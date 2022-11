Kinnisvara kui pikaajaline investeering

Kes soovib säästude inflatsiooni eest kaitsmiseks investeerida kinnisvarasse, saab seda teha, panustades elukondlikusse kinnisvarasse näiteks korteri ostu näol või siis vähehaaval büroohoonetesse ja kaubanduskeskustesse kinnisvarafondi kaudu.

Tarmo Karotam, Baltic Horizon Fundi fondijuht. Foto: Jake Farra

Niisiis ei pea investeerimisega alustamiseks olema palju vaba raha ning kinnisvarasse investeerimine ei pea samuti alati tähendama esmalt ühe korteri ostmist.

Spetsiaalsed fondid – näiteks esimene noteeritud mõistliku laenukoormusega ärikinnisvarafond Baltikumi börsil Baltic Horizon Fund – on sobiv valik kõigile, kes soovivad osaleda ärikinnisvaraäris, kuid kellel ei pruugi olla raha iseseisvalt ärikinnisvara soetamiseks. Ja isegi need, kel tegelikult on võimalusi büroohoonesse või kaubanduskeskusesse investeerimiseks, ei pruugi soovida täielikult sõltuda ühest kinnisvarast või asukohast.

Baltic Horizoni näol on tegu tähtajatu fondiga, mis aastast 2016 on noteeritud nii Nasdaq Tallinna börsil kui ka Stockholmi börsil. Fondile kuuluvad põhiliselt büroohooned ning kaubandus- ja kogukonnakeskused kõige magusamates kohtades Baltimaade suuremate linnade südames.

Baltic Horizon Fundi fondijuhi Tarmo Karotami sõnul peetakse just kinnisvara varaklassiks, millel on tugev inflatsioonikaitse ning madal korrelatsioon aktsiate ja võlakirjadega. Seetõttu on kinnisvara riskide hajutamise eesmärgil leidnud koha paljude investorite portfellis. Samuti on ajalugu näidanud, et just südalinna kinnisvaralt võib pikas perspektiivis oodata tugevat väärtuse kasvu vastavalt majanduskeskkonna arengutele.

Kokku on fondil tuhandeid investoreid

„Meie investorite hulgas on väga erinevaid investoreid alates pensionifondidest ja kindlustusseltsidest kuni jaeinvestoriteni, kes on investeerinud näiteks kümme eurot ning kes teevad seda igakuiselt,“ selgitab fondijuht Tarmo Karotam. Kokku on Baltic Horizon Fundil mitu tuhat investorit.

Eri investeeringuid kaaludes tuleb alati võrrelda potentsiaalset kasumit kaasneva riskiga. Investeerimine tähendab alati riski võtmist, eriti sellistel rasketel aegadel nagu praegune majanduslik ebastabiilsus, inflatsioon ja hinnatõus.

Kinnisvarafondi portfell koosneb tavaliselt erineva funktsiooniga hoonetest, mis Baltic Horizon Fundi puhul asuvad lisaks kolme Balti riigi pealinnades. Seega katab fond erinevaid kliendisegmente ja asukohti.

Prioriteediks stabiilne omanikutulu ja pikaajaline kapitalikasv

Septembri lõpu seisuga ulatus fondi konsolideeritud varade kogumaht pea 350 miljoni euroni. Alates 2016. aastal Tallinna börsil noteerimisest on kinnisvarafondi üks prioriteete investoritele omanikutulu maksmine.

„Vaatamata turbulentsetele aegadele on meie peamine eesmärk hoida oma kinnistud üürnike ja klientide jaoks atraktiivsena, et saaksime jätkata oma investoritele dividendide maksmist,“ ütleb Baltic Horizon Fundi fondijuht Tarmo Karotam.

Fondi strateegilised prioriteedid praegu on seotud südalinna objektide kontsepti uuendustega ning energiatarbimise optimeerimisega eesmärgiga tagada pikaajaline kapitalikasv.

Vilniuses asuva kaubanduskeskuse Europa renoveerimistööd läksid maksma kuus miljonit eurot. Foto: VikiZai Photography

Uuendamine aitab tulusid suurendada

Nii lõpetati just Vilniuses kaubanduskeskuse Europa renoveerimistööd, mis läksid maksma kuus miljonit eurot. Pakutav uuendatud kaubanduskontseptsioon ühtib klientide pandeemiajärgselt muutunud tarbimisharjumustega, märksõnade seas on kvaliteetne autentne toit ja sotsiaalne ostlemine.

Lätis värskendab Baltic Horizon Fund Riia vanalinnas asuvat kaubamaja Galerija Centrs, mille uuenenud kontseptsiooni saavad kliendid nautida järgmise aasta esimese kvartali lõpus.

Samuti on Baltic Horizon Fund alustanud Tallinnas asuva Postimaja ja Coca Cola Plaza rekonstrueerimisprojekti esimese osaga, mille fookuses on Reval Café laiendamine peatänava tasandile. Edasi aga keskendutakse Apollo kino maja uuele kontseptsioonile.

Tarmo Karotam selgitab, et Postimaja laiendamise käigus sai täiesti uue kontseptsiooni ka varemgi seal asunud Reval Café. „Uus kohvik saab kindlasti olema südalinna populaarne kohtumispaik,“ usub Baltic Horizon Fundi fondijuht.

Osa fondi tööst jääb avalikkuse eest varju

Eraldi teemana rõhutab fondijuht Tarmo Karotam, et kinnisvarafondi juhtimine „ei koosne ainult üürnikest ja pangalaenudest“. Tegelikult on see palju rohkemat, millest osa jääb avalikkuse eest varju.

„Kõik regulatsioonid ning erinevad järelevalveasutused ja nende tingimused, informatsiooni täpseks ja selgeks muutmine, raporteerimine kujul, millest investorid hästi aru saavad,“ loetleb Karotam. „On palju pisikesi asju nii-öelda lava taga, mis on tegelikult ülimalt olulised,“ tõdeb börsil noteeritud kinnisvarafondi Baltic Horizon Fund fondijuht.

„Olles noteeritud Nasdaq Tallinna börsil ning ka Nasdaq Stockholmi börsil, soovime pakkuda investoritele likviidset investeerimisvõimalust, regulaarset dividenditootlust ning pikaajalist kapitalikasvu,“ võtab Tarmo Karotam kokku fondi soovid.

Baltic Horizon Fund • Kinnisvarafond Baltic Horizon Fund investeerib ärikinnisvarasse Balti riikide pealinnades. • Fondile kuulub hetkel 15 kinnisvaraobjekti, nende hulgas Tallinnas Postimaja, Coca-Cola Plaza, Lincona bürookompleks ja Pirita ostukeskus. • Eesmärk on omandada kvaliteetset kinnisvara ning selle aktiivse haldamise kaudu luua tulevikus suuremat väärtust.