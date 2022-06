Rohepööre pole mingi megaprojekt vaid lihtne hoiakute muutus

Sindi kärestik. Foto: Keskkonnagentuur

Kohaliku omavalitsuse tööd ja tegemised ei erine väga ettevõtte või suurema kodumajapidamise omadest. Jooksvad pisiasjad röövivad palju tähelepanu, lahendused sünnivad harjumuspärast rada pidi ning muutuste sisse viimiseks puudub sageli kas aeg, tahe või oskused. Erinevate algatuste juures tekib sageli küsimus kas toimivat süsteemi peab üldse puutuma? Samas kui kogu ümbritsev areneb edasi, siis puhtalt positsiooni säilitamine võrdub taandarenguga. Taandareng omakorda viib pikas perspektiivis rahulolematuseni, küsimus on ainult ajas.

Omavalitsus võib loomulikult tegeleda minimaalsega mida seadus ette näeb, kuid kas see tagab igakord soovitud arengu? Loo autorite meelest mitte. Tori vallavalitsus jõudis haldusreformi järgse organisatsiooni väärtuste sõnastamise ja arengukava koostamise käigus arusaamisele, et elanike ootused olid keskkonnahoidlikuse osas kasvanud kohati suuremaks kui oli omavalitsuse poolne pakkumine. Teisalt oli selge, et rohepöörde võtmes saab kujunema kogu järgnev Euroopa Liidu rahastusperiood, mis omakorda mõjutab suurel määral omavalitsuse investeeringute ellu viimise võimekust. Kokkuvõttes tekkis valik kas jääda järgi lohisema või asuda suunanäitajaks, kes targalt kasutab pakutavat finantstuge ja kompetentse. Järgi lohisemine aga ei sobinud kuidagi, sest olime ühe väärtusena sõnastanud ambitsioonikuse ning seetõttu tuli valida muutuste teekond.

Tori vallavalitsus talgupäeval. Foto: Katariina Vaabel

Eesmärgi sõnastamise järgselt oli kohe selge, et meil puudub igasugune vajalik teadmine. Tekkis ridamisi küsimusi näiteks mis üldse on rohepööre, kuidas vältida rohepesu, millest alustada, kuidas mõõta arenguid jne. Üheks heaks näiteks oli paari lasteaia renoveerimine, kus projekti järgselt pidime tõdema, et ühes vähenes tarbitava energia kulu pea poole võrra, seevastu teises projekti lõppedes olulist muutust ei tekkinud. Kokkuvõtteks oli selge, et peame harima nii ennast kui ka kaasama välist kompetentsi. Tõdemusega üheaegselt jõudis meieni info Rohetiigri akadeemiast kui ühest olulisest õlekõrrest.

Kogu tegevus toimus võrdlemisi lühikese ajaperioodi jooksul ning loomulikult tekitas see organisatsioonis pingeid, sest lisaks juba niigi tihedale ajagraafikule tuli osaleda akadeemia tegevustes. Oli neid kes ei mõistnud toona ega võibolla mõista ka pea aasta hiljem alustatud teekonna olulisust. Selgust ja arusaadavust aitas luua vana hea väiksemateks lõikudeks jagamise meetod. Asusime rohetiigri raames ellu viima konkreetseid projekte, mis keskendusid keskkonnahoiule või energiakulude kokkuhoiule, nagu näiteks korraldatud jäätmeveo hange, hoonete energiakulu kokkuhoid ehituses ja halduses, keskkonnahoidlikud riigihanked, korduvkasutatavad nõud avalikel üritustel jne. Eraldi tuli fookusesse tõsta meeskonna liimete teadlikkuse kasvatamine. Selged vastutajad ja arusaadavad eesmärgid aitasid kõigil tegevustega kaasa tulla.

Kas me saime sellel teekonnal vastused enda küsimustele? Nii ja naa, kõigile kindlasti mitte, kuid see polegi oluline. Me saime selge ülevaate globaalsest olukorrast ja häid õpetusi muutuste juhtimise osas, mis kokkuvõttes ongi peamine. Sest rohepöördes pole olemas seda ühte projekti mille tegemise järgselt võib ennast keskkonnahoidlikuks kuulutada. Rohepööre seisneb mõtteviisis, igapäevastes pisikestes tegevustes ja valikutes. Seda võib võrrelda investeerimisega, kus kohest suurt tulu ei paista kusagilt. On ainult hoiakud ja rida väikseid tegevusi ning pidev õppimine teiste ja enda vigadest. Võib ainult loota ja arvata, et mõne aja möödudes saab keskkonnahoidlik suhtumine ja väärtushinnangud olema määravaks kriteeriumiks avaliku teenistusse asumisel.

Soovitus teistele kohalikele omavalitsustele: kasutage julgelt enda igapäevatöös ja otsuste tegemisel kestliku arengu keskkonnasoovitusi omavalitsustele ning liituge Rohetiigri Akadeemiaga!