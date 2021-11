Eesti SKP: kui palju raha on IT-sektor viimase viie aasta jooksul riigi majandusele toonud?

IT-sektor on Eestis üks kiiremini kasvavaid majandusharusid. Eesti ettevõtte RIA.com Marketplaces analüütikud on saanud Eesti Staatikaametilt viimase viie aasta finantsaruandeid. Räägime SKP muutusest ja sellest, milline on infotehnoloogia panus.

Koroonaviiruse pandeemia ei ole Eesti SKP kasvu peatanud. Seda väidab Ukrainas edukat äri ajav ja juba kahel korral Gaselli TOP nimekirja kantud Eesti IT-ettevõtte RIA.com Marketplaces juhatuse esimees Artem Umanets.

„Koroonapandeemia on viinud Eesti finantstulemused tagasi 2019. aasta alguse tasemele, kuid 1,5 aastaga on riik suutnud taastuda ja on uuele tasemele jõudnud. Ja just IT-sektor on SKP-le väga hea panuse andnud. Viie aastaga on IT lisandväärtuse osakaal jooksevhindades kasvanud 5,5%-lt 7,8%-le. Konkreetsetesse numbritesse tõlgituna on meie jooksevhindade tõus 978 miljonilt eurolt 1,8 miljardile eurole. Kaks korda viie aasta jooksul!“ ütleb eduka Eesti IT-ettevõtte RIA.com Marketplaces juhatuse esimees Artem Umanets.

Eesti SKP ja IT-sektor

Statistikaameti finantsaruannete kohaselt oli Eesti SKP 2015. aastal 20,6 miljardit eurot. Vaatamata pandeemiale oli 2020. aasta lõpu näitaja 26,8 miljardit eurot, ehkki aasta esimesel poolel toimus langus.

„2021. aasta esimese kuue kuuga panus riigi SKPsse oli üle 14 miljardi euro. See on hea näitaja, isegi arvestades selle aasta esimest kvartalit, mis näitajate poolest „langes“. Kõigi ELi turgude analüüside põhjal võime öelda ühte asja, et Eesti on kriisist üle saamas ja liigub edukamate näitajate poole kõigist teistest kiiremini. Suuresti tänu IT-sektorile ja tootmisele,“ ütleb Artem Umanets.

Artem ütleb, et Eesti tulevik sõltub otseselt infosektori tegevusest. „Eesti peab jätkuvalt meelitama IT-spetsialiste üle kogu maailma. Pandeemia ajal tõestasid ettevõtted, et suudavad tõhusalt töötada ja areneda ka siis, kui kogu maailm on halvatud. Eeskujuks on siin ka meie ettevõte. Ettevõte RIA.com Marketplaces lõpetas 2020. aasta heade finantsnäitajatega ja 2021. aasta pole erand. Seetõttu on vaja kaasata IT-spetsialiste, anda neile elamisload ja lihtsustada muid bürokraatlikke küsimusi. Keegi pole lahendanud ka pangakontode avamisega seotud probleeme. Selle nimel näiteks Lätis juba töötatakse aktiivselt, viimasel ajal on seal isegi palgad tõusnud. Eesti jaoks on väga oluline mitte kaotada edasise majandusarengu võimalust,“ ütles Artem Umanets kokkuvõtteks.

SKP ja IT-sektor: kuidas on andmed viimase viie aasta jooksul muutunud

2015 2015 20631,4 20631,4 2 016 21747,9 2 017 23833,6 2 018 25817,7 2 019 27732,3 2 020 26834,5

Teave ja kommunikatsioon Teave ja kommunikatsioon Jooksevhindades, miljonit eurot Jooksevhindades, miljonit eurot Tegelik muutus võrreldes eelmise aastaga, % Tegelik muutus võrreldes eelmise aastaga, % Lisandväärtuse osakaal jooksevhindades, % Lisandväärtuse osakaal jooksevhindades, % 2 015 978,2 5,4 5,5 2 016 1056,3 6,0 5,6 2 017 1189,1 11,1 5,8 2 018 1349,8 9,8 6,0 2 019 1629,4 18,8 6,8 2 020 1824,0 9,5 7,8

2021 Q1-Q2 — 14119,5 jooksevhindades, miljon eurot

