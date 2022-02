Freedom Finance Europe`i analüütikud tõid välja 2022. aasta 4 kuumimat IPO-t

Maxim Manturov, Freedom Finance Europe`i investeerimisnõuannete osakonna juht, tõi esile neli 2022. aasta kõige lootustandvamat IPO-t. Esialgsete hinnangute kohaselt võivad kaks neist jõuda 50 miljardi dollarini.

IPO-de nimekiri koos Maxim Manturovi üksikasjaliku kommentaariga avaldati ajakirjas Business Insider mis on üks juhtivaid ärimaailma "uue meedia" väljaandeid. "2022. aastal toimub turul kahtlemata mitmeid põnevaid ja kõrgetasemelisi esmaseid avalikke pakkumisi. Pärast paljude organisatsioonide jaoks olulist kasvuaastat soovivad valdkonna juhid oma laienemispüüdlusi börsile minekuga kiirendada. Ülemaailmsete IPO-de mahud kasvasid 2021. aastal 64% ja 2022. aastal peaksid esmapakkumised suurenema ligikaudu 67% võrra," kirjeldas Manturov.

2022. aasta oodatuimate IPO-de hulgast tõi Maxim Manturov välja järgmised:

•Stripe. Ettevõte pakub makseteenust online ettevõtetele. 2021. aasta detsembris teatas Stripe, et käivitab Stripe Treasury – teenuse, mis pakub API-sid finantsteenuste manustamiseks. Lisaks jõudis ettevõte 2021. aasta 12 kõige lootustandvama idufirma hulka. Stripe`i saab kasutada 120 riigis.

•Instacart. Online teenus, mis pakub toidukaupade kohaletoimetamise teenuseid. Praegu on see USA-s Walmarti ja Amazoni järel kolmandal kohal. Keerukas logistikasüsteem töötab juba enam kui 400 jaemüüjaga, kelle haardeulatuses on üle 30 000 kaupluse. Viimane Instacart`i kapitalisatsiooni hinnang on 39 miljardit dollarit; IPO puhul võib see summa tõusta 50 miljardi dollarini.

•Databricks. Suur IT-ettevõte, mis töötab andmeladudega. See pakub kasutajatele avatud ja ühtset platvormi andmete salvestamiseks ja tehisintellektiks. Databricksil on üle 5000 kasutaja. Märkimisväärsete klientide hulka kuuluvad CVS Health, Comcast, Condé Nast ja Nationwide. Databricks`i kapitaliseeritus on IPO ajaks 35-50 miljardit dollarit.

•Discord. Tasuta Messengeri teenus Discord sai populaarseks koos pandeemia ja piirangute tulekuga. Miljonid kasutajad kogu maailmas said selle kaudu juurdepääsu hääl- ja videokonverentsidele. Platvormi kasutajaskond ületas 140 miljoni kasutaja piiri. 2021. aastal üritas Microsoft ettevõtet osta, kuid Discordi juhtkond lükkas pakkumise tagasi ja hakkas valmistuma IPO-ks.