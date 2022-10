Sisuturundus

Kust ja kuidas leida meeskonda õige inimene?

Teekond õige töötajani on viimastel aastatel muutunud järjest keerulisemaks ja aeganõudvamaks. See lause on minule ja sinule tuttav kohtumistelt, kus tööjutud teemaks tulevad.

Paljud ettevõtted on pikalt olnud ühe kindla retsepti “Kust ja kuidas leida meeskonda õige inimene” otsinguil. Seda ühte ja kindlat retsepti täna aga olemas ei ole ning suure tõenäosusega on sama teema ajakohane ka viie aasta pärast.

Meeles tasub aga pidada, et värbamine on tervikprotsess, kus nähtav tuleb olla kõigis kanalites ning loeb kogu tervik – alates tööandja brändingust kuni töökuulutuseni välja. Hea töötaja otsinguil olles ei pruugi see aga ikkagi igal korral parimat tulemust anda. Miks?

Kogenud spetsialistid on tööturul tööga enamikus hõivatud ja aktiivselt tööpakkumisi ise ei jälgi. Seega on viimasel ajal ettevõtetes valdavaks saanud uue meeskonnaliikme leidmisel personaliotsingu ettevõtte kaasamine sihtotsingu korraldamiseks.

Meie meeskonnal täitub sel aastal oluline teemärk: M-Partner tähistab oma 20. tegevusaastat spetsialistide ja juhtide värbamisotsingutel Eestis. Meie tugevuseks ja igapäevaseks tööks ongi saanud valdavalt just sihtotsingute korraldamine. Suure osa meie tegevusest moodustavad personaliotsingu projektid müügi, turunduse, tootmise, projekteerimise, finantsi, ostu ja juhtimise valdkondades.

Teame, et täna on meie põhiline roll olla oma kliendiettevõttele nii töökohtade müüja kui ka turundaja. Sihtotsingus on oluline osa kandidaatide leidmisel ja kandidaatides huvi äratamisel ehk müügioskusel. Viimane kätkeb endas aga selliseid märksõnu nagu “personaalsus” ning “ajamahukus”.

Seetõttu on mõistlik keskenduda tööandjal oma põhitegevusele ja usaldada värbamine M-Partneri kätte, meie pikaajaline kogemus ja suur kontaktide võrgustik muudab värbamise märgatavalt efektiivsemaks. Lisaks suudame oma pika ja laiahaardelise kogemuse baasilt konsulteerida kliendiettevõtteid erinevates tööturgu, värbamisprotsessi ja töötaja tööle asumist puudutavates küsimustes.

Meie värbamistugevust näitavad ka tulemused. Aastas toimub edukalt üle saja värbamisprotsessi. Seejuures 2/3 nende värbamisprotsesside tulemusena tööle asunutest on saanud kandideerimiskutse just M-Partneri värbajatelt. Sellised kandidaadid leitakse just sihtotsingu käigus tööturult üles ning tutvustatakse kandideerimisvõimalusi.

Lisaks on meie värbamisprotsess peale tõhususe ka paindlik. Kuna iga värbamine on erinev, tuleb seetõttu eriti hoolikalt läbi mõelda alati ka värbamisprotsessi kulg. Protsessi etapid, mis konkreetse värbamise õnnestumiseks lisaväärtust ei anna, tuleb värbamisest välja jätta. Kogenud ja tugeva portfoolioga kandidaatidega ei ole mõtet korraldada mitut vooru lihtsalt seetõttu, et nii justkui peaks. Igal hindamis­etapil peab olema mõte ja see ei tohi muutuda kandidaadile, eriti sihtotsingu kandidaadile liiga koormavaks. Vastasel juhul võib tööandja lihtsalt väärt töötajast ilma jääda ja mõni teine tööandja jälle oma kiirema ja paindlikuma lähenemisega edukas olla. Ära ei ­tohi unustada, et valiku teevad lõpuks ikkagi mõlemad osapooled ja tööandjal peab olema valmisolek ka kompromissideks. Eelnev ei tähenda muidugi seda, et tööandja peaks tööpakkumist ilustama, vaid esile tuleks tuua ettevõtte tugevused ja kandidaatidega kohtudes avameelselt arutada, kuidas vastastikku kasulik töösuhe toimima saaks!

Kokkuvõttes tasub kuulata personaliotsingufirma soovitusi, sest tööjõuturg on pidevas muutumises ja iga päev personaliotsinguga tegeledes omab personaliotsingufirma selgemat pilti ja saab anda soovitusi, kuidas oma meeskonda hea töötaja leida. Kandidaatide leidmist peabki M-Partneri pühendunud meeskond väljakutseks, kus iga projekt õpetab ja annab juurde nii kogemusi kui ka motivatsiooni olla veelgi loovam ja tulemuslikum ning mõistagi parem partner oma klientidele.