrupp

Töö kiire ja korralik – ja seda nii pealinnas kui väikeasulas

„Kuigi meie peamine kontor asub Pärnus, oleme laienemas ka Tallinna ja Tartusse. Juba praegu sõidame väljakutsetele üle Eesti. Tellimuse tegemisest selle täitmiseni kulub reeglina kuni neli tööpäeva ning väiksemate objektide, näiteks eramajade puhul võtab ventilatsiooni puhastamine aega vaid pool tööpäeva. See tähendab, et klient võib rahulik olla, sest puhastusprotsess on kiire ja efektiivne,“ selgitab Mati Randlo siinkohal, lisades, et tunnetus õhu puhtusest enne ja peale puhastusprotsessi on kohene.

Soojusgrupp OÜ näol on tegemist noore, areneva ja kasvava ettevõttega, mis pakub kvaliteetset teenust, usalduslikke kliendisuhteid, sõbralikku suhtlust ning pikaajalisi kogemusi. „Tänasel päeval on meie kliendibaasis juba pea 130 klienti, nende hulgas nii äri- kui elukondlikku kinnisvara. Hea meel on tõdeda, et üha enam hoitakse ventilatsioonisüsteemidel silm peal – meie klientide hulgas on nii haridusasutusi, äri- ja kaubanduskeskusi, kontoreid kui ka korter- ja eramaju. Lisaks pakume oma klientidele ka küttesüsteemide hooldust ja soojusvahetite pesu ning jahutussüsteemide hooldust. Kliendid oskavad hinnata kompleksset teenust, mis samas on personaalne ning meie eesmärgiks on seda pakkuda,“ tõdeb ta.