Eestlaste ja lätlaste lemmikaktsia Ameerika aktsiaturgudel on Apple

Eurooplastele otsepääsu Ameerika aktsiaturgudele pakkuva Freedom24 investeerimisplatvormil ostsid nii eestlased kui ka lätlased 2021. aastal kõige sagedamini Apple’i aktsiat. Eestis mahtusid esikolmikusse veel Tesla ja Lätis Ford.

Eesti erainvestorite kümme enim ostetud aktsiat olid Apple, Ebang International, Tesla, Pfizer, Virgin Galactic, AT&T, Ford Motor, Activision Blizzard, American Well Corp ja Meta Platforms. Eestlaste poolt kümme enim müüdud aktsiat olid Virgin Galactic, Barrick Gold, Moderna, Apple, Cisco, Energy Transfer, Intel, EDG Resources, Boston Scientific ja Celsius Holdings.

Võrdluseks, Läti erainvestorite enim ostetud aktsiad olid Apple, Virgin Galactic, Ford Motor, Tesla, Pfizer, Palantir Technologies, PayPal, AMD, Roku ja Coca-Cola. Lätlased müüsid enim aktsiaid Activision Blizzard, Spirit AeroSystems, Apple, Ford Motor, Salesforce, Pfizer, Bed Bath & Beyond, Meta Platforms, Virgin Galactic ja Inovio Pharmaceuticals.

„2021. aasta oli järjekorras teine karantiinide, sulgemiste ja muude koroonaviirusevastase võitlusega seotud piirangute aasta. Pärast enamiku töötajate isolatsiooni saatmist on USA ja Euroopa valitsused olnud sunnitud rohkem inimeste rahalise ülalpidamise ülevõtmisega tegelema. Tulemuseks on paljude rahaliste vahendite ja vaba ajaga inimeste esilekerkimine, mis on toonud kaasa erainvestorite arvu enneolematu kasvu aktsiaturul,“ ütleb Freedom24 opereeriva Freedom Finance Europe'i investeerimisanalüütika osakonna juht Maxim Manturov. Tema sõnul pole „uutel tulijatel“ enamasti tugevat teoreetilist baasi ja nii ostetakse eelkõige „radaril“ olevate ettevõtete aktsiaid. Seetõttu pole üllatav, et Eestis olid 2021. aastal enim ostetud aktsiate esikümnes Apple’i, Tesla, Pfizeri, Virgin Galacticu ja Meta Platformsi aktsiad.

„Siiski müüakse aktsiaid tavaliselt pärast seda, kui ettevõte on ebaõnnestunud ja investorite kindlustunne on langenud või aktsiad on teinud tugeva tõusu, et kasumit lukustada. Esimesed on näiteks Moderna, mille ravimikatsetus oli 2021. aastal kehvem kui tema peamisel konkurendil Pfizeril ja Virgin Galacticul, mis lükkas kosmoseaparaadi defektide tõttu erakosmoselendude alguse sügisest 2022. aasta lõppu. Teiseks näiteks on Apple, mille aktsiad tõusid 2021. aastal lausa 40%,“ lisab Manturov.

