IT-agentuurist BlueGlass sai Pineparks

Rahvusvaheline IT- ja turundusagentuur BlueGlass spetsialiseerub edaspidi vaid tarkvaraarendusele ning kannab nime Pineparks. Ettevõtte juhtkond toob välja, et tänaste klientide jaoks nimevahetus koostöös muutusi ei too.

Pineparks juhatuse liige Gleb Makarov ja Georgi Kurotskin.

Nimemuutuse tõi kaasa turu vajadus tarkvaraarendusele spetsialiseerumiseks

Kui rahvusvahelisel turul tegutsev BlueGlass ühines 2022. aasta detsembris Šveitsi agentuuriga Farner, tekkis arusaam, et tegemist võib olla suurema muutuse algusega.

“Mõistsime, et oleme BlueGlassis ligi kümne kasvuaasta jooksul pidevalt arendanud oskusi, mis ettevõtte algsest visioonist erinema hakkasid. Samas tundsime, et liigume turu vajaduste suunas. Täna oleme otsustanud spetsialiseeruda Pineparksi nime all vaid tarkvaraarendusele ning jätta kõrvale kõik toetavad tegevused digiturunduse vallas,” kommenteerib BlueGlassi juhatuse liige Georgi Kurotskin Pineparksi lugu.

“Kliendisuhted ja kõrgetasemelise tarkvaraarenduse pakkumine on Pineparksi põhifookus. Meie tänaste klientide koostööd nimemuudatus ei puuduta . Pineparksi tiim ja ettevõtte väärtused on samad kui BlueGlassi nime all tegutsedes”, märgib Georgi Kurotskin.

Pineparks kui viide Eesti männiparkidele ja sujuvale kliendikogemusele

Rahvusvahelise ettevõttena on BlueGlassi uus nimi Pineparks omamoodi austusavaldus just Tallinnas asuva peakontori kõrval asuvale männipargile. Männid mõnusa töökeskkonna loomisel aitavad hoida ka arendustöö fookust ja seost, kus päris inimesed peavad läbi koodijuppide leidma võimaluse suhelda päris maailmaga.

Pineparks tarkvaraarendusettevõtte tiimis on oma ala tippspetsialistid, kes saavad hakkama ka keerulisemate arendustöödega. Samas mõistab ettevõtte tiim, et oma töös saab olla edukas vaid siis, kui teha lõpptarbija kasutajakogemuse sujuvaks ja sõbralikuks.

Pineparksi ambitsioonikad laienemisplaanid: Tallinna mändide alt laia maailma

Pineparksi ambitsioonid ei lõppe juba olemasolevate Tallinna, Londoni ja Zürichi kontoritega. Tarkvaraettevõte jätkab jõudsat kasvamist ning näeb tänast Londoni kontorit suure hüppelauana nii mujal Euroopas kui väljaspool Euroopat.

Pineparks jälgib ettevõtte järgmistes etappides aktiivselt tervislikku tasakaalu ettevõtte kasvu ning töökvaliteedi vahel. Kuna tarkvaraarendus on nende esmane fookus, mainib juhatuse liige Gleb Makarov, et neil tuleb ettevõttena just tarkvara loomisel pidevate turumuutuste ja -vajadustega kohaneda. “Terve maailm on meile valla, kui oma tööd hästi teeme!” on Makarov oma ambitsioone väljendades kindlameelne.

Pineparks on ettevõtte BlueGlass uus nimi. Pineparksi tegevus on varasemast rohkem suunatud eksperttasemel tarkvaraarendustele. Täna tegutseb üle 7 aastase kogemusega Pineparks kontoritega nii Tallinnas, Londonis kui Zürichis.