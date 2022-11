Jätkusuutlikkus ja luksusautod – kas need maailmad sobivad kokku?

Autotööstus liigub jätkusuutlikkuse suunas. Vähem heitgaase, tõhusam tootmine, sotsiaalne vastutustundlikkus ja loodussõbralikumad tooted – need on väärtused, mida automargid aina enam hindavad ja esindavad. Järjest päevakajalisemaks muutuv jätkusuutlikkusteema on aga pannud paljud luksusautode austajad küsima, kas luksus ja rohelised mõtteviisid saavad üldse ühte ja samasse autosse mahtuda või tuleb keskkonnahoiule pühendudes leppida vähemaga?

Range Rover SV salong Foto: Jaguar Land Rover

Kuna jätkusuutlikkuse valdkond areneb kiirelt, on raske ennustada, millisele rajale üks või teine autotootja täpselt astuda otsustab. Küll aga on mitmed tootjad juba näidanud, et tulevik on pigem helgemates toonides ning nutika lähenemisega on võimalik roheline mõtlemine ja väljapeetud sõidukid omavahel siduda. Hea näide on Jaguar Land Rover , kes on seadnud eesmärgiks saada 2039. aastaks netonull-heidetega ettevõtteks ning pakub seetõttu juba täna oma autodes lahendusi, mis peaks aitama tähtajaks eesmärgini jõuda.

„Jätkusuutlikkusele pühendunud tootjate üheks peamiseks sihiks on jäätmete vähendamine. Seda mitte vaid taaskasutatud materjalide kasuks otsustades, vaid muutes kogu tootmis- ja utiliseerimisprotsessi jäätmevabaks. Ideaalne olukord oleks, kui terves tootmisprotsessis ei tekiks ühtegi jääki ja kogu tegevus oleks vähemalt kliimaneutraalne, kui mitte kliimat toetav,“ sõnas Pärnumaa Kutsehariduskeskuse autoeriala õppejõud ning autoturu spetsialist Priit Auväärt.

Luksus taimedest

Tasapisi asenduvad autode sisemuses kumm, plastik ja vaibad taaskasutusest tulnud ja taaskasutuseks sobivate materjalidega. Mõned tootjad on keerulistest väljakutsetest hoolimata seadnud eesmärgiks võtta jätkusuutlikumad materjalid võimalikult laialt kasutusele.

Uue põlvkonna luksusliku Range Roveri võib lisatasu eest soetada nii öelda vegan-interjööriga, kus loomanaha asemel kasutatakse jätkusuutlikest materjalidest loodud nahkset materjali. Juba kaheksa aastat kestnud koostöö Ultrafabricsiga võimaldab Jaguar Land Roveril pakkuda valikut jätkusuutlikke interjöörilahendusi.

Ultrafabrics keskendub jätkusuutlike materjalide arendamisele ning ettevõtte sõidukiosakonna asepresidendi Perry Hodge’i sõnul on koostöö Jaguar Land Roveriga võimaldanud neil tuua luksussõidukite turule hulgaliselt innovaatilisi lahendusi. „Ultrafabricsi toodetel on samad omadused kui nahal, kuid nad on 30 protsenti kergemad ja nende tootmine tekitab vaid veerandi süsinikdioksiidi hulgast, mis paisatakse õhku loomanaha käitlemisel,“ avaldas Hodge.

Pidevalt teadus- ja arendustegevusse investeerinud ettevõte on välja töötanud ka jätkusuutlikud polüuretaanid, mille kasutusvõimalused on veelgi laiemad kui naha puhul, näidates selgelt, et luksusbrändid on sellesse valdkonda nõus investeerima. Lisaks Jaguar Land Roverile teeb ettevõte koostööd nii eksklusiivsete mööblitootjate kui ka jahtide ja eralennukite tootjatega.

„Jätkusuutlikumaid lahendusi pakutakse sageli nõudlikumatele klientidele, kes on nõus vastavate materjalide ja tehnoloogiate eest ka rohkem maksma. Heaks näiteks on elektriautod, mille eest tuleb täna kõrgemat hinda maksta ja võibolla oma sõidud natuke ümber mõelda. Pikas plaanis loetakse neid aga nullheitmetega sõidukiteks ning seeläbi on nad ümbritsevale keskkonnale tunduvalt vähem ohtlikud. Kuigi jätkusuutlikud materjalid jõuavad kunagi kõikidesse hinnaklassidesse, võib praegu nende pakkumine mõnede mudelite lisavarustuses olla üks strateegiatest, kuidas inimesi uute lahendustega harjutada,“ sõnas Auväärt.

Range Rover Evoque Foto: Jaguar Land Rover

Kuidas valida õiged materjalid?

Inimeste vaated loodushoiule muutuvad ning kajastuvad ka selles, milliseid materjale autodes kasutatakse. Pikka aega domineeris kallimate autode sisustuses nahk, kuid ostjate arusaamad on muutumas. Nii pöörabki aina enam autotootjaid pilgu materjalide suunas, mis on taaskasutatavad või millel on väiksem mõju keskkonnale.

Jaguar Land Rover on asunud kasutama näiteks ookeanidest ja prügilatest kogutud taaskasutatud plasti, samuti rõivatootjate kangajäätmeid ja rebenenud kalavõrke. Taaskasutatud plastikust ja muudest jätkusuutlikest materjalidest valmistatud sisustuselemente võib leida nii Range Roveris kui ka Range Rover Evoque ’is ja Jaguar I-Pace elektriautos.

Range Rover Sport salong Foto: Jaguar Land Rover

Ringmajanduse vaatepunktist ongi täna üheks kõige olulisemaks valdkonnaks just plastid, mida leidub meeletus koguses, kuid mis satub tänaseni suurtes kogustes loodusesse, kuigi võiks jõuda taaskasutusse.

Plastile tuleb anda uus elu

„Me oleme äärmiselt palju plasti tootnud, nüüd tuleb see kokku koguda. Mitmed kodanikualgatused ja organisatsioonid sellega vähehaaval ka tegelevad – kogutakse PET-pudeleid ja kalavõrke. Harjumused muutuvad aeglaselt, pole ka erilisi nõudeid plastikute ümbertöötlemiseks ning praegused tehnoloogiad on kallid ja alles arenemisjärgus,“ ütles Auväärt.

Elektriline Jaguar I-PACE Foto: Jaguar Land Rover

Jaguar I-PACE'i salong Foto: Jaguar Land Rover

Plastikut saab ka praeguste teadmiste ja tehnoloogiate abil uuesti ellu äratada ja kasutusele võtta päris uutes valdkondades. Näiteid jäätmetest valmistatud toodetest leidub mitmeid, alates vastupidavast vaibalõngast, mis sobib ideaalselt allergiavabade vaipade kudumiseks, kuni riiete ja autode sisustusmaterjalideni välja. Näiteks kasutab Jaguar Land Rover luksusautode sisustuses kvaliteetset Econyl-kangast ehk ümbertöödeldud nailonit.

Kanga tootmiseks lagundatakse keemiatehases nailonijäätmed tooraineks ning protsessi kõrvalsaadused, näiteks metallid või vasksulfaat, eemaldatakse ja saadetakse ringlussevõtuks alternatiivsetele tööstusharudele – näiteks vasksulfaati kasutatakse nailonist kalavõrkudel mererohu kasvu takistamiseks. Allesjäänud materjalist luuakse Econyl nailonpolümeer, millel on samad keemilised ja kasutusomadused kui fossiilsel toormaterjalil ning mida saab taaskasutada vaipade ja tekstiilide tootmiseks.

Foto: Shutterstock