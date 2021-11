Signaal pakub elektrisõidukite laadimiseks täisteenuslahendust

Liikluskorraldusettevõte AS Signaal TM lahendab teie eest kõik elektrisõidukite laadimiskohtadega seotud küsimused – seda alates laadijate müügist ja hooldusest kuni laadimiseks tarvilike laadimiskohtade ja makselahendusteni välja.

AS-i Signaal TM juhatuse liikme Mehis Passi sõnul on tavapärane, et elektriauto laadija saab aktiveerida inimene, kellel on olemas selleks vajalik kiip. Selline laadija sobib eelkõige inimesele, kes omab elektriautot ja on laadija paigaldanud enda või eelnevalt kokkulepitud mitme elektriauto omaniku tarbeks.

Kui aga laadija paigaldatakse kortermaja parklasse, tekib ühistus sageli küsimusi, et kuidas tagatakse selle kasutamise läbipaistvus, ehk kuidas saavad elanikud kindlad olla, et just elektriauto omanik maksab oma auto laadimise eest. “Need võimalused on täiesti olemas ja on mõistlik iga laadija varustada makselahendusega, nii et kõigil soovijail oleks võimalik seda kasutada,“ selgitab Pass, et ükskõik, kas laadijat kasutab korteri omanik ise või talle külla tulnud sõber. „Me pakume makselahendusega laadijaid, mille puhul tasub elektriauto omanik laadimisel tarbitud kilovattide eest äpiga ning laadijates tarbitud kilovatid on taustasüsteemis kenasti nähtavad ning elektri liitumispunkti omanikuga igakuiselt arveldatavad“.

Elektrisõidukite laadijaid on erinevaid, on ühe väljundiga ehk selliseid, millega saab laadida korraga ühte autot ja on kahe väljundiga laadimisjaamu, millega saab laadida kahte autot korraga. Sellest lähtuvalt on erinevused ka laadimisvõimsustes. “Kilovatid ja amperaažid on erinevad ehk saame pakkuda igale huvilisele sobivat laadijat, ilma et ta peaks hakkama elektrikilbi peakaitsme suurust suurendama,” räägib Pass, et laiast tootevalikust püütakse leida alati selline toode, et klient ei peaks ampreid juurde ostma. “Vaatame igat võimalikku laadija paigaldamise asukohta eraldi ja kuulame kliendi ära,” kinnitab ta, et iga auto- äri-, või kortermaja omaniku soovide ja muredega tegeletakse eraldi.

Läbi räägitakse näiteks see, kas tarvis on võimsat laadijat, mis laeb elektriauto aku ära mõne tunniga või piisab sellest, et õhtul pargitakse auto ära ja hommikuks on see laetud. “Lisaamprite ostmise vältimiseks saame pakkuda ka väiksema võimsusega laadijat, mis laebki rahulikult 7-8 tundi.“

Uuemates hoonetes, kus ehitaja on laadimistaristu juba valmis ehitanud, pole muud, kui paigaldada laadija ja luua võrguühendus – laadimisportaalist on võimalik jälgida kõikide laadijate tööd, korrasolekut, tarbitud elektrikoguseid ja muid vajalikke statistilisi andmeid. Vanemates hoonetes pakuvad nad ka laadimisjaama ehituseks vajalikku projektijuhtimist. “Vaatame üle olemasoleva võimsuse, kas on vaja amperaaži tõsta või mitte, valmistame ette elektrikilbi, vajadusel ehitame ümber, veame juhtmed kilbist laadimiskohtadeni ja teeme vajalikud elektriohutusmõõdistamised ning koostame projekti,” loetleb Pass. “Klient ei pea mõtlema, kust ta tellib elektrikilbi ülevaatuse, elektrikaabli vedaja või laadija müüja-paigaldaja, meie pakume täisteenust alates projektijuhtimisest kuni lõpetades toimiva laadimisjaama makselahenduse tööle panemiseni. Klient saab tellida kogu töö ühelt ettevõttelt, tagades algusest lõpuni nõuetekohase ja ohutu paigalduse, vältimaks hilisemaid võimalikke elektrijuhtmete ülekoormusest tingitud kuumenemist-põlenguid või ebameeldivaid hoone kaitsmete pidevat väljalülitumist,” hoiatab ta, et elekter on ohtlik asi.

Juhul klient ei soovi ise üldse elektrisõiduki laadijaga tegeleda ega sellesse ka investeerida, pakub AS Signaal TM kliendile ka täisteenuslepingut, mis sisaldab laadijat, paigaldamist, hooldamist, makselahendust ning klient tasub meie ettevõttele kokkulepitud kuutasu-põhiselt. Selline teenus vabastab kliendi, on selleks korteriühistu või äri, tehtavatest elektrisõiduki laadija hankimise alginvesteeringu ja laadimispunkti rajamise kuludest,” kirjeldab Pass.

Küsimuste korral pöörduge julgelt [email protected] ning aitame leida teile sobivaima lahenduse!

TASUB TEADA! Keskkonna säästmine muutub üha olulisemaks ka Eestis ja keskkonnanõuete karmimaks muutmine toob igal juhul kaasa elektriautode osakaalu kasvu. Alates 1. märtsist 2021.a. jõustunud Ehitusseadustiku muudatuse kohaselt peab näiteks uute mitteelamute puhul varustama juhtmetaristuga vähemalt viiendiku parkimiskohtadest ning paigalda tuleb vähemalt üks laadimispunkt. Muudetud Ehitusseadustik puudutab laadimistaristu ja laadimispunktide rajamise osas nii uusi eramuid kui ka vanemaid mitteelamuid.