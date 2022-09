Sisuturundus

Q-Store

27. september kell 13:06 Jaga lugu:







Eduka ettevõtte struktuur toetab kõiki töötajaid

Natalja Aksjonova on Q-store’i kaupluste juhataja Ülemiste keskuses, Lasnamäe Centrumis ning Narvas. Ta panustab iga päev selle nimel, et suitsetajad oma harjumustest loobuksid või valiksid vähem kahjulikuma alternatiivi. Natalja jagab lahkesti oma kogemusi rahvusvahelises korporatsioonis töötamise kohta.

Q-store kaupluste juhataja Natalja Aksjonova.

Kuidas sa jõudsid oma karjääriteekonnal Q-store’i poe juhataja ametisse?

Enne koroonaviiruse puhangut pidasin üht kohvikut Tallinnas, kuid sulgesime pika piirangute aja järel uksed jäädavalt. Seejärel tundsin, et tahan vahelduseks töötada mõne ettevõtte heaks, kus saan rakendada oma klienditeeninduse ja juhtimise kogemust, ning rahvusvahelises korporatsioonis töötamine kõlas põneva väljakutsena.

Kas kohvikupidamise kogemus on ­praeguses ametis kasuks tulnud?

Kindlasti on, sest ehkki kaupluse ja kohviku klienditeenindus pole päris üks ja sama, siis põhiprintsiibid on sarnased. Harjumist vajas asjaolu, et ühtäkki oli mul seljataga kindel tugi rahvusvahelise ettevõtte kujul. Ma olin kohvikut juhtides harjunud olema nii-öelda iseenda boss, kõige üle ise otsustama ja erinevaid töid ise tegema, aga siin tööle asudes oli meeldiv kohaneda, sest sain aru, et selle ettevõtte struktuur on hästi paika pandud ning toetab kõiki töötajaid.

Philip Morris Baltic pakub oma töötajatele arenguvõimalusi. Töötajate koolitusi ja treeninguid korraldatakse regulaarselt ning alati on võimalus ka iseseisvalt juurde õppida. Kui ma tunnen, et mul on vaja mingis valdkonnas ennast täiendada, siis ma kirjutan personaliosakonda ja sealt leitakse mulle kiiresti mõni põnev võimalus. Samuti on mul alati võimalus end arendada, et ettevõtte sees karjääriredelil edasi liikuda või hoopis mõne teise osakonnaga liituda.

Kuna sinu vastutusel on poed kahes ­linnas, siis sa ilmselt reisid palju?

Jah, liigun pidevalt Tallinna ja Narva vahel, kuid peale selle käin regulaarselt ka Riias. Mõneti on see pidev sõidus olemine keeruline, eriti kui on vaja ka pere logistikaga arvestada. Siingi on tööandja töö- ja pereelu ühildamisel igati toetav.

Aga mis on siis Q-store’i poe juhataja ­tööülesanded?

Palju on selliseid ülesandeid, mis igas teises teenindusettevõttes: vastutan selle eest, et müügisaal oleks puhas ja korras, et vitriinid oleksid töökorras, et meie teadusnurk funktsioneeriks ja töötajad pakuksid kõige parema tasemega konsultatsiooni.

Aga teistest poodidest eristab meid see, et meie kauplusesse tohib siseneda ainult inimene, kes on vähemalt 18aastane, seega peame esiteks iga tulija vanuses veenduma. Lisaks on veel terve rida reegleid, mida me peame jälgima, et teenindusstandard täidaks eesmärki. Philip Morrise üks eesmärk on suitsuvaba maailm. See tähendab, et me püüame suunata kõiki suitsetajaid oma harjumusest loobuma ning kui nad sellest loobuda ei taha, siis pakume alternatiivina kuumutatava tubaka seadet, mille mõju tervisele ei ole nii kahjulik kui tavalise sigareti suitsetamine. Seega on meie poe töötajad kõik väljaõppinud konsultandid, kes oskavad suitsuvabade alternatiivide teemal nõu anda. Meil on poes ka eraldi nii-öelda teadusnurk, kus saab tutvuda põhjalikult sigarettide sisuga, ning me saame kliendile spetsiaalse seadme abil demonstreerida, kui kahjulik on kas või üks mahv sigaretisuitsu.

Kas see teeb töö vahel ka pingeliseks, kui tuleb inimesi ukselt tagasi saata?

Teenindussektori töötaja peab arvestama, et pingelised olukorrad on võimalikud, aga ka selle jaoks on meie töötajad läbinud koolitusi. Üldiselt inimesed siiski mõistavad, et meie poodi sisenemise keeld tuleneb seadusest. Vahel on lapsevanematel raske mõista, et miks nad ei või näiteks koos lapsevankriga siia poodi siseneda, et meie tooteid osta. Aga me tõepoolest peame kõik alla 18aastased ukselt tagasi saatma ning paluma, et väikelapsega klient leiaks mõne muu aja poe külastamiseks ilma lapseta.

Milliseid meetmeid te rakendate, et ­teismelised siia uudistama ei tuleks?

Kui meile tundub, et tegu on noore inimesega, siis küsime dokumenti. Kõik alaealised saadame kenasti ukselt tagasi. Aga see pole veel kõik. Kui inimene astub Q-store’i poodi, siis me küsime alati ka, et kas tegu on nikotiinitarbijaga. Juhul, kui inimene vastab, et ta ei ole nikotiinitarbija, siis palume tal samuti lahkuda ja ütleme, et kõige parem on suitsetamisega mitte alustada.

Poodi lubame vaid neid, kes on suitsetajad või tarbivad mingeid muid nikotiinitooteid, et siis tutvustada neile alternatiivi. Veel enne seda, kui me tooteid tutvustame, peame klienti teavitama, et tegu on siiski sõltuvust tekitava tootega, mida ei soovitata krooniliste kopsuhaiguste puhul ega raseduse puhul.

Mida kujutab endast teadusnurk?

Meil on siin teadusnurk, kus saame demonstreerida kliendile, kui kahjulik on sigarettide suitsetamine. Samuti on siin võimalik tootega tutvuda ning võrrelda, kuidas mõjub kopsudele tavalise sigareti suits võrreldes kuumutatava tubakatoote kasutamisega.

Räägi palun ka seda, milliseid müüte oma töö kohta sul kõige sagedamini ümber ­lükata tuleb?

Ilmselt kõige levinum on arusaam, et me pakume üht sigareti alternatiivi, mis tegelikult on suur ahvatlus noortele, kes alustavad suitsetamisega meie toote tõttu. Aga see pole nii ja just see on üks meie suuremaid ülesandeid: vältida oma toodete müümist neile, kes veel ei suitseta. Kuumutatava tubakatoode on mõeldud ainult tavasigarettidest loobumiseks. See on hea vaheetapp neile, kel päevapealt loobuda on raske, aga kes tahaksid valida tervist vähem kahjustava toote.

Ma tunnen, et ma saan oma tööga pakkuda klientidele päriselt paremaid valikuid ja nende elukvaliteeti muuta. Meil on ka ette tulnud, et inimene, kes on tavasigarettidelt kuumutatava tubakatoote peale üle läinud, saab juba paari kuu pärast perearstilt palju paremaid tervisenäitajaid. Siis on tuldud ka meile aitäh ütlema.

Kas sa ise suitsetad?

Ei, aga kunagi suitsetasin. Olin kuumutatava tubakatoote peale üle läinud juba enne, kui tulin Philip Morrisesse tööle, ja siin töötades loobusin suitsetamisest lõplikult. Meil on väga palju ka neid koolitusi, kus meile selgitatakse ja näidatakse, kuidas nikotiinisõltuvus kehale mõjub, ja pärast nende koolituste läbimist ma tõesti enam ei tahtnud suitsetada.