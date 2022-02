Tallinna Hoiu-laenuühistu: tosin aastat investeerimismaastikul

Kuigi iga investeerimisega kaasnevad riskid, koosneb eduka investeerimise valem kahest komponendist – ajast ja turvalisest investeerimistootest. Seda kõike pakub Tallinna Hoiu-laenuühistu, mis on 12 aasta jooksul pakkunud turvalist investreerimisvõimalust enam kui 2000 ühistu liikmele.

Tallinna Hoiu-Laenuühistu alustas tegevust Eesti majanduse jaoks väga keerulisel 2010. aastal, mil mälestus ülemaailmsest majanduslangusest oli veel värske. Sarnaselt paljudele riikidele oli ka Eestisse jõudnud täiuslik torm majanduses, mis väljendus suures tööjõupuuduses ja kinnisvara hinnakrahhis. Raskustele vaatamata oli Tallinna Hoiu-laenuühistul 2010. aasta lõpuks 142 liiget, mis 2022. aasta alguseks on kasvanud juba 2344-ni, millega Tallinna Hoiu-laenuühistu on Eesti üks suurimaid ühistulisi finantsettevõtteid.

Paindlikud investeerimistooted

Tallinna Hoiu-Laenuühistu pakub oma liikmetele praegu kolme investeerimistoodet ehk hoiust : Kogumishoius, Tähtajaline hoius ja Hoius24. Kogumishoiuse miinimumsumma on 2000 eurot ja hoius erineb teistest Tallinna Hoiu-laenuühistu poolt pakutavatest hoiustest selle poolest, et hoiusele on võimalik teostada igal ajal vähemalt 200 euro suuruseid juurdemakseid. Lisaks juurdemaksete võimalusele eristab kogumishoiust ka igakuiste intresside maksmine, mis lisatakse hoiustatud summale. Tänu sellele hakkab tööle suisa 8. maailmaimeks kutsutav liitintress, mis suurendab kogutavat summat veelgi.

Tähtajaline hoius on kokkulepitud tähtajaks sõlmitud hoius, mis võimaldab hoiustatavalt summalt teenida intresse iga kuu, kvartali või perioodi lõpus. Tähtajalise hoiuse esmane sissemakse on vähemalt 2000 eurot ja intress sõltub hoiustatavast perioodist. Mõlema hoiuse intressimäär on kuni 6%.

Kõige põnevam toode on aga Hoius24, mis võimaldab hoiuse ennetähtaegselt igal ajal lõpetada, säilitades sealjuures teenitud intressi. Ennetähtaegse lõpetamise korral kannab ühistu hoiusumma ja kogutud intressid Teie arvelduskontole 24 tunni jooksul alates lõpetamise teate esitamisest. Sisuliselt on tegemist nõudmisega hoiusega, kuid selle vahega, et kui pangad pakuvad nõudmiseni hoiusele väga väikest intressi, siis Hoius24 intressimäär on 3%.

Edu alus – usaldus

Tallinna Hoiu-laenuühistu eesmärk pole kunagi olnud iga hinna eest kasvamine, vaid vastupidi – kasvatud on tasa ja targu, sest ühistu on vastutav liikmete säästude turvalise investeerimise eest. Seetõttu on ühistu laenupoliitika väga konservatiivne. Ühistu väljastab laene nii era - kui juriidilistele isikutele, mis on tagatud koostöölepingute kui hüpoteegiga. Juriidilistele isikutele pakub ühistu ainult kinnisvara tagatisel laene, mille tagatiseks sõlmitakse harilikult täiendavalt juhatuse liikme isiklik käendus.

See tähendab, et lühiajalised tagasilöögid majanduses ühistu liikmete investeeringuid ei ohusta ja ühistu liikmed ei pea muretsema näiteks börsikursside kõikumise pärast. Kuna Tallinna HLÜ kaheteistkümne aasta pikkusesse tegutsemisaega on jäänud majanduses nii halvemaid kui ka paremaid aegu, on taoline poliitika ennast igakülgselt tõestanud. Seda kinnitab ka liikmete arvu paarikümne kordne tõus.

„Eestis on ühistuid, kes maksavad võib-olla kõrgemat intressi, kuid meie ühistu liikmed saavad rahulikult magada, sest nende säästud on väga konservatiivselt investeeritud turvalistesse laenuprojektidesse,“ ütles Annely Ojamets (juhatuse esinaine)

Ühistu kui kogukond

Tallinna Hoiu-Laenuühistus on liikmeid seinast seina: liikmete vanus ulatub 25 kuni 85 eluaastani ja keskmised hoiustatavad summad jäävad 10 000 kuni 25 000 euro vahele. Kuid ühistu liikmete jaoks pole ühistu pelgalt koht, kus raha hoiustada. Traditsiooniliselt on ühistu korraldanud igal suvel oma liikmetele piduliku koosviibimise, mis on olnud hästi populaarne, kuid millele on pandeemia tõmmanud kriipsu peale. Kuid Tallinna Hoiu-laenuühistu töötajad soovivad seda traditsiooni võimaluste piires jätkata.

Samuti oodatakse ühistu liikmeid või ühistuga liitumisest huvitatuid Tallinna Hoiu-laenuühistu kontoritesse, mis asuvad nii Tartus kui Tallinnas ja kus saab igale küsimusele vastuse.

„Sarnaselt pankadele pakume ka meie oma liikmetele usaldust ja kõige parimini tekib usaldus silmast silma kohtumisel, mistõttu kui teil on mõni soov või küsimused, astuge meie kontoritest läbi ja me oleme igati abiks,“ rääkis Annely.

