Patarei Merekindluse üüripindadest kolmandik saab aasta lõpuks lepingutega kaetud

Merevaatega bürood ajaloolises Gorži hoones aastal 2026.

Patarei Merekindlus on ainulaadne segu ajaloolisest ja moodsast arhitektuurist. Paik, mis seob kokku äri ja vaba aja ning millest saab nüüdisaegne kogukonna ja kaubanduse keskpunkt. Mida pakub 2025. aastal valmiv Merekindlus ettevõtetele ja külastajatele ning milliseid äri- ja büroopindu on võimalik üürida, räägib lähemalt US Real Estate’i äripindade müügijuht Sandra Metsa.

Miks on Merekindlus eriline koht ning sobib ettevõtte uueks koduks?

Merekindluse kontseptsiooni väljatöötamisel oli meie esimene küsimus väga lihtne, aga samas väljakutsuv – kelle jaoks me seda keskkonda loome? Tegemist ei ole suletud büroohoonega, tegemist ei ole ka tüüpilise kaubanduskeskusega ega luksuskinnisvaraga, kuhu tulevad vaid valitud. Eesmärk on avada Merekindluse uksed kõigile ja sellest tulenevalt luua kogukonnale, turistile, bürootöötajale, restoranikülastajale, möödajalutajale, kontserdinautijatele ja igapäevaselt toidukaupluses käijale elamust, mis pakub naudingut ja toob teda korduvalt tagasi.

Vaatamisväärsust pakuvad ajalooline kindlus koos moodsa arhitektuuriga, läbimõeldud avalikud ruumid hoonete vahel, katustega haljastatud aastaringset melu pakkuvad sisehoovid ning silmapaistev promenaad. Kõik see kokku moodustab omapärase tervikliku keskkonna, mida igapäevaselt juhib, haldab ja hooldab tipptasemel meeskond eesmärgiga pakkuda kõigile positiivselt meeldejäävat kogemust.

Kompleksis on kokku 30 000 ruutmeetrit üüripinda, kuhu tulevad kontorid, restoranid, kohvikud, sündmuskeskus, toidupood, pagaritöökoda, lillepood, lemmikloomakauplus, pruulikoda, noorte huvikeskus, kunstigalerii ja muuseum.

Millega see projekt veel lisaks põnevale ajaloole ja omanäolisele arhitektuurile silma paistab?

Patarei Merekindlusega soovime kirjutada ajalugu ning olla esimesed Eestis, kes taotlevad LEED-sertifikaati muinsuskaitse all olevale hoonele. Selleks, et nõuded sertifikaadi saamiseks oleksid täidetud, tuleb jälgida juba projekteerimise faasis keskkonnasäästu ja säästva arengu põhimõtteid, rääkimata ehitamisest ja hilisemast hooldamisest. Meie eesmärk ei ole seda teha lihtsalt n-ö turundussõnumina, vaid me soovime päriselt teha tegusid, mis säästavad loodust. Alates väikestest asjadest nagu prügisorteerimine, elektriautode laadimisjaamad, sademevee taaskasutus kuni selleni, et Merekindluse valguslahendus on harmoonias mitte ainult inimestega, vaid ka meid ümbritseva loodusega nagu merelindude ja meres elavate elusolenditega. Valgusreostus kahjustab meie ökosüsteeme ning Merekindluses oleme leidnud koos valgusarhitektidega lahendused, mis säästavad meie keskkonda.

Sisearhitektuuris on kasutatud palju rohelust ja naturaalseid materjale ning esile pääseb loomulik valgus.

Kuidas tundub olevat ettevõtjate huvi üüripindade vastu?

Hindame ettevõtete huvi väga heaks. Arvestades valmimistähtaega, siis kindla valdkonna nagu restoranid, kohvikud, toidukauplused ning rohkem kui 200–300 töötajaga ettevõtted vaatavad enam kui 2–3 aastat kaugemale tulevikku oma plaanide ning investeeringute tegemisega. Ühest küljest võib tunduda kolm aastat pikk aeg, kuid kuna tegemist on ajaloolise hoone rekonstrueerimisega, siis tuleb varajases staadiumis läbi mängida üürihuviliste soovid ja vajadused, et tekiksid funktsionaalsed ning efektiivsed üüripinnad. Samuti arvestades hetke turuolukorda, kus mitmete ärihoonete ehitust ei alustata, nende valmimine ületab tähtaja ning üüripindade valik on kesine, on viimane aeg oma üürisoovist teada anda, muidu võib olla liiga hilja!

Milliseid äripindade võimalusi pakute?

Meie üüripindade ampluaa on väga lai, väikestest kaubandus-teeninduspindadest suurte büroopindadeni välja. Merekindluse kontseptsiooni väljatöötamisel ei ole lähtutud ainult Merekindlusest, vaid eesmärk on vaadelda piirkonda laiemalt: milliseid lisaväärtusi toob Merekindlus ja mida pakub ümbritsev piirkond meile. Eesmärk on luua elust pulbitsev ja orgaaniliselt toimiv keskkond, mitte lihtsalt suletud ruumidega büroohoone.

Üüritavat pinda on rohkem kui 30 000 m2 ja need on jagatud kolme kategooriasse: toitlustus/meelelahutus, kaubandus/teenused ja bürood/töökeskkonnad. Iga kategooria pinna paiknemine on hoolikalt läbimõeldud: kuidas inimesed liiguvad, kus on parimad asukohad restoranide jaoks, kus asuvad vaiksemad tööalad. Kesklinna pool Gorži tiivas renoveeritav muuseum on ligikaudu 5200 m2 ning Merekindluse südames asuv black-box-sündmuskeskus on veidi rohkem kui 1000 m2.

Büroopindasid pakume väiksematele 10–20 töötajaga ettevõtetele, aga ka enam kui 300 inimesega firmale. Ainulaadseks töökeskkonnaks kujuneb sisehoovis klaaskatuse all paiknevad läbi kahe korruse büroopinnad, mis annavad võimaluse ettevõttel tekitada erinevate funktsioonidega alasid: vaiksetest tööruumidest kuni avatud loomuliku valgusega puhketsoonideni. Gorži tiivas paiknevate büroopindade eripäraks on kõrged võlvid ja merevaade.

Lisaks rekonstrueeritavas hoones paiknevatele büroopindadele on võimalik neid üürida ka uues, Vesilennuki 2 asuvas büroo- ja eluhoones. Üüritavat büroopinda on kokku ligikaudu 15 000 m2. Kaubandus- ja teeninduspinnad pakuvad võimalust avada Merekindluses toidukauplust, lillepoodi, ilusalongi, barbershop’i, lemmikloomakauplust, kunstigaleriid kuni väikeste 10–15 m2 disainipoodideni välja. Suuremad restoranid, mis asuvad peaväljaku ja peasissepääsu läheduses, mahutavad õhtustama üle 100 inimese. Väiksematele hommiku- ja lõunarestoranidele-kohvikutele ning tänavatoiduäridele pakume 10–100 m2 ruume, mis asuvad nii Vallikraavi tänava ääres kui ka Gorži ka sisehoovis, kus on võimalik nautida mõnusat hommikukohvi või midagi lihtsalt kaasa haarata.

Lüneti hoov kaetakse katusega ja sinna tekib uue arhitektuuriga büroomaastik, kus alumisel korrusel on vaiksemad tööruumid ja ülemisel on rõdukorrus, kus saab luua puhke- ning ruum-ruumis objektidena nõupidamise ning koostööruume.

Kui palju pinnast on juba lepingutega kaetud?

Kuna Merekindlus on midagi enamat kui tavapärane kinnisvaraarendus, siis kogu tervikliku kontseptsiooni väljatöötamisel lähtusime printsiibist – Merekindlus peab kõnetama kõiki külastajaid ja töötajaid. Oleme hoolikalt paigutanud eelnevalt mainitud erinevate kategooriate pindasid, et tekiks erakordne kooslus ning erinevate üürnike vaheline sünergia. Iga valdkonna juures on meil keskmiselt 3–5 tugevat turul hinnatud tegevat nime, kes toetavad meie printsiipi ning lisavad väärtust kogukonnale. Käesolevaks hetkeks oleme teinud pehmemaid kokkuleppeid, kuid nüüd on algamas konkreetsete tingimustega lepingute sõlmimine. Merekindluses saab olema kokku rohkem kui 100 üürilepingut, millest kolmandiku sõlmime käesoleva aasta jooksul.

Millised ettevõtted sobivad Merekindlusega koostööd tegema?

Arvestades meie soovi luua omapärane terviklik keskkond, mis kutsub inimesi saama osa ja kogema nii töisel argipäeval kui ka tööväliselt Merekindluse kogukonnatunnet, peavad meil tegutsevad ettevõtted looma väärtust, kõnetama meie külastajaid ja töötajaid ning üürnike vahel peaks tekkima sünergia. Ootame büroopinna üürnikke valdkondadest, mis toob kaasa lisaks enda töötajatele väljastpoolt külastajaid, nagu näiteks agentuurid, ürituskorraldusettevõtted, koolitusfirmad. Toitlustusettevõtetelt ootame kontseptsioone, millega suudame luua pakkumise nii noortele, peredele kui ka eakatele. Meelelahutus ei peaks olema suunatud ainult täiskasvanutele, vaid ka lastele, mis pakub lisaks ajaveetmisele midagi harivat. Kaubandus- ja teeninduspindadele ootame üürnikke nagu lillepood, lemmikloomakauplus, kunstigaleriid, tervisekeskus, toidupood, keemiline puhastus, apteek, ilusalong, pruulikoda, pagaritöökoda, vürtsipood jne.

Mida võidab ettevõte, kelle uus kodu saab asuma Merekindluses?

Rõhutan veel kord Merekindluse kontseptsiooni olla avatud ja osa kogukonnast. Merekindluses paiknevad ettevõtted loovad väärtust ja tekitavad nii omavahelist kui ka kogukonnavahelist sünergiat. Kui peaksid tooma välja eeliseid, siis see nimekiri on pikk: hoolikalt läbimõeldud kontseptsioon, ajalooline arhitektuur koos tänapäevase tehnoloogiaga, keskkonnasõbralikkus, aasta ringi kasutatavad suured valgusküllased sisehoovid, külluslikult kujundatud funktsionaalsed avalikud ruumid, erineva iseloomuga ruumid, suur külastajate arv, merevaade, promenaad.

Paralleelselt ajaloolise Merekindluse rekonstrueerimisega valmib ka Vesilennuki 2 uusarendus, kuhu on planeeritud korterid, büroopinnad, toidupood ning toitlustus- ja äripinnad.

