Kuidas leida parimad firmakingitused?

Kas otsite oma firma sümboolikaga reklaamkingitusi ja meeneid? Kui jah, siis proovin teile selles artiklis anda parimaid ideid, milliseid samme astuda, et leida oma töötajatele, koostööpartneritele ja klientidele ideaalsed firmakingitused, mis jutustavad teie loo ja kannavad edasi teie väärtusi.

Kuidas leida parimad firmakingitused? Foto: Logotrade

Millistele tingimustele peab vastama ideaalne reklaamkingitus?

1. Reklaamkingitus peab olema unikaalne

Mis muudab reklaamkingituse unikaalseks? Enamasti on need sellised tooted, mida kõik endale tahaksid, kuid mida on keeruline või pea võimatu poest hankida. Sellisel puhul on tegemist täiesti antud firma jaoks eritellimusel valmistatud reklaamtootega.

2. Reklaamkingitus peab olema väärtuslik

Mis muudab reklaamkingituse väärtuslikuks? Enamasti on hea reklaamkingitus selline, millele pole võimalik hinnasilti külge panna või teile tundub, et reklaamkingitus on kordades kallim, kui on selle tegelik maksumus.

3. Reklaamkingitus peab olema praktiline

Firmakingituse valimisel on kasulik esitada küsimus: millist toodet kasutaksime igapäevaselt? Tähtis on reklaamkingituse praktilisus ja kvaliteet – et seda saaks kasutada pikka aega.

4. Firmakingitus peab olema ägeda disainiga ja hea sõnumiga

Igavaimagi reklaamtoote saab muuta professionaalse disaini ja vaimuka sõnumiga ägedaks firmakingituseks. Reklaamtootele vaid logo pealekandmisest enam ei piisa, põneva sõnumiga saavutab märksa suuremaid tulemusi.

5. Reklaamkingituse maksumus peab olema alla 10 €

Firmakingituseks sobilik reklaamtoode peaks maksma alla 10 € (+käibemaks), vastasel juhul peate maksma tootelt ka erisoodustusmaksu. Siinkohal peab lisama, et toote töötlemist, näiteks trükki või graveeringut ei maksustata. Soovituslik on need kulud arvetel alati eraldi real kajastada.

6. Reklaamkingitus peab jutustama teie ettevõtte lugu

Firmakingitus võiks kanda edasi teie ettevõtte väärtusi. Kui olete loodussäästlikud, siis kasutage rohkem ökokingitusi. Kui panustate kvaliteeti, siis soetage ainult parima kvaliteediga tooteid ning kui teile on oluline teenus või teenindus, siis mõelge läbi ka pakendamine ning kuidas kingitus üle anda.