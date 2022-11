Vondel Marketing: Valgevenest Eestisse kolinud digiturundajad tahavad aidata siinsel brändil maailmakuulsaks saada

Kui turundusagentuur Vondel Marketing otsustas oma peakontori Valgevenest ära kolida, kaalusid nad mitmeid asukohti, kuid sõelale jäi ikkagi Eesti, sest siinne digitaalsus on Euroopa mõistes väga kõrgelt arenenud ja geograafiline asukohtki igati sobilik.

Vondel Marketing OÜ tegevjuht Sergey Vorozhun ja arendusjuht Vsevolod Krutko. Foto: Diana Olesyuk

Sergey Vorozhun. Ettevõtte arendusjuht Vsevolod Krutko lisab, et Eesti puhul räägime me ikkagi e-residentsusest ja digiriigist, kus isegi kogu bürokraatia on digitaalne. „Meie kui digiturundusagentuuri jaoks oli siia tulemine väga atraktiivne ja loomulikult on oma võlu ka asukohal, mis sobib suurepäraselt Euroopas äri ajamiseks.“ Aasta oli siis 2011 ja ümberkolimise järel jätkati koostööd oma rahvusvaheliste klientidega. „Me valisime Eesti, sest siin oli kõige lihtsam äriga alustada ja peab ütlema, et see on olnud üks väga hea kogemus,“ räägib Vondel Marketing OÜ tegevjuht. Ettevõtte arendusjuht Vsevolod Krutko lisab, et Eesti puhul räägime me ikkagi e-residentsusest ja digiriigist, kus isegi kogu bürokraatia on digitaalne. „Meie kui digiturundusagentuuri jaoks oli siia tulemine väga atraktiivne ja loomulikult on oma võlu ka asukohal, mis sobib suurepäraselt Euroopas äri ajamiseks.“

Kuigi alustades ei olnud ettevõttel Eestis kliente, siis peagi see muutus ja tee nende kontorisse leidsid mitmed Eesti ettevõtted. „Vähehaaval alustasime oma kliendibaasi kasvatamist ka Eestis. Meie esimene klient siin oli üks finantsvaldkonna idufirma – mitte äsja alustanud, vaid ikkagi juba nö kogemustega ettevõte,“ meenutab Krutko, kes ise on töötanud Vondeli klientidega viiel erineval turul.

Tugevuseks andmed ja nende analüüs

Mõlemad mehed kinnitavad, et Vondel Marketingi tugevuseks on kindlasti andmed, nende analüüsimine, aga ka paindlikkus ja kohanemisvõime. „Kui kliendid pöörduvad meie poole mingi ülesande või väljakutsega, siis me ei ütle kunagi neile, et me teeme täpselt nii ja nii peabki olema,“ arutleb arendusjuht ja selgitab, et neil on kombeks pakkuda alati välja kolm kuni neli viisi edasisteks sammudeks, mille vahel kliendil on võimalus valida. „Meie eesmärk on kaasata klient protsessi ja anda talle valikuvõimalus.“

Me ei ütle kunagi näiteks, et alla 10 000 euroste eelarvetega me ei tegele. Selline suhtumine ei ole meie stiil. Vsevolod Krutko Vondel Marketing arendusjuht

Väljakutseid Vondel Marketing tõesti ei karda ja tehtud tööd ning pikaajaline kogemus turundusvaldkonnas toob nende juurde põnevaid ja keerukaid kliente, kes ütlevad sõna otseses mõttes, et neil on pakkuda ülesanne, mida keegi teine ei ole julgenud vastu võtta. Krutko kinnitusel ei ole neil erinevalt mõnedest firmadest seatud klientidele eelarvepiiri, millest allapoole jääva numbri puhul jutule ei võeta. „Loomulikult me analüüsime enne alustamist kas eelarve on soovitud tegevuste tegemiseks piisav, aga me ei ütle kunagi näiteks, et alla 10 000 euroste eelarvetega me ei tegele. Selline suhtumine ei ole meie stiil,“ märgib ta.

Müüginumbrid olid pandeemia ajal nagu Ameerika mäed

Kui rääkida kriisidest üldisemalt või uurida, kuidas mõjutas koroona-pandeemia Vondel Marketingi äri, jäävad mehed rahulikuks ning tõdevad, et on aastate jooksul üle elanud väga mitmeid majanduskriise ja nüüd ka pandeemia. „Oleme neis kriisides püsinud oma klientide kõrval ja töötanud nende jaoks välja muutunud oludest lähtuvalt uusi strateegiaid,“ räägib arendusjuht.

„Müüginumbrid olid pandeemia ajal tõesti nagu Ameerika mäed: läksid järsult alla ja nii kui tulid esimesed positiivsed märgid, siis jälle kohe sama hooga üles,“ meenutab tegevjuht ning tõdeb, et pikka aega turunduses tegutsenud ettevõttena, on nad selliste muutustega harjunud. „Kindlasti õpetas pandeemia meile, et maailm ei ole otsa lõppemas, isegi kui kellelegi hetkeks sedasi tundus.“

Krutko lisab, et tegelikult ei lõpeta kriisid ju turundustegevusi täielikult ära. „Sellised keerulised ajad võivad olla hea võimalus just vastupidiselt käituda. On brände, mis teevad seda väga edukalt ja lõikavad nö madalhooajast märkimisväärset kasu.“ Ta märgib, et tegelikult on olukorras, kus vähem reklaami tehakse, isegi lihtsam silma torgata ja meelde jääda. See tähendab, et turunduse mõju kriisi tingimustes ei tasu kunagi alahinnata.

Millised on aga kiirelt muutuva maailma kuumimad suunad digiturunduses?

Krutko alustab vastamist planeerimise ja strateegiate koostamise etapiga ja tõdeb, et võrreldes 15 või 20 aasta taguse ajaga, kui Vondel loodi, telliti neilt turundus- ja kommunikatsioonistrateegiaid viie aasta perspektiivi silmas pidades. Nad ise mõtlesid juba toona, et kui see sobib kolmeks aastaks, siis on hea küll. „Nüüd vaatame asju kolme kuni kuue kuu perspektiivis ja ka siis tuleb arvestada, et toimub muutusi.“

Aga trend, mis digitaalsele turundusele pandeemia mõjusid silmas pidades ainult hoogu annab, on igasugune meedia ja tele liikumine üha suureneva digitaliseerumise suunas. „Ei maksa unustada ka äppe – neid on loodud absoluutselt iga asja jaoks. Meil on äpid seente korjamiseks, laste kasvatamiseks jne, mis näitab, et inimesed pöörduvad oma igapäevast elu elades aina uute äppide poole.“ Tema kinnitusel on äpid tänases maailmas brändide jaoks suisa mitmel viisil kasulikud. Eelkõige saavad kaubamärgid nende kaudu olla oma klientidele abiks ja inimesed oskavad seda hinnata.

Vaatamata sellele, et internet on avanud meile juurdepääsu väga laiale teadmiste pagasile kogu maailmas ja turundus on iseenesestmõistetav väga paljudele ettevõtetele, näeb Vondel Marketingi arendusjuht selles vallas endiselt vajadust inimesi harida (sõna kõige paremas tähenduses). „Endiselt on meie ümber palju start-up’e, mis loovad väga häid tooted ning usuvad, et sellest piisabki ehk küll ostjad ka tulevad. Tegelikult on konkurents väga tugev ja kui tulla täna välja mingi tootega, siis juba mõne kuu pärast võib sarnast toodet teha tervelt kümme ettevõte! Mõni neist isegi paremini kui sina,“ selgita ta ja lisab ja siin ongi turundusel ja kommunikatsioonil oluline roll, aidata viia sõnumit sinu tootest võimalikult kiiresti ja efektiivselt eri turgude ja tarbijateni.

Kui suur on konkurents tegevusvaldkonnas?

Kas konkurents tuleb pigem kasuks? Vondel Marketingi tegevjuhi kohene vastus on kindel: konkurents on oluline ja äärmiselt vajalik. Arendusjuhi sõnutsi jagub rahvusvahelises digiturunduses ruumi kõigile. „Mul on tegelikult isiklik kogemus ühelt turult, kus tegutses kaks suurt turundusagentuuri, kuid turg ise oli pigem väike. Minu meelest on parem nii turule üldiselt kui ka tarbijatele, kui häid tegijaid on rohkem. See hoiab teenuse kvaliteedi kõrgemal ja loob vajaduse kõikide turuosaliste pidevaks arenguks.“ Ta kinnitab, et näeb tihedat konkurentsi ja selle positiivseid mõjusid Balti riikides ja peab seda ainult heaks märgiks. „Tegelikult meile ei meeldi kasutada sõna konkurendid, mõtleme neist pigem kui kolleegidest ja tõesti, see on kasulik kogu turule, kui meie kolleegid turundusvaldkonnas on suurepärasel tasemel.“

Vondel Marketingis, mille emafirma asub Hollandis, töötab ligi 100 inimest, neist kaheksa Eestis. Tuleval aastal liitub tiimiga ka uus inimene, aga neid mahub veel. Krutko sõnutsi hoitakse silmad uute töötajate otsimiseks lahti kogu aeg. „Vajame nii veebianalüütikuid, äppide arendamise kui ka kliendisuhete spetsialisti, sest peale pandeemiat on taas vaja palju suhteid luua ja ehitada. Ja alati otsime me häid loovinimesi – näiteks disainerid.“

Küsides, millised on Vondel Marketingi eesmärgid järgmiseks aastaks, vastab Krutko, et plaan on siseneda uutele turgudele ja leida uusi põnevaid väljakutseid digitaalses turunduses. Vorozhun nõustub uute turgude ideega, ja lisab siis: „Mina sooviksin leida ühe Eesti brändi, millel on eesmärk minna maailma vallutama ja ma sooviksin neid sel teel igati aidata!“

Valgevene ettevõtjad: sõjakombitsad ulatuvad kõikjale Rahvusvahelise ettevõttena on Vondel Marketingil ka Ukrainas kontor, mille töötajad pidid vahepeal Kiievist põgenema ja kõik sealsed tegevused peatati. Täna on inimesed taas Kiievis ja jätkavad oma tööd. Tegevjuht Sergey Vorozhun sõnab, et iga riigi ja ettevõtte ülesanne on aidata Ukrainat, et sealne majandus taastuks ja sealsed linnad saaks üles ehitatud. Kui 2020. aastal koliti osa Valgevenes asunud kontorist turvalisuse kaalutlustel Ukrainasse, siis sõja alguses pidi tiim taas põgenema. Seekord juba teist korda. „Meie inimesed töötavad nüüd maailma eri paigus – Gruusias, USAs, erinevates linnades Euroopas. See kõik on meid mõjutanud ja just selle tõttu oleme muutunud rahvusvaheliseks ettevõtteks,“ selgitab ettevõtte arendusjuht Vsevolod Krutko, kelle abikaasa on ukrainlane. Naise mõlemad õed elavad peredega endiselt Ukrainas ja on pidanud sõja tõttu kannatama. „Ärilises mõttes oleme leidnud uued turud, mis katavad Ukraina ja Valgevene turult puudu jäänud osa, aga emotsionaalselt on see kõik ikka väga raske,“ tõdeb Vorozhun.