Andmekirjaoskus kui tee ärieduni

Kas teadsid, et kui veel 2018. aastal oli globaalne andmemaht 33 zettabaiti (1 ZB = 10007 GB), siis aastaks 2025 kasvab see prognooside kohaselt 175 zettabaidini, mis tähendab, et seitsme aastaga kasvab andmehulk lausa 430%.

Pole kahtlustki, et me elame andmete ajastul. Iga tehing või klikk, iga tehtud liigutus, aga mõnikord ka tegemata jäänud liigutus, salvestub kuskil andmete jadana. Tänapäeva tehnoloogiad võimaldavad neid andmeid töödelda ja kasutada selliselt, et nendest formuleeruksid vastused kõikvõimalikele ärimuredele, näiteks millisele kliendile, millise hinnaga ja millisel viisil müüa. Küsimus on vaid selles, kas me oskame seda ressurssi oma äri heaks ära kasutada?