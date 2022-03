Palk või dividendid alustavas ettevõttes – kumba eelistada?

Palk ja dividendid kuuluvad mõlemad väljamaksmisele, kuid millise intervalliga, millised maksud kaasnevad ning milliseid tingimusi tuleb meeles pidada? Teemat avab Accountex Raamatupidamisteenuste juhatuse liige Natalia Gorpinchenko, kes on raamatupidamise entusiast ja oma töö armastaja.

Accountex Raamatupidamisteenuste juhatuse liige Natalia Gorpinchenko

Natalja, kui kaua olete raamatupidamisega tegelenud?

13 aastat. Alustasin enne ülikooli lõpetamist. See pakkus mulle väga suurt huvi ja nii saigi varakult alustatud.

Mis teil raamatupidamise silmad särama lõi?

Täpsus, olen juba lapsepõlvest saati olnud väga täpne ja kohusetundlik.

Kui kaua olete Accountexis töötanud?

Ettevõte sai alustatud 2012. aastal. Alguses aitasin põhitöö kõrvalt tuttavaid, nüüdseks olen nii juhatuse liige kui ka pearaamatupidaja ja lisaks töötan audiitori assistendina.

Kuidas ettevõttel läheb?

Ettevõte areneb pidevalt. Oleme viimase aastaga kahekordistanud oma käivet.

Kuidas hindate tänapäevast raamatupidamist?

Raamatupidamine on drastiliselt muutumas. Selle vooluga tuleb minna kaasa võtta kasutusele kõik need tarkvarad, mis lihtsustavad raamatupidaja tööd. Kõik raamatupidajad ei ole aga selleks veel võimelised.

Raamatupidamine võib juba iseenesest toimuda. Näiteks poes maksad kaardiga, kohe on see aruandes. Samas paljud raamatupidajad armastavad kasutada ikka veel vanu häid kalkulaatoreid…

Seda küll ja paberit kasutatakse ka ikka veel! Meie oma ettevõttes juba 5 aastat kindlasti ei kasuta mitte ühtegi paberit.

Aga kas tänu uutele võimalustele on hakatud ka raamatupidajate tööd alahindama?

Jah, vahel tullakse minu juurde palvega, et esita palun majandusaasta aruanne, olen kõik ise Exelis teinud. Lihtsalt sisesta RIK’i. Siis peangi vastama, et ma väga tahaks aidata, aga ei saa. Vastutan ju selle eest oma nimega ja peaksin kõik numbrid ikkagi üle kontrollima.

Kui nüüd tulla dividendide ja palga juurde. Mis on nende vahe?

Vahe on selles, mille eest sa saad raha. Palga puhul teed tööd, töö on tasustatud ja saad palka. Dividend aga on sinu tasu ettevõttes osalemise eest.

Kumba on mõistlikum maksta?

Dividendid on maksustamise mõttes soodsamad, aga neid ei saa maksta palga asemel. Vastasel juhul võime pigem kokku puutuda maksudest kõrvalehoidmise riskiga. Seega mõistlikum ongi maksta mõlemat.

Aga kui üldse ei maksaks kumbagi?

See ei ole võimalik kahjuks. Palka peab kindlasti maksma, sest et iga ettevõte teenib ju midagi. See ongi ettevõtluse eesmärk – teenida. Teenida nii, et kõik kulud oleks kaetud ja jääks veel kasumit dividendide väljamaksmiseks.

Aga kas nii saab, et ettevõtja kasvatabki dividende 10 aaastat ja siis maksab endale korraga välja?

Muidugi. Jättes dividende ettevõttesse, areneb see kiiremini. Seda nimetatakse refinantseerimiseks. Eestis on väga tore see, et meie ettevõttete kasum ei ole maksustatav ehk põhimõtteliselt riik on andnud sulle võimaluse arendada oma ettevõtet ilma selle kasumi maksustamata. Sa ei maksa seda 25% vaid sa panustad seda raha oma ettevõttesse, siis on sul rohkem hoogu, et ettevõtet arendada.

Dividendide väljamaksmine, millal on seda üldse võimalik teha?

Esimesel majandusaastal seda kindlasti teha ei saa, sest üheks kriteeriumiks on esitatud ja kinnitatud majandusaasta aruanne aga ka vaid sellest ei piisa. Et maksta dividende, sul peab olema teenitud kasum.

On veel üks kriteerium. Viimasel ajal on väga populaarseks muutunud ettevõtte asutamine ilma osakapitali sissemakseta. Dividende aga nii maksta ei saa. Enne peab olema osakapital sisse makstud.

Et osakapitali suurus 2500 eurot ettevõtjat ära ei hirmutaks, siis soovitan kasutada ka teisi võimalusi selle sisse maksmiseks. Näiteks mitterahaline sissemakse. Kui asutatava ettevõtte plaanitava tegevuse jaoks läheb mul vaja näiteks arvutit, siis ka minu arvuti võib olla mitterahaliseks sissemakseks osakapitali. Ja nii jääbki sellest 2500 eurost jääb juba väiksem summa lisada.

Aga dividendide juurde tagasi tulles…

Dividendide tavaliseks maksumääraks Eestis on 25% netodividendist. Põhimõtteliselt kui tahaksid 1000 eurot kätte saada, siis 250 oleks ettevõtte poolt tasutav tulumaks.

Kui ettevõte maksab dividende järjepidevalt välja, kasutatakse madalamat maksumäära, kuid siis maksustatakse veel dividende eraisiku tasemel 7% tulumaksuga. Füüsilise isiku jaoks see ei muuda eriti midagi ja pigem on see soodne siis, kui dividendide saajaks on juriidiline isik. Madalamat maksumäära rakendatakse viimase kolme aasta jooksul tehtud dividendi ja omakapitali keskmise väljamakse ulatuses.

Dividendide saajateks on ainult osanikud, kes on äriregistris paika pandud.

Kuidas lahendada probleemi, kui ettevõte soovibki miinimumtasu maksta, sest ei suudetagi tõsta hindu? Konkurents on nii tihe!

Kahjuks see millest teie praegu räägite on meie reaalsus näiteks ehituse valdkonnas, kus tõesti konkurents on nii tihe ja seda hoitaksegi nende madalate töötasudega.

Mis võib juhtuda, kui osanik panustab ettevõtte äritegevusse ka personalitöö, turundustegevusega ja kõige muuga ning saabki vaid dividende?

Mitte midagi head ei tule sellest, sest dividendi võib palgatuluks lugeda ka tagantjärgi. Maksuamet kontrollib seda.

Räägime nüüd maksusoodustustest. Mis need võiksid olla tänasel päeval?

Neid on palju ja kui oled otsustanud teha äri, siis kindlasti kohtu oma raamatupidajaga ja räägi võimalused läbi. Kõik ei pruugi kahjuks olla igale ettevõttele sobilikud, aga kindlasti saate kokku panna aktuaalse paketi.

Kõigepealt töövahendid. Võid osta arvuti ettevõtte vahendite eest, telefoni samuti ning laua ja tooli. Tegelikult kõik need asjad, kui neid on võimalik ettevõtlusega siduda, on võimalik soetada ettevõtte vahenditega.

Firmaauto ka kuulub siia. Aga kui seda kasutatakse erasõitudeks, siis muidugi peab ettevõte tasuma erisoodustusmaksu, siiski arvan, et see on hea võimalus firma vahendeid kasutada enda kasuks.

Erisoodustusmaks, mis see on?

Tegemist on tulu- ja sotsiaalmaksuga ettevõtte poolt töötaja kasuks tehtud hüvest. Firmaauto puhul näiteks, kui sellega tehakse kas või üks erasõit kuus, tuleb maksta erisoodustusmakse. Kõigepealt aga tuleb leida erisoodustushinda vastavalt auto võimsuse ja vanusele. Tähtsad on kW ja kas auto on uuem või vanem, kui 5 aastat.

Kas rakendub ka sõidupäeviku kohtustus?

Firmaauto puhul enam sõidupäeviku pidamise kohustust ei ole. Ainult, kui on soov tõestada, et autot kasutatakse 100% ettevõtluses, võetakse kasutusele GPS sõidupäevikuid. Kui me aga räägime isikliku sõiduauto kasutamise hüvitisest, siis siin peame pidama kindlasti sõidupäevikut koos odomeetri näitude ja sõidu eesmärgiga. Selle alusel saab hüvitada 30 senti iga töösõidu ajal sõidetud kilomeetri eest – ka maksusoodustus.

Mida veel saaksime soodustuste alla lisada?

Ettevõtlusega seotud parkimiskulud, töötervishoiu kulud, näiteks tervisekontroll või tervisehoiu arsti poolt soovitatud protseduurid, nägemiskontroll ja prillikompensatsioon.

Tervise edendamise kulu 100 eurot kvartalis, ehk siis kolme kuu peale. Saab käia erinevates spordiasutustes ujumisest ja jõusaalist trennini, osaleda maratonides, kasutada sertifitseeritud spetsialisti abi näiteks käia füsioteraapias.

Ei maksa ka alahinnata koolitusi ja konverentse ning üldiseid töötaja harimisi, mis tõstavad töötaja väärtust. On ju väga kallis minna ise kursuseid võtma. Ka haridustaseme tõstmist ettevõtte tegevusega seotud valdkonnas on võimalik ettevõtte alt toetada.

Lähetuskulud ja päevaraha välislähetustel. Neid võime ka siia hulka lisada, sest kui lähed välislähetusse, siis on sul maksimaalselt 50 eurot päevas päevaraha, mida saab maksuvabalt maksta maksimaalselt 15 esimese päeva eest. Pärast on juba teine määr, mis rakendub – 32 eurot.

Väiksed tunduvad need summad…

Jah, need on tükk aega juba samal tasemel püsinud.

Aga muidugi ka tänase päeva kõige kuumem teema on need kodukontori kulud!

Tegelikult saab sealt väga palju hüvitada, kommunaalkulusid võib jagada, kui näiteks räägime elektrist. Kindlasti peab määrama proportsiooni. Ka interneti saab hüvitada ja seda isegi suuremal määral kui näiteks elektri puhul.

Soovitan jagada kodu eri tubadeks ja kui sul ongi kodus mingi tuba, mida mitte keegi rohkem mingiks muuks eesmärgiks ei kasuta, siis selle ruumi suuruse järgi võib juba proportsiooni paika panna. 17-25 protsenti on kõige levinumad, mida meie kliendid on kasutanud.

Tegelikult on päris palju soodustusi?

On muidugi, aga neid peab tundma. Kui ise endale raamatupidamist teed, siis ei teagi neid!

Aina tihedamini kasutatakse töötajate puhul ka optsioone. See ei ole muidugi kohustus vaid võimalus. Nii palju, kui mina olen näinud, on optsioonid mõjunud väga hästi töötajate motivatsioonile ja vähendanud kaadri voolavust.

Kas Accountex saab alustavatele ettevõtjatele abiks olla?

Kindlasti, hea meelega! Meie uksed on avatud nii alustavatele kui ka tegutsevatele ettevõtetele.