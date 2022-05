SA Tehvandi spordikeskus muudab treeningu nutikamaks

SA Tehvandi spordikeskus katsetab erinevate treening- ja terviseandemete nutikamat kogumist ja töötlemist, mille eesmärgiks on targemalt treenida ning seeläbi parandada sportlaste tulemusi.

SA Tehvandi Spordikeskus juhatuse liikme Kristjan Karise sõnul katsetab keskus erinevate innovaatiliste ideedega heameelega. „Üks oluline tulevikuteema meie jaoks on see, mis puudutab treeningute arengut. Proovime suure keskusena luua võimalusi, et ka sport hakkaks tulevikus käituma targalt,“ rääkis Karis.

Kuigi praegu on igas nutikellas võimalik mõõta pulssi, vere hapnikusisaldust, kalorikulu ja muud sellist, pole veel väga liigutud IoT maailma ehk sellistesse süsteemidesse, kus need andmed nutikellast liiguvad reaalajas edasi järgmisesse seadmesse, kus neid analüüsitakse ja pakutakse välja juba uusi järeldusi treeningute kohta. „Meie oleme sel teemal juba alustanud pilootprojektidega,“ ütles Karis.

Suurandemete abil treeningud tõhusamaks

Näiteks paigutati sportlaste tubadesse sensorid, mis mõõtsid helisid, õhu CO2e sisaldust, valgust ja seeläbi kaardistasid, kui hea väljapuhkamiskeskkond see on sportlase jaoks. „Samas on viimaste aastate jooksul juba ka nutikellad arenenud nii kaugele, et mõõdavad peaaegu seda kõike,“ rääkis Karis. „Proovime nüüd järgmiste sammudena liidestada ühtsesse keskkonda nende nutikellade ja muid treeningute andmeid, mis siis üheskoos jõuavad treenerini juba uusi järeldusi ja väärtust luues.“

Nii on kavas luua koostöös Teliaga ja ülikoolidega virtuaalne keskkond, kuhu piltlikult öeldes ühest otsast lähevad andmed sisse erinevatest seadmetest või sensoritest, aga teisest otsast tulevad välja juba töödeldud andmed vastavalt sellele, millist infot on parasjagu vaja sportlaste ja treenerite jaoks. Karise sõnul on tarkvaraliselt selline baas Telial juba olemas, aga seda on veel vaja teha treenijate vajadustele sobivamaks.

Pikem eesmärk on selliste suureandmete analüüsi põhjal jõuda lõpuks järeldusteni, millised treeningud sobivad paremini erinevate füüsiliste näitajatega inimesteni. „Paralleele võib tõmmata personaalmeditsiiniga, samas suunas tahame liikuda ka spordis. Tippsportlased juba elavad selles maailmas, aga meie tahame pakkuda neid võimalusi varasemas faasis, kui noor inimene alles hakkab tõsisemalt treenima,“ ütles Karis. Lisaks saab sellise analüüsi abil paremini ennetada ka vigastusi.

Lähiaja eesmärk ongi luua alustuseks Kääriku Spordikeskusest spordiinnovatsiooni mänguväljak, kus saavad kokku erasektori esindajad nagu Telia või alustavad start-up´id, sporditeadused ning sportlased sooviga viia Eesti sport liikuma ühes sammus arengutega IT-sektoris.

Suurandmete analüüsimisel ja info välgukiirusel ühest kohast teise liigutamisel saab kindlasti suureks abiks 5G, mille saabumist ka sihtasutusse, täpsemalt Kääriku Spordikeskusesse, oodatakse. Siis saab näiteks Hispaanias asuv treener reaalajas jälgida Käärikul trenni tegeva sportlase näitajaid ja vajadusel kiiresti nõu anda.

IT-inimesi majas enam pole

Nii põnevate innovaatiliste teemadega tegelemise juures pole Tehvandi spordikeskusel endal enam IT-inimesi majas. Tõsi, füüsiliste kaablite vedamiseks veel on inimesi, aga tarkvaralahendused ostetakse kõik Telialt sisse, nagu ka pilveteenus andmete hoidmiseks.

SA Tehvandi Spordikeskus alla kuulub kolm keskust erinevates asukohtades, mille liitmiseks üheks hästitoimivaks keskuseks on Telia poolt loodud erilahendused, olgu selleks siis erinevad liidesed, kaughaldus, ligipääsud kolmandatele osapooltele. Lisaks on spordikeskuse jaoks väga olulised küberturvalisuse nõuded.

Sihtasutusel on oma keskuste ümber ka kümneid hektareid maad, millel erinevaid objekte staadionitest ja tenniseväljakutest saunadeni. See kõik on kaetud Telia hallatava wifiga. Kokkuvõttes saab Karise sõnul kenasti hakkama ka ilma ettevõttesisese IT-meeskonnata , sest väljas sisseostetav teenus on osutunud igati tõhusaks ning laseb oma töötajatel keskenduda ettevõtte põhitegevusele.