Kas sinu ettevõttel on ikka avariitaaste kava?

Oleme jõudnud hetke, kus iga ettevõte peab omama ka digitaalset mõõdet. Püsivamalt digitaalsete muutustega kaasas käivad ettevõtted toimivad kindlamalt. Niisiis on toimekindlus ja andmekaitse iga organisatsiooni jaoks põhiküsimuseks. Lihtne inimlik eksimus, riistvararike, tulekahju, küberrünnak või looduskatastroof võivad mõjutada ettevõtte igapäevast tööd või hullemal juhul lõpetada ettevõtte tegevuse. Ilma põhjaliku ja strateegilise avariitaaste kavata võib ka kõige väiksem töökatkestus põhjustada suuri probleeme. Iga ettevõtte jaoks on kõige halvem stsenaarium see, kui ollakse sunnitud kogu oma tegevus ootamatult peatama.

Mis on avariitaaste?

Avariitaaste on loetelu neist tegevustest ja vahenditest, mis aitavad töökatkestuse korral taastada esimesel võimalusel esmatähtsa äritegevuse ning seejärel vähemkriitilised töökoormused; avariitaaste peaks olema toimetuleku plaani lahutamatuks osaks igas ettevõttes.

„Kui juhtub midagi ootamatut nagu voolukatkestus või tehniline rike, tekib koheselt andmete kaotamise risk. Ettevõtete jaoks on oluline koostada tõrketaluvuse plaan ning mõelda püsiva talitluspidevuse peale. On olemas palju terviklikke pilvepõhiseid või hübriid-avariitaastelahendusi, mis võimaldavad ettevõtetel oma andmeid kaitsta, varundamist planeerida, ettevõtteüleseid kordi rakendada või isegi voolukatkestustest tingitud kahjusid ennetada,“ kommenteerib Natasha van Putten-Gorkova, Microsoft Azure’i ärijuht Kesk- ja Ida-Euroopa regioonis.

Andrius Šemeškevičius, Telia Leedu haru tehnoloogiajuht, kommenteerib: „Ma näen Baltikumis lähikuude jooksul kaht põhilist ohtu: küberrünnete sagenemist ning meie elektrivõrgu ebastabiilsust. Praegu on päevakajalised ka arutelud pilvepõhiste, kohapealsete ja hübriidpilve lahenduste teemal seoses võimalike üleriigiliste rajatiste hävitamise stsenaariumitega.

Miks on avariitaasteks pilve vaja?

Tulevikku ei suuda keegi ette ennustada, kuid isegi tunniajane töökatkestus võib ettevõtte jaoks katastroofiliseks osutuda. Pilve olemasolu vabastab ettevõtte teatud kuludest ning lisatööjõuvajadusest – ei pea haldama serverit ega pidama ülal mahukat IT-meeskonda. Pilveteenust kasutades on organisatsioonid katastroofiolukorraks alati valmis (Microsofti veebiteenuste puhul saavutatakse see vajalikust mahukama arhitektuuri, andmete dubleerimise ning automeeritud andmeterviklikkuse kontrollidega) ning suudab operatsioonid taastada minutitega, mitte tundide või päevadega. Pilveteenus on tunduvalt soodsam ja tõhusam kui traditsiooniline lähenemine, mis nõuab lisa-andmekeskusi, -riistvara, -tarkvara ning -tööjõuressursse.

Andrius Šemeškevičius, Telia Leedu haru tehnoloogiajuht, selgitab: „Kõige tüüpilisem viga on see, kui ettevõtte jaoks kriitilise tähtsusega rakendusi hallatakse kontori väikesest serveriruumist. Kui midagi juhtub, näiteks on elektrikatkestus, siis andmed hävinevad. Kui ettevõttel ei ole andmed korralikult varundatud või varundatud andmete taastamine ebaõnnestub, siis on mäng läbi. Andmed on kaotatud. Mõne ettevõtte jaoks võib see tähendada äritegevuse lõppu. Paljud ettevõtted on valinud privaatpilve ning globaalse pilvelahenduse (näiteks Microsofti) kombinatsiooni. Telia töötab kombineeritud keskkonnas – meil on kasutusel hübriidlahendused. Näiteks meie ettevõttesisest pilve hallatakse Leedus, kuid meil on mõned varundussõlmed Leedust väljaspool. Niisiis, kui meie pilv hävineb, on meil siiski teatav piiratud võimekus äritegevuse jaoks olulisi süsteeme välisriigist töös hoida.“

Mis on varundamine?

Varundamine on kriitilise tähtsusega samm ettevõtte kõige väärtuslikuma vara – andmete – kaitsmisel. Varundamisest on kõige parem mõelda kui hetktõmmiste tegemisest. Need on ettevõtte tegevusest salvestatud hetked, mis aitavad tagada talitluspidevust. Kui juhtub, et ettevõte kaotab kõik oma andmed, saab minna tagasi eelmise päeva, nädala, kuu vms hetktõmmise juurde – sõltuvalt sellest, kui tihti andmeid varundatakse.

Natasha van Putten-Gorkova. „Enam kui 80% organisatsioonidest kasutab pilvelahendust osana oma andmekaitsestrateegiast. Rikete, tahtmatu kustutamise või andmelaostuse korral saavad ettevõtted pilveteenuse (näiteks Microsoft Azure’i) abil oma äriteenused kiiresti ja süsteemselt taastada. Sellised lahendused nagu Azure’i varundusteenus avariitaaste ja arhiiv (talletus) harvakasutatavatele andmetele aitavad ettevõtetel talitluskindlust tagada ning andmekaitset planeerida,“ lisab

Ettevõtted vajavad tuleviku tagamiseks põhjalikke andmekaitse plaane. Kaasaegses maailmas on pilveteenusest saanud tõrketaluvuse tagamise oluline osa, kuna tõrketaluvus on andmetalletuse hajutatuse tõttu pilvelahendusse sisse kirjutatud. Tihenevate küberrünnete ning alatise katastroofiohu tingimustes on ettevõtete jaoks väga oluline korraldada põhjalik kaitse ohtude vastu, aga ka koostada plaan, mis võimaldab riketest kiiresti toibuda ning tegevust jätkata.

Rohkem infot tõrketaluvuse tagamisest Azure’i abil leiad allalaaditavast Microsofti lahenduste hindamise kohta. tõrketaluvuse tagamisest Azure’i abil juhendmaterjalist ettevõtte talitluspidevuse ja avariitaaste ning oma ettevõttele sobivatekohta.

Microsofti lahenduste hindamine aitab klientidel põhjalikult aru saada, millised on nende keskkonnale sobivaimad lahendused tootluse parandamiseks, kulude vähendamiseks ning investeeringute optimeerimiseks.

