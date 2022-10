ACC Distributioni kuvand läbis põhjaliku uuenduse

ACC Distributioni tegevjuht Žymantas Baušys: "Töötasime välja uue tegevus- ja kommunikatsioonistrateegia, mis hõlmab uusi sotsiaalseid projekte, perioodilisi turu-uuringute analüüse ja tulemuste esitlusi ning töötajate isikliku arengu koolitust. Püüame järjekindlalt elektroonikaseadmete turul ekspertidena osaleda."

ACME Grupė gruppi kuuluv elektroonika hulgimüüja ACC Distribution uuendas oma kaubamärki ja visuaalset identiteeti osana ambitsioonikast äristrateegiast. Muudatuste eesmärk oli sünergia tugevdamine globaalsete kaubamärkide pakkumisega, uuenduslikke suundade järgimisega ning globaalsete kaubamärkide toomisega Balti turgudele.

ACC Distribution on Baltikumi ühe suurima tehnoloogia edasimüüjana olnud juba mitu aastat juhtiv elektroonikaseadmete kaubamärkide turuletooja. Ettevõte püüab tagada lühima tee tehnoloogiabrändide juurutamiseks regionaalsel turul müügikanalite ja turundusteenuste valdkonnas, kasutades sujuvaid logistikaahelaid ja finantslahendusi.

„Omame rohkem, kui 20-aastase intensiivse tööga rahvusvaheliste partnerite ja Baltimaade klientidega suurt kogemustepagasit. Seetõttu võime oma ettevõtet julgelt nimetada väravaks globaalsete kaubamärkide piirkondlikule turule. Püüame seda teha veelgi suurema sünergiaga, et saaksime pakkuda Baltimaade tarbijatele mitte ainult kõige uuemaid tehnoloogiaid, vaid ka uusimaid globaalseid trende. Kaubamärgid, mida me esindame, annavad ka uusi võimalusi ja väärtuslikke teadmisi kohaliku turu kohta“, kommenteeris ACC Distributioni tegevjuht Žymantas Baušys.

Uus visuaalne identiteet

Muudatused hõlmavad ettevõtte maine ja strateegia põhjalikku ümberkujundamist, sealhulgas ettevõtte visuaalset identiteeti ja brändingut, mida ettevõte on kasutanud alates aastast 2011. Uus logo väljendab kaasaegsust ja usaldusväärsust.

„Uue logo idee põhines sellel, et meie ettevõte ja meeskond pakub partneritele ja klientidele kõige kiiremat teed uute võimalusteni. ACC Distribution on värav tehnoloogia tulevikku. Valime välja ja otsime uusimaid lahendusi, mis vastavad turu vajadustele ning klientide ja tarnijate ootustele“, ütles Žymantas Baušys.

ACC Distribution uue korporatiivse logo jaoks valiti välja kaare sümbolid, mis kujutavad tähti ACC, et väljendada portaali, mis keskendub tulevikule. Logo sinine värv peegeldab ettevõtte dünaamilisi tegevusi.

„Usume, et ACC Distributioni uus kuvand kehastab ja peegeldab meie ettevõtte põhiväärtusi ja tugevust – vastutustunnet, usaldust, laiahaardelist lähenemist ja uuenemist”, ütles Žymantas Baušys.

ACC Distributioni tegevjuhi sõnul tingis uuendamise vajaduse ettevõtete ACME EUROPE ja ACC Distribution ühinemine 2019. aastal ning turul toimuvad muutused.

„Hakkasime juba siis mõtlema, et vana kuvand ei peegelda enam ettevõtet ACC Distribution, kuid me otsustasime muudatuste sisseviimisega mitte kiirustada. Mõned aastad hiljem taipasime oma 2022–2024 aasta ambitsioonika strateegia väljatöötamisel, et nüüd on õige aeg. Eelkõige on kasvanud vajadus, et meie ärikliendid saaksid esimesena teada uusimatest tehnoloogilistest suundumustest ning tootjatel, keda me esindame, peavad olema asjakohased teadmised piirkondlike turgude kohta“, rõhutas Žymantas Baušys. "Visuaalse identiteedi värskendus keskendub ACC Distributioni tugevatele külgedele ja meie partneritele ning klientidele loodava väärtuse esiletoomisele. Kaasasime uuendamisprotsessi ka ettevõtte töötajad."

„See ei ole ainult veebisaidi või ettevõtte väline uuendamine. Töötasime välja uue tegevus- ja kommunikatsioonistrateegia, mis hõlmab uusi sotsiaalseid projekte, perioodilisi turu-uuringute analüüse ja tulemuste esitlusi ning töötajate isikliku arengu koolitust. Püüame järjekindlalt elektroonikaseadmete turul ekspertidena osaleda. See võimaldab meil dikteerida trende ning pakkuda ainult parimaid ja kaasaegsemaid tehnoloogiaid, jagades, kuid samas ka luues uusi edulugusid”, ütles Žymantas Baušys.

Ta rõhutas, et nendest positiivsetest muudatustest saavad kasu ACC Distributioni partnerid ja kliendid. Ettevõte on valmis jagama oma teadmisi erinevate kommunikatsioonivahendite kaudu ning täiustama jätkuvalt oma suhtlust klientide ja partneritega.

Ettevõtet abistasid Synthesis Consulting Groupi strateegilised konsultandid.

ACC Distribution, ACME Grupė ettevõte, esindab enam kui 200 infotehnoloogia, arvutiriistvara, tarkvara, audio-, video-, arvutimängude, e-mobiilsuse ja kodumasinate tarnijat ja kaubamärki. Nende hulka kuuluvad Dell, Lenovo, Xiaomi, Asus, Acer, Microsoft, OnePlus, LG, Samsung, Trina Solar jt. ACC Distribution gruppi kuulub 7 ettevõtet, mis tegutsevad Leedus, Lätis ja Eestis. Ettevõte on loonud üle 200 töökoha.