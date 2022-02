Tompson Ehitus OÜ: meie jaoks on olulised kõik objektid ja kliendid

Tompson Ehitus OÜ juhatuse liige ja asutaja Tarvo Tahker.

Ehitusfirma Tompson Ehitus OÜ sai alguse veidi rohkem kui seitse aastat tagasi. Ettevõte kurss on olnud järk-järguline kasv ja rahulolevad kliendid ning nii võib ka möödunud aastat ettevõtte juhatuse liikme ja asutaja Tarvo Tahkeri sõnul lugeda edukaks, sest juurde lisandus uusi kliente ning käibenumber suurenes. Lähiaja plaanides on ettevõttel kavas laiendada tegevust Põhja-Eesti kõrvalt ka Lõuna-Eestisse.

„Töötame põhimõttega, et meie jaoks on kõik objektid ning kliendid olulised. Turul on ehitusettevõtteid palju ning konkurents on tegelikult väga suur. Ma arvan, et meie eelis on see, et me suhtleme oma klientidega avatult ning oleme usaldusväärne tegija. Pakume klientidele parimaid lahendusi ja viime alati võetud töö lõpuni,” ütleb Tahker. Ta lisab, et viimastel aastatel tekkinud materjalide puudus ning kallinemine on küll ettevõtet mõne töö teostamisel korralikult proovile pannud, kui õnneks on nendega muredega ilusti hakkama saadud.

Meie Keila korteriühistu Uus tänav 1 renoveerimisprotsess kestis väga pikalt. Kogu selle aja jooksul käitus Tarvo Tahker koos kogu Tompson Ehitus meeskonnaga väga professionaalselt. Tompson Ehitus meeskond mitte ei aidanud ainult meie juhatust erinevates küsimustes, vaid suhtles ka kolmanda osapoole ehk vallavalitsusega, mis ei olnud üldse nende kohustus. Kõike seda tehti eesmärgi ja sihikindlusega, et projekt saaks tehtud võimalikult kvaliteetselt ja parimate lahendustega. Ehituskvaliteet oli kogu protsessi jooksul väga hea ning Tarvo nõustas ja vastas küsimustele 24/7 – ka nädalavahetustel. Julgen oma sõna anda järgmistele klientidele, tegu on väärt meeskonnaga ehitussektoris. Deivis Sepp Keila Uus tn 1 korteriühistu juhatuse liige

Tompson Ehitus pakub klientidele täislahendust alates projekteerimisest kuni valmishooneni, samuti teostatakse üldehitustöid, sisetöid, pakutakse eraldi projekteerimisteenust ning elamuehitust kuni „võtmed kätte”-lahenduseni. Ehitusteenust teostatakse peatöövõtuna Tallinnas ja Harjumaal. Ettevõtte peamised kliendid on eraisikud, ettevõtted, korteriühistud, lasteaiad, koolid ja haldusfirmad.

„Väga oluline on klientide rahulolu tehtud tööga. Meie jaoks on tähtis, et iga kliendi soovid saaksid täidetud, lõpptulemus oleks meeldejääv nii tellijale kui ka teostajale ning avaldaks muljet ka hoone kasutajatele ja külastajatele. Meie eesmärgiks on olla oma klientidele usaldusväärne partner, et ta julgeks soovitada meid ka oma sõpradele ja tuttavatele. Keskendume ehituse kvaliteedile ja hoiame end pidevalt kursis kaasaegsete ning uuenduslike lahendustega – vaid nii püsime konkurentsis ning oleme võimelised pakkuma parimat teostust,” räägib Tahker.

Tompson Ehitus OÜ on usaldusväärne koostööpartner, kes omab tugevat ja pädevat meeskonda. Kõik projektid viiakse lõpuni tähtaegaselt. Meeskond teeb tööd kohusetundlikult ning kliendile tagatakse alati kvaliteetne lahendus. Sten Suurmäe Fronter IB OÜ

Värvatakse uusi tublisid töötajaid

Aastal 2014 loodud Tompson Ehitus on algusest peale tegelenud ehitusega. „Kui 2014. aastal ettevõtlusega alustasin, olin firma mina ainus töötaja ning tegin pigem väiksemamahulisi töid. Seitsme aastaga oleme palju kasvanud! Teekond siia, kus täna oleme, on olnud kui ameerika mäed. On ette tulnud kukkumisi, kuid alati olen tulnud püsti ning analüüsinud, mis läks valesti ja sirge seljaga edasi püüdnud oma eesmärkide poole,” sõnab ettevõtte juht. „Hetkel on meil töötajaid 8, kuid plaanis on võtta tööle mitu uut inimest, näiteks soovime värvata personalitöötaja, objektijuhi ja paar oskustöölist. Meeskonda ootame hakkajaid, kohusetundlikku ning julgeid inimesi, kes suudavad ise mõelda ja vajadusel otsustada.”

Ta lisab, et kollektiiv on tõesti ühtehoidev ning väga tähtsaks peetakse meeskonna koostööd ja tervet sisekliimat. Tempson Ehitus korraldab aeg-ajalt ka oma töötajatele motivatsiooni tõstmiseks erinevad ühisüritusi, pakub enesearenguks täiendavaid koolitusi ja kindlasti on üheks eeliseks ka konkurentsivõimeline palk.

Tompson Ehitus ehitab mulle puitkarkassist plaatvundamendil elumaja. Otsisin ehitajat alguses hanke kaudu, oli täitsa toredaid pakkumisi, aga ettevõtete esindajatega rääkides ei tekkinud õiget klappi ja jäin valiku tegemisel kõhklevale seisukohale. Siis aga soovitasid tuttavad mulle Tompson Ehitust ja Tarvo Tahkeriga tundsin juba esimesel kohtumisel, kuidas tekkis kohe mõnus usaldus ning kõigest sai rääkida avatud kaartidega. Olen ka ise ehitusasjadega üsna kodus ning mulle meeldis, et Tompson Ehitusele sobis ka minu plaan ehitada maja etapikaupa. Ehk siis meil on tänaseni toiminud väga hea koostöö ja kindlasti lähme sellega ka edasi, kuni maja saab valmis. Üllar Meerbach

Hetkel on Tompson Ehitusel töös kaks eramaja „võtmed kätte” lahendusega ning hulk pisemaid objekte. „Meil on plaanis läbitulevikus laieneda ka Lõuna-Eestisse, et olla oma teenustega kättesaadav ka pealinnast kaugemal,” nendib Tahker. „Konkurents ehitusturul on küll väga suur, aga selle juures teeb rõõmu, et tööst küll hetkel puudust ei ole ja kliente tuleb iga aastaga juurde. Muret teeb kindlasti tööjõupuudus, materjalide kallinemine ning tarnete raskused, aga loodame, et olukord normaliseerub.”

Tompson Ehitus OÜ teenused * Maja ehitamine "võtmed kätte" põhimõttel * Fassaaditööd * Terrasside valmistamine * Siseviimistlustööd * Katuste ehitus * Vundamentide ehitus * Lammutustööd

Tompson Ehitus OÜ, Kadaka tee 7, Tallinn, telefon 5308 3797, , Kadaka tee 7, Tallinn, telefon 5308 3797, [email protected]