Debitum: 5 nõuannet P2P platvormidesse investeerimisel

Debitum on meie kohalike ettevõtjatega koostööd tegev lõunanaabrite platvorm, kus investeerija saab kolmandate osapoolte ärilaenudesse investeerida. Unikaalne on ettevõtte puhul see, et ollakse üks vaid neljast P2P laenudesse investeerimise abistajatest Euroopas, kes omab ka vastavat litsentsi.

Debitum platvormi CEO Hernijs Jansons. Foto: Kristaps Bardzins

Litsentsi olemasolu kasvatab tunduvalt ettevõtte usaldusväärsust, sest investeerimisega kaasnevad alati riskid. Sootuks kaob aga oht petturite otsa sattuda. Olles oma ala spetsialistidena aastaid tegutsenud, oskab Debitumi tiim investeerimishuvilisi enne otsuse tegemist igakülgselt nõustada.

Siinkohal toob Debitum tegevjuht Hernijs Jansons välja 5 aspekti, millele tasuks kindlapeale tähelepanu pöörata:

1. Kontrolli, kas ettevõte või platvorm, millega plaanite investeerimisel koostööd teha, omab ikka ka vastavat litsentsi. Samuti tuleks tähelepanu pöörata partneri senisele tegevusele.

2. Uuri, milliseid garantiisid platvorm pakub. Kas toimib tagasiostukohustus? On need riigipoolsed garantiid? Kas olemas on piisavad tagatised? Nendele küsimustele tuleks kindlasti tähelepanu pöörata.

3. Ole tähelepanelik varade suhtes, millesse investeerid! Kas tegemist on ärilaenude, kinnisvara- või kiirlaenudega – neil peaks vahet tegema.

4. Tee kindlaks, kas investeeritav on kindlustatud või kindlustamata?

5. Võrdle tagastusmäära riski suurusega, mis investeeringuga kaasneb. On suur vahe, kas lubatakse 10% kindlustatud ärilaenuga Euroopas või 10% kindlustatud kiirlaenuga näiteks Ugandas.

Koostööpartner näeb tuleviku väljavaateid positiivsena

Kristjan Tolmatsi sõnul sujub koostöö äärmiselt meeldivalt ja ilma tõrgeteta. „Nende meeskond näitab alati üles meie jaoks väga olulist võimet mõelda koos meiega kaasa. Plaanime tulevikus koostööga jätkata ning mahtusid platvormil suurendada," selgitab Tolmats. Eestimaine, tänaseks 9 aastat tegutsenud Evergreen Capital on Debitumi teenuseid kasutanud mitu aastat.

Evergreen Capital tegevjuht Kristjan Tolmats. Foto: Kais Tolmats

Eesti kapitalile rajatud alternatiivne finantseerimisettevõte pakub rahastamist mikro, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Evergreen Capitalist on võimalik mugavaid ja paindlikke rahastamisvõimalusi saada kiirelt ning arvestades iga kliendi äritegevusest tulenevate rahavoogude eripäradega. Ettevõtte laenud on suurepäraseks lahenduseks kõikidele ettevõtetele, mis traditsioonilistest pankadest rahastust ei saa või kelle jaoks on pankade protseduurid liiga aeganõudvad. „Lisaks oleme kanaliks investorite ja ettevõtjate vahel, pakkudes investoritele stabiilset rahavoogu ja ettevõtjatele, kes meie sõelast läbi pääsevad, mugavat rahastust,“ kirjeldab Tolmats.

Juba lähitulevikus on Evergreen Capitalil tegevjuhi sõnul plaanis tulla turule täiesti uute toodetega, pakkudes ettevõtetele vabalt kasutatavat krediidilimiiti, faktooringut ja mugavaid järelmaksu võimalusi erinevate Eesti kaupmeeste juures. Tolmatsi hinnangul pakub Debitum paindlikku ja kindlat ligipääsu rahastusele, mida nemad siis omakorda saavad Eesti väikeettevõtjate rahastamisse suunata. Nii võidavad kõik osapooled.

Koostöö Debitumiga teeb lihtsamaks Evergreen Capitali eesmärkide saavutamise, milleks on kasv koos oma klientidega. Kristjan Tolmats Evergreen Capital tegevjuht

Evergreen Capitali tegevjuhi hinnangul on tänaseks päevaks Debitum eraldivõetuna nende üks olulisemaid rahastuse allikaid. „Lisaks Evergreen Capitalile on see oluline ka teistele Eesti väikeettevõtjatele, kellele meie omakorda saame pakkuda kiireid ja erinevate ettevõtete olukorda arvestavat rahastamist,“ on Tolmats rahul.

Miks tasub Debitumi abil investeerida?

Iga investori portfelli võiksid P2P platvormid kindlasti kuuluda, kasvõi teiste hulgas, nimetatud investeeringud on teiste variantide, näiteks aktsiatega võrreldes, eriti praegusel ebastabiilsel ajal kõige kindlam variant, kuna neid ei mõjuta aktsiahindade kõikumine.

Peer-to-peer platvormid on ajalooliselt taganud investoritele stabiilse kasvu, olles ideaalne kombinatsioon heast kasumist ja suhteliselt madalast riskitasemest. Risk jääb investeerides muidugi alati, kuid Debitumi pakutavad intressid ning mitmed garantiid maandavad seda tunduvalt.

Tänu olemasolevatele litsentsidele võivad investorid olla kindlad, et ettevõtte tegutseb edukalt ka aastate pärast ega kao kuhugi. „Lisaks oleme osa üle-Euroopalisest kompensatsioonisüsteemist, mis garanteerib, et kuni 20 000eurosed rahastused on 90 protsendi ulatuses tagatud,“ toob Debitumi tegevjuht hea näite.

Kuna Debitum teeb koostööd vaid SME ettevõtetega omab kogu vara ka tagatist ning see lisab investoritele veelgi turvalisust. Näiteks investeeringute taga, mis puudutavad UK partnerit Triple Dragon, mis finantseerib mobiilimängude tootjaid, on tuntud nimed nagu Google, Apple ja Microsoft,“ loetleb Jansons.

Igakuiselt on Debitum läbinud kõigi nelja tegutsemisaasta jooksul põhjaliku kontrolli, et tagada laenude ning investeeringute läbipaistvus ja süsteem toimib edukalt, kuivõrd kõigi nende aastate jooksul pole nende praktikasse sattunud ühtegi kehva laenu. Kuna ettevõte on spetsialiseerunud ärilaenudele, on neil ligipääs ka kõigi koostööpartnerite andmetele ning õigus isegi finantsandmeid oma klientidele edastada. See aitab investeerida soovijatele oma otsustele tõeliselt avatud silmadega vastu minna.

Investeeritavad laenud leitakse orgaaniliselt

Laenuandjate otsimine ja kinnitamine koostööpartneriteks on oluline samm. Debitumi tegevjuhi sõnul on need aga leitud väga orgaaniliselt. „Tutvunud oleme nendega esitlustel ning messidel, abiks on olnud ka isiklik suhtevõrgustik,“ kirjeldab Jansons.

Loomulikult on iga tulevane partner läbinud tiheda sõela, nõu on küsitud oma ala parimatelt spetsialistidelt ning kindlaks jäädud oma põhimõttele mitte teha koostööd kiirlaenu pakkujatega ja keskendutud vaid SME ettevõtete toetamisele.

Tulevikus on Debitumil plaanis laieneda

Laenudesse investeerimisest üldiselt rääkides on Debitumi tegevjuht kindel, et mingil hetkel muutub litsentsi omamine kõigile sel alal tegutsejatele kohustuslikuks. Praegu see kahjuks veel nii ei ole, kuid Jansons on rahul, et ses suhtes ollakse nii-öelda teerajajad.

Lähiajal on põhiliseks eesmärgiks klientide kogemus praegusest veelgi lihtsamaks ning mugavamaks muuta ning seda optimeeritud Auto Invest programmi abil. Investoritel tekib selle kaudu muuhulgas ka võimalus finantsvahendeid omavahel vahetada.

Kui aga keskenduda ettevõtte pikematele tulevikuplaanidele, siis tegevjuhi sõnul soovitakse oma koostööpartnerite võrgustikku veelgi laiendada, pidevalt ollakse uute sobivate laenuandjate otsingutel.

„Näeme, et viie aasta pärast on Debitum Euroopas turuliider, kes pakub oma klientidele 21. sajandile kohaseid tehnoloogiaid ideaalseks kliendikogemuseks!“ avaldab tegevjuht Hernijs Jansons.