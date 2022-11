Sisuturundus

Selver

Selveri Köögi peolauatoodete tellimine käib nüüd e-Selveri kaudu

Seni sai Selveri Köögi peolauatooteid tellida Selveri tütarettevõtte Kulinaaria e-poe kaudu, alates oktoobrist on aga kogu valik kättesaadav Selveri e-poest. E-Selveri juhataja Erki Koho ja äriarvestuse juht Kristjan Anderson räägivad, mida see muudatus kliendile kaasa toob ja millised uuendused lähiajal veelgi plaanis on.

Erki Koho sõnul küpses plaan kolida E-Selveri juhatajasõnul küpses plaan kolida peolauatooted e-Selverisse juba aastaid. “Selveri Köögi toodete tootja Kulinaaria OÜ on Selveri tütarettevõte, seetõttu oli ainult loogiline viia populaarsete peolauatoodete valik e-Selveri alla, mis on klientidele juba tuntud keskkond,” ütleb Koho.

Kristjan Anderson lisab, et peolauatoodete viimisega e-Selverisse tõsteti poe lisa­väärtust. “Meie soov oli luua keskkond, kust klient saab korraga kätte kogu peo jaoks tarviliku, olgu selleks peolauasöögid, mida on valikus üle 130 nimetuse, salvrätid, nõud, joogid, leivad-saiad ning tordid-kringlid. Kui on soov lasta tordile midagi peale kirjutada, saab selle panna ostukorvis lisainfosse kirja,” kirjeldab Anderson kahe e-poe liitmise eesmärki ja uudseid võimalusi.

Peolauatooteid saab nüüd tellida üle Eesti koju kätte

Klientide jaoks on suurim muutus see, et nüüd saab peolauatooted kulleriga koju tellida ja seda üle Eesti. „Nüüd saab kogu muu toidukaubaga tellida peolauatooted koduuksele ja seda üle Mandri-Eesti ja suursaarte,“ kirjeldab Koho ja lisab, et kulleriga on peolauatoodete tellimine mugavam, seda eriti kaugematesse piirkondadesse.

“Kuumal suvel täidetud munadega mitu tundi suvekodusse sõitmine ei ole ehk kõige parem mõte. E-Selveri kullerautodes on toidukaupade kvaliteedi tagamiseks ja turvaliseks transpordiks kõik tingimused loodud,” toob Anderson näite.

Kolmepäevane ooteaeg

E-Selverist tavakaupa ostes võib kulleri tellida kasvõi sama päeva õhtuks, kui aga ostukorvi lisada midagi peolauatoodete valikust, tuleb arvestada kolmepäevase oote­ajaga. Peolauatooted nimelt valmistatakse värskest toorainest käsitööna ja konkreetse kliendi jaoks. E-Selveri kassasüsteem on aga nutikas ja näitab automaatselt ära, mis ajal ja kust on võimalik peolauatooted kätte saada, kui need on ostukorvi lisatud.

“Peolauatoodete tootmine tuleb tehasel ette planeerida, varuda tooraine, garanteerida tööjõu olemasolu jms,” seletab Anderson, miks on vaja arvestada 72tunnise oote­ajaga. Ta lisab, et peolauatooteid saab ette tellida kuni kaks nädalat ning kui pidu peaks mingil põhjusel ära jääma, saab tellimuse kolmepäevase etteteatamise ajaga isegi tühistada ja 100% rahast tagasi.

“E-poes saab teha valiku, kas tellida kaup endale koju kulleriga või minna ise nendele järele mõne poe infoletti,” ütleb Koho. “Tellimus, milles peolauatooted sisalduvad ühes teiste tavakaupadega, on üks tervik ja seda poolitada ei saa – kogu kaup saabub kliendini korraga ja ühel hetkel,” lisab Koho.

Top 10 peolauatoodet e-Selveris Võileivatort maasuitsusingiga Rukkileivatort kalaga Singirullivalik Heeringa suupisted mustal leival Suupistevalik Singirulli suupisted mustal leival Rukkileivad rebitud lihaga Singirullid küüslauguga Miniburgerid rebitud lihaga Lihavaagen Vaata ka www.selver.ee/peolauatooted

Lähitulevik toob e-Selverisse veel uuendusi

Selveril on e-poe kaubavaliku osas ka edasised plaanid küpsemas. “Mõte liigub selles suunas, et kui juba peolauasöögid lisasime, võiksime seda valdkonda veelgi laiendada ja pakkuda ühel hetkel näiteks lillekimpusid ja kingituste pakkimise võimalust,” räägib Anderson tulevikumõtetest.

Peolauatoodete Selveri e-poe valikusse lisamine tähendas suuremat süsteemi muutmist. “Kogu protsess võttis meil aega üheksa kuud ja selle käigus tehtud tarkvarauuendused võimaldavad meil e-äri mõistes veelgi laiemalt tegutseda,” selgitab Anderson ja toob näite, et ühel hetkel on võimalus pakkuda tooteid, mida neil võibolla kohe olemas pole, aga mille tarne suudavad nad tagada 2–3 päevaga. “See formaat võimaldaks pakkuda spetsiifilisi tooteid,” arutleb Anderson võimaluste üle.

Varsti saab e-Selverist taas ka kodutehnikat tellida. Kui e-Selver möödunud aastal üle-eestiliseks laienes, ei olnud kliendile võimalik kodutehnikat lubatud kiirusel enam tarnida, seetõttu kadusid need tooted ka e-poe valikust. “Nüüd, mil süsteemi on täiustatud, avaneb lähitulevikus võimalus neid taas müüa,” kinnitab Anderson ja lisab lõpetuseks, et kõige värskem uudis e-Selveri kohta on see, et tunniajast tarnet hakatakse pakkuma lisaks Tallinna kesklinnale ka Nõmmel.