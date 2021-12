Missugust mentorit ma just praegu vajan?

Tiiu Allikvee – Fontes, mentorluse teemavaldkonna juht

Iga juht vajab mentorit, sest igal juhil on teemasid ja plaane, mida ta ei saa meeskonnaliikmetega avatult arutada. Sageli vajab juht enda isiklikuks arenguhüppeks mentorit, et siht paika panna ja siis sammude kaupa asuda seda ellu viima. Juht võib vajada ka lihtsalt sparringupartnerit enne mingi olulise otsuse langetamist. Lõppude lõpuks, milleks kurnata jätkuvalt tööteemadega oma abikaasat/elukaaslast, kui on olemas neutraalne personaalne mentor, kellega oma mõtteid testida. Koostöö mentoriga võiks olla nagu igaaastane tervisekontroll – käid ja kraadid enda olukorra üle ja võtad uued sihid.

Mentorluse tüübid

Erinevatel eluperioodidel ja hetkedel vajame me erinevaid mentoreid. Mentoreid ongi olemas mitut tüüpi. Antiik-Kreeka aegse teadmise ülekande mentorluse aeg on tänaseks otsa saanud, sest me ei mõtle enam mentorist kui hallipäisest tarkuse jagajast ja pajatajast, keda jaksaks tundide kaupa vaikides kuulata. Lisaks on juba ammu selgunud, et kogemust ei ole ainult kuulamise abil võimalik ühelt inimeselt teisele üle kanda.

Mentorlus võib olla juhendamine mingi konkreetse oskuse osas – juhendav mentorlus. Seda saab kasutada uue töötaja sisseelamise toetamiseks, mingi konkreetse oskuse õppimiseks või siis küpse juhi puhul enda juhikäekirja redisainiks, tehnoloogiaoskuste ja värskete mõtete hankimiseks. Tagurpidi mentorlus (Reverse Mentoring) on Jack Welchi poolt algatatud juhendava mentoruse alaliik, kus mentor on noor talendikas spetsialist või alustav juht ning menteeks selles suhtes on küpsem ja kõrgemal juhtimistasandil olev juht. Selle koostöös käigus toimub vastastikune rikastamine erinevates teemades – digioskused ja uued tehnoloogiad, juhtimine, isiklik karjääritee, teise põlvkonna parem mõistmine, jne.

Coachiv mentorlus on mentorluse liik, mis leiab Eestis üha rohkem tuntust ja kasutust. Selle puhul on mentor omandanud coachingu võtted ja valdab vähemalt ühte coachingu mudelit. See on lähenemine, kus mentor küsib sinult coachivaid küsimusi ja sina ise pakud võimalikke lahendusvariante ning ideid enda eesmärgi täitmiseks. Mentor on väljakutsete esitaja, inspireerija, innustaja ja peegel.

Hästi näitab coachiva mentorluse olemust valem Mentor = coach+. Plussiks ongi see, et mentor võib teatud mahus jagada ka enda kogemust ning lugusid, tal on endal juhikogemus ja ta saab olla sulle eeskujuks ja kohati ka uste avajaks.

Dialoogimentorlus on Eestis veel suhteliselt vähetuntud, kuid igati tõhus mentorluse liik. Selle puhul on sageli tegemist kahe juhi vahelise dialoogiga, mis pakub personaalset arengut ja eneserefleksioonivõimalust. See on sparringupartnerlus, kus konkreetne protsessijuht puudub ja kordamööda põrgatatakse endale olulisi mõtteid ja ideid.

Esimesed Cross Mentoring programmid (organisatsioonidevahelised mentorlusprogrammid) algatati sel sajandivahetusel Saksamaal. Fontes alustas avatud mentorprogrammidega 2007. aastal ja tähistab sel hooajal mentorluse 15. juubelisünnipäeva. Põhimõte Cross Mentoring programmides on järgnev – kokku viiakse erinevate organisatsioonide mentorid ja menteed. Nii on ka Fontese ühes avatud programmis mentoritest-menteedest osalejaid kuni 30st organisatsioonist. Selline mitmekesisus rikastab, arendab silmaringi, paneb ennast teiste organisatsioonide praktikatega võrdlema ja teistest eeskuju võtma või teistele ise eeskujuks olema.

Mentorlus ja Fontes

Kõiki neid eelkirjeldatud mentorluse tüüpe, välja arvatud juba ajalukku läinud teadmiste ülekande mentorlus, pakub talendijuhtimisagentuur Fontes enda klientidele aastaringselt. Seda nii erinevates mentorite väljaõppeprogrammides kui personaalse mentori väljapakkumise näol juhtidele. On rõõmustav, et aasta-aastalt on huvi endale isiklik mentor saada kasvanud. Enne koostöö algust ja mentori väljapakkumist teeme igale juhile juhiprofiili analüüsi, et talle võimalikest variantidest sobivaim mentor leida. Oleme 15-ne aastaga lühemate ja pikemate väljaõpetega välja koolitanud ligi 1000 mentorit, kellest moodustubki meie tugev võrgustik. Kuna meil on olemas kõikide meie mentorite profiilid, siis teeb see paaride kokkumatchimise täpseks. Piltlikult öeldes saame igale juhile öelda – meil on sinu jaoks mentor olemas!

2015. aastal asutas Fontes koos enda vilistlastega Eesti Mentorite Koja, kuhu tänasel päeval kuulub ca 100 liiget. 2021. a. suvel omistati Fontese coachiva mentorluse programmile EMCC (European Mentoring and Coaching Council) rahvusvaheline akrediteering, mis kinnitab, et meie programm vastab kõrgetele rahvusvahelistele standarditele. Pärast sellise programmi lõpetamist on võimalik mentoritel taotleda ka individuaalset EMCC rahvusvahelist mentori sertifikaati.

Mentorlus ei ole Eestis väga pika ajalooga juhtide arendusmeetod. Osaliselt ehk seetõttu nimetavad ennast julgelt mentoriteks inimesed, kellel puudub professionaalne väljaõpe selles valdkonnas. Fontese coachiva mentorluse väljaõppeprogrammile omistatud akrediteering on professionaalse mentorluse kvaliteedimärk. See on nagu mentori kutsetunnistus, mis tähendab, et mentor on läbinud vajalikus mahus väljaõppe, valdab coachiva mentori oskusi ja sooritanud mentoripraktika.

Kui soovid endale noort või vanemat mentorit, dialoogimentorit või soovid ise õppida professionaalseks mentoriks, siis anna sellest meile märku! Meie järgmine avatud mentorite programm algab oktoobris 2022 ja gruppide komplekteerimisega alustame juba uue aasta alguses. Tagurpidi mentorlusprogammiga alustame veebruaris 2022 ja sinna saad ennast juba praegu kohe praegu kas mentori või menteena kirja panna. Lisaks sellele pakub Fontes tervel mentorluse juubelihooajal erinevaid tegevusi ja täiendkoolitust nii meie mentorite kogukonnale kui laiemale avalikkusele.

Sinu mentori variandid Coachiv mentor – sinust pikema või laiema või teistsuguse kogemusega juht. Dialoogimentor – sinuga sarnase kogemuse ja praeguse vastutusvaldkonna või tasemega juht. Tagurpidi mentor – sinust noorem terava pilguga juht või noor talent.