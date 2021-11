Uuendusmeelsus tehnikavaldkonnas: Ramirent pakub rohelise lahenduse!

Kui soovid optimeerida kulusid ja tagada samas jätkusuutlik käitumine igapäevases ettevõtte tegevuses, tuleb appi Ramirent. Baltimaade suurim rendiettevõte pakub klientidele võimalust laenutada vajalikku hekikääridest ehituskopani.

Jagamismajandusele orienteeritud rendiettevõte Ramirent on juba mitmeid aastaid pööranud tähelepanu nii praktilistele, keskkonnasäästlikele, kui ühtlasi kulusid optimeerivatele lahendustele. Ramirendi äritegevuse põhieesmärgiks on propageerida rentimist omamise asemel ning uute seadmete valimisel tehakse võimalusel keskkonnasõbralikum valik.

Ostmise asemel vali rentimine

Ramirent Baltic AS juht Heiki Onton kinnitab, et kui veel aastaid tagasi oli tavaline, et vajaduse tekkel tehti otsus endale vastav tehnika kindlasti osta, siis tänaseks on tegutsevad ettevõtted ning edumeelsemad eraisikud saanud aru mõtteviisist, et milleks osta, kui saab rentida.

„Kui oleme muutunud mõtteviisi omaks võtnud näiteks elamispindade ja autode osas – rentides ja üürides, siis miks mitte teha sama tööriistade ja tehnika puhul. Ära jääb regulaarne kohustus hooldamise ja hoiustamise osas ning kokkuhoid annab tunda ka rahakotis. Kindlasti tasub enne ostu sooritamist teha kindlaks, kui tihti ja millise aja jooksul ostetavat kasutada plaanite. Et tehnika areneb kiiresti, on kindlasti enne mõistlik rentida, kui osta tehniliselt kümne aasta jooksul aeguv tehnika koju või kontorisse seisma,“ toob juht näite, lisades, et jagamismajanduse kasutegur on olemas nii hekikääride kui ekskavaatori osas ja seda tunnetab oma rahakotis nii era- kui äriklient.

Teedeehituses käib töö hooaajapõhiselt. See tähendab ühtlasi seda, et tööks vajalikke seadmeid ja tehnikat vajame konkreetsele objektile konkreetseks ajavahemikuks, samas kui talvisel ajal oleme juba uue hooaja tegevusi planeerimas. Samuti ei ole mõistlik vajalikku hakata ostma, jääb ära hoolduseks ning ladustamiseks kuluv eelarverida. Senine koostöö Ramirendiga on näidanud, et lähima rendipunkti kaudu on võimalik tellida objektile vajalik tehnika mugavalt ja kiirelt – ja seda meile sobivas ajavahemikus. Veiko Veskimäe Verston Ehituse tegevjuht

Ramirendi jaoks on olulised usaldusväärsed kliendisuhted ehk suuremate klientidega sõlmitakse pikaajalised rendilepingud. Täna on jagamismajanduse võlud enda jaoks avastanud laiahaardeliste vajadustega erinevad ehitus- ja tööstuskliendid, tehased, reklaamindus-, turundus- ja erakliendid. Ettevõttel on juba täna üle Eesti 16 jaotuspunkti ehk kõik suuremad linnad on kaetud, samas on klientidel võimalik tellida endale vajalik tehnika ka mugavalt veebilehe kaudu – täpsustades soovitud aja- ja koha - ning seejärel toob Bolt tellitu kliendi poolt valitud aadressile kohale.

Uutmoodi mõtlemine viib uutmoodi tegutsemiseni

Ka Ramirent ise on jõuliselt pööranud pilgu keskkonnasõbralikuma jagamismajanduse suunas, toetades seda oma tegevusega. „Eelistame alati elektri ja gaasiga toimivaid seadmeid ning oleme tõstnud olulisel määral investeeringuid kaasaegsetesse ja innovaatilisematesse seadmetesse. Käsitööriistades investeerime aktiivselt akudelt ja hübriidtehnoloogial töötavatesse seadmetesse,“ lisab Heiki Onton, lisades, et kui soovime astuda Skandinaaviaga ühte sammu, siis näiteks Norras on tänaseks juba 95% uued rohelised sõiduautod. Miks mitte seada endale eesmärgiks jõuda samale tasemele?

Hindame Ramirenti kõrgelt nende väärtuste ja hoiakute osas. Samas ei ole järgi antud kliendimugavuses, rendihindades ning tehnika ja seadmete kvaliteedis. Keskkonnasäästlik ja tulevikkuvaatav käitumine on lisaks eelpool nimetatule lisafaktor. Senine koostöö on sujunud ning oleme saanud alati vajaliku tehnika meile sobival ajal kohale – mis on meie tööplaani, -käiku ning toodangut arvestades äärmiselt oluline. Priit Orumaa Kiviõli Keemiatööstus juhatuse esimees

Kui 2016. aastal tagasi töötas Ramirendi tehnikast veel ca 60% akul-juhtmel, siis tänaseks ollakse jõudnud 70-80%-ni ning lähiaastate eesmärk on viia vähemalt 90% seadmepargist keskkonnasäästlike lahendusteni. Kui juba praegu, siis 90-95% elektriliste – patareiga või seinast – seadmete puhul on CO2 emissiooni vähendamine kindlasti märgatav. Olemasolevaid seadmeid hooldatakse regulaarselt, et minimeerida nende katkiminekust tulenevaid keskkonnamõjusid. Kliente teavitatakse keskkonnasäästlikest alternatiividest ja tööviisidest, seda ka kliendikogemust arvestades ning tarnijatele on kehtestatud selged keskkonnanõuded.

Samas lähtutakse arusaamast, et muid faktoreid arvestades ei tohiks siiski kliendi jaoks seadme-tehnika rendihind tõusta. „Täna moodustavad käibest 5-7% eraisikud, massiivilt on aga eraisikute osakaal 1/3 klientidest. Nõnda võib öelda, et kuigi meie püsiklientide hulka kuulub hulgaliselt suurettevõtteid, oleme avatud ka eraklientide vajadustele – olgu elupaik korteris või majas, linnas või maal – hooajatöödeks saab rentida ka nii lehepuhuri kui hekikäärid,“ tõdeb juht.

Kuigi seadmepargi uuendamine on olnud Ramirendi jaoks seni esiplaanil, siis sel suvel astuti järjekordne suur samm rohelise energia eelistamise suunas, avades augustis Jüri tehase juures oma päikesepargi. Täna suudetakse katta ca 50% igapäevaseks tegevuseks kuluvast energiast oma päikesepargist tuleva elektrienergiaga. Ramirendi keskkonnastandardid on välja töötatud ning koondatud Ramigreeni rohelise tehnoloogia bänneri alla, täites oma tarnijate tellimusi, hankeid, tootmis- ja kvaliteedijuhtimise protsesse nende standardite kohaselt. Ramigreeni roheline tehnoloogia märgib ära toodete ja teenuste kvaliteedi, toodete päritolu-materjali ning transpordi, mis loob pinnase klientide-poolsele usaldusele, vastastikusele vajaduste arvestamisele ja tulevikkuvaatavale käitumisele.