Freedom Holding Corp. tegevjuht Timur Turlov avab oma isikliku aktsiaportfelli saladusi

Freedom Finance Europe emafirma Freedom Holding Corp. tegevjuht Timur Turlov

Freedom Finance Europe emafirma Freedom Holding Corp. tegevjuht Timur Turlovi hinnangul on viimastel kuudel toimunud aktsiaturgude korrektsioon jõudmas lõppfaasi. See annab tema sõnul potentsiaalsetele investoritele ainulaadse võimaluse osta aktsiaid, mis on kaotanud oluliselt oma väärtust, kuid säilitanud oma fundamentaalsed põhjused tuleviku kasvu ja arengut silmas pidades.“

Sellest lähtuvalt lisas Turlov oma isiklikku portfelli 12 ettevõtte aktsiaid, millest igaühel on oma põnev investeerimisidee ja eeldatav investeerimisperiood kuus kuud kuni 3 aastat. Portfelli oodatav kasum on vähemalt 80%.

12 põnevat ettevõtet Timur Turlovi portfellis:

• Snowflake Inc. (SNOW.US) pakub pilvepõhist platvormi, mis koondab andmed kokku ühte allikasse, et saaks koguda väärtuslikku äriteavet, luua erinevaid rakendusi ning hallata ja jagada erinevat informatsiooni. Snowflake on jätkuvalt üks kiiremini kasvavaid ettevõtteid turul ning viimastel aastatel on stabiilselt oma tulusid kahekordistanud. Ka sel aastal oodatakse 94-96% tulude kasvu. Firma turukapitalisatsioon on 45 miljardit dollarit ning oodatav aktsia sihthind on 310 dollarit, mis on 174% kasvu hetkehinnast.

• Crowdstrike Holdings Inc. (CRWD.US) arendab infoturbetarkvara ning on oma 55 miljardi dollari suuruse sektori liider. Oma Falconi platvormil pakutakse pilvepõhiseid lõpp-punkti turvalahendusi, mille teenuseid on võimalik läbi SaaS mudeli tellimuspõhiselt kasutada. Ettevõte on jätkuvalt ületamas turuootusi ning tulemused on pidevalt väga head.

Eelmise aasta neljanda kvartali tulud kasvasid üleeelmise aasta sama kvartaliga võrreldes 62.7% 431 miljoni dollarini ning 2023. aastaks oodatakse tulu 2.13 – 2.16 miljardit dollarit. Ettevõtte turukapitalisatsioon on 35 miljardit dollarit ning oodatav aktsia sihthind on 271 dollarit, mis on 70.5% kasvu hetkehinnast.

• Datadog Inc. (DDOG.US) haldab tarkvaraarendajatele ja IT-osakondadele mõeldud seire- ja analüüsiplatvormi. Ettevõtte selle aasta esimene kvartal oli väga paljulubav ning üldse prognoositakse kogu aasta peale head majanduslikku tulemust. Eelmise aasta neljandas kvartalis teeniti 83% rohkem tulu kui üleeelmise aasta sama kvartaliga ehk 363 miljonit dollarit. Sellele aitas suuresti kaasa firma kasvav partnerlus Amazon Web Services’ga.

Selle aasta märtsi lõpu seisuga oli Datahogil 2250 klienti, kelle aastased tulud olid rohkem kui 100 000 dollarit, mis on 60% rohkem kui aasta varem. Ettevõtte turukapitalisatsioon on 32 miljardit dollarit ning oodatav aktsia sihthind on 169 dollarit, mis on 96.4% kasvu hetkehinnast.

• Zscaler Inc. (ZS.US) on pilvepõhiste infoturbeteenuste pakkuja, mille kasvumäär on üle 60%. Firma teise kvartali tulud kasvasid eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes ligemale 63% ehk 255.56 miljoni dollarini, mis ületas ootusi ligemale 14 miljoni dollariga. 2022 eelarveaasta lõpuks, mis lõppeb 31. juulil, prognoosib ettevõte tulu vahemikus 1.045 kuni 1.05 miljardit dollarit (ennustati 1.01 miljardit) ja 0.54-0.56 dollarit kasumit aktsia kohta. Zscaleri turukapitalisatsioon on 21 miljardit dollarit ning oodatav aktsia sihthind on 320 dollarit, mis on 124.9% kasvu hetkehinnast.

• Enphase Energy Inc. (ENPH.US) tarnib elektrisüsteeme päikeseenergiatööstuse ettevõtetele. Firma marginaalid on kõrged ning tooted konkurentidest paremad. Näiteks tarnitakse häid mikroinvertereid, mis suurendavad päikeseenergiasüsteemide ohutust ja jõudlust. Lisaks pakutakse kodudele täislahendust alates energia tegemisest kuni salvestamise ja reaalajas monitoorimiseni.

Ettevõtte selle aasta esimese kvartali tulu 46% võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga ning ulatus rekordilise 441 miljoni dollarini. Kasum aktsia kohta oli 0.79 dollarit, mis oli oodatust 0.1 dollarit rohkem.

Käimasoleva kvartali tulude prognoos jääb 490 ja 520 miljoni dollari vahele. Enphase turukapitalisatsioon on 20 miljardit dollarit ning oodatav aktsia sihthind on 226 dollarit, mis on 24.9% kasvu hetkehinnast.

• ZoomInfo Technologies Inc. (ZI.US) on analüüsiplatvormi arendaja turundusettevõtetele. Uute toodete turule toomine ja geograafiline laienemine aitavad ettevõttel säilitada suurt tulude kasvu. Veebruaris tõi ZoomInfo klientide paremaks sihtimiseks turule uue turundusplatvormi MarketingOS. Lisaks viidi lõpule Comparably ja Dogpatch Advisors omandamised. Esimene neist tegeleb tööandja brändinguga ning teine müügistsenaariumide prognoosimisega.

Selle aasta esimeses kvartalis teeniti 57.7% rohkem tulu kui eelmise aasta samas kvartalis ehk 241.7 miljonit dollarit. Ettevõtte turukapitalisatsioon on 17 miljardit dollarit ning oodatav aktsia sihthind on 74 dollarit, mis on 138% kasvu hetkehinnast.

• Mongodb Inc. (MDB.US) on juhtiv pilveplatvorm, mis tegeleb üldotstarbeliste andmebaaside arendamise ja tarnimisega. Ettevõte tugevdab oma konkurentsieelist, laiendades suhteid AWS-iga ning luues rakendusi mokroteenuste arhitektuuri abil. Firma andmebaase kasutatakse üha rohkem erinevate keeruliste tehingute tegemiseks ning see laiendab potentsiaalselt klientide segmenti turul.

Mongodb tellimuste tulud kasvasid eelmise aasta neljandas kvartalis 58% ning kõik tulud kokku 55.8% eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes ning olid 266.5 miljonit dollarit. Ettevõtte turukapitalisatsioon on 17 miljardit dollarit ning oodatav aktsia sihthind on 466 dollarit, mis on 94% kasvu hetkehinnast.

• Bill.com Holdings Inc. (BILL.US) pakub pilvepõhist tarkvara, mis lihtsustab ja automatiseerib keerulisi finantstehinguid väikestele ja kesmise suurusega ettevõtetele. Firma tulu suur kasv jätkub, olles 2022. fiskaalaasta kolmandas kvartalis 179.4% kõrgem kui eelmise aasta samas kvartalis. Sama kvartali lõpuks oli ettevõttel 146 600 klienti ning 55.1 miljardi dollari jagu läbitöödeldud makseid.

Neljandas kvartalis ootab Bill.com tulu vahemikus 182.3 kuni 183.3 miljonit dollarit, kuigi prognooside järgi pidi see tulema 169 miljoni lähedale. Ka kahjum aktsia kohta tuleb prognoositavast -0.15 dollarist parem, jäädes vahemikku -0.13 kuni -0.14 dollarit. Ettevõtte turukapitalisatsioon on 11 miljardit dollarit ning oodatav aktsia sihthind on 241 dollarit, mis on 126.95% tõusu hetkehinnast.

• Maravai LifeSiences Inc. (MRVI.US) ühendab enda portfoolio alla turuliidritest ettevõtted koos sobiliku tehnoloogiaga, mis töötavad välja ning toodavad ravimeid, uusi vaktsiine ja diagnostikat, samal ajal toetades erinevaid meditsiiniuuringuid üle kogu maailma. Ettevõtte põhiturg ehk geeniteraapia turg on kasvamas ning kui 2019. aastal oli see globaalselt 3.8 miljardit, siis 2024. aastaks on see ennustuste kohaselt 13 miljardit dollarit (CAGR ehk üldine aastane kasvumäär on 27.8%). Ettevõtte turukapitalisatsioon on 8 miljardit dollarit ning oodatav aktsia sihthind on 44 dollarit, mis on 69.7% kasvu hetkehinnast.

• Avalara Inc. (AVLR.US) pakub pilvepõhiseid finantstehingute maksevastavuse ja automatiseerimise lahendusi kogu maailmas. Kuigi Avalara aastane käive on juba peaagu 1 miljard dollarit, suutis ettevõte seda veelgi ligemale 30% kasvatada eelmise aastaga võrreldes. See annab tunnistust turu suurusest, kus opereeritakse ning ka tehnoloogia uudsusest.

Rohkem kui 90% Avalara baastulust tuleb tellimuspõhistest teenustest, mis tagab ettevõttele väga stabiilse sissetuleku. Ettevõtte turukapitalisatsioon on 6 miljardit dollarit ning oodatav aktsia sihthind on 124 dollarit, mis on 77% tõusu hetkehinnast.

• Shockwave Medical Inc. (SWAV.US) arendab ning tarnib tehnoloogiat südame-veresoonkonna haiguste raviks. Eelmise aasta veebruaris lasti välja uus koronaartoode, millest on saanud peamine tõukejõud firma tulude suurenemisel.

Ettevõtte selle aasta esimene kvartali tulud tõusid müstilised 194% võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga ning on 93.6 miljonit dollarit. Selles valguses muudeti ka oma aastast prognoositavat finantsväljavaadet tunduvalt paremaks ning eeldatakse selleaastast tulu vahemikus 435 kuni 455 miljonit dollarit, mis on peaaegu 2 korda rohkem kui eelmisel aastal. Ettevõtte turukapitalisatsioon on 5 miljardit dollarit ning oodatav aktsia sihthind on 189 dollarit, mis on 16.6% tõusu hetkehinnast.

• Taskus Inc. (TASK.US) pakub kiirestiarenevatele tehnoloogiaettevõtetele sisseostetavat digitaalset äriteenust oma kaubamärkide esindamiseks, kaitsmiseks ning kasvatamiseks. Taskus näitab jätkuvalt kiiret tulude kasvu, tõustes 2020.a. teise kvartali 34%-lt selle aasta esimese kvartali 56.8 protsendini.

2021. aasta kinnipidamismäär ehk klientide protsent, kes kasutab jätkuvalt toodet või teenust, oli Taskusel 141% (keskmiselt üle 90% on väga hea tulemus). Samal ajal näitab firma jätkuvalt kõrgeid marginaale, kus näiteks EBIT on viimasel üheteistkümnel kvartalil olnud keskmiselt 10.1%. Ettevõtte turukapitalisatsioon on 2 miljardit ning oodatav aktsia sihthind on 39 dollarit, mis on 132% kasvu hetkehinnast.

