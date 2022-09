Partnerkaardi uut mobiilirakendust saab kasutada Partnerkaardi, ostupuldi ja rahakotina

Tallinna Kaubamaja Grupp tuli välja Partnerkaardi äpiga, mis täidab kõiki tavalise Partnerkaardi funktsioone, aga töötab ka kui ostupult ja maksevahend. Sealt saab näha ostutšekke, Partnerkaardi püsikliendipakkumisi ja personaalseid soodustusi.

Partnerkaardi uut mobiilirakendust saab kasutada ka ostupuldina Foto: Antonio_Diaz

Rakenduste ajastul on inimesed harjunud sellega, et kliendikaardid ja maksevõimalused on ka telefonis olemas ehk kui rahakott jääb maha või lihtsalt ei taha seda kaasas kanda, oleks võimalus kõik toimingud telefoniga ära teha. Nüüd võib oma rahakoti julgelt koju jätta, sest uues Partnerkaardi äpis on kõik vajalik üheskoos“ ütleb Partnerprogrammi arendusjuht René Paats.

Turu kõige moodsam digitaalne rahakott

“Iseteeninduskassasid kasutab juba ligi 80% ostjatest, telefoni selleks kasutamine on loogiline edasiarendus,” ütleb Paats. Partnerkaardi äppi kasutades ei pea enam poodi tulles ostupulti võtma. Kõik kaubad saab Selveris, Delice´is või Kaubamaja Toidumaailmas mugavalt telefoniga skaneeritud.

Partnerkaardi äppi saab lisada kõik oma pangakaardid ning tasuda ostude eest äpiga. Sarnaselt ostupuldile võib maksta ostude eest ka pangakaardi, boonuspunktide, kinkekaardi või taaratšekiga.

“Äpiga kogub ostuboonust ja saab osa kõikidest Partnerkaardi soodustustest. Ühe nupuvajutusega võib siseneda Kaubamaja, I.L.U. ja Selveri e-poodidesse ning hallata Partner Kuukaardi maksevõimalusi ja e-tšekke,” kirjeldab Paats rakenduse võimalusi.

Rakenduse loomisel võeti malli üle maailma

“Partnerkaardi rakenduse loomisel oli üks oluline põhimõte – see peab olema võimalikult lihtne, mugav, intuitiivne ja funktsionaalne” nendib Paats ja lisab, et selleks analüüsiti sarnaseid lahendusi üle maailma – mis on neil hästi tehtud ja mida me saaks paremini teha.

“Kuna Partnerkaardi rakenduses on kogu info ostudest, boonuspunktidest ja Kuukaardi ostulimiidi saldo ning paljudel ka pangakaardiga maksmise võimalus, siis võib turvalisuse huvides teha äpi avatavaks vaid näotuvastusega või määrata äpile PIN-kood,” kirjeldab Paats rakenduse turvalist poolt.

Partnerkaardi rakendust saab kasutada Kaubamajas, Selveris, Selver ABC poodides, Delice'is, I.L.U. ja L`occitane kauplustes.

Partnerkaardi rakendust kasutab juba üle 70 000 eestimaalase, äppi saab alla laadida Google Playst või App Store’ist.'