Uued lahendused parandavad jätkusuutlikkust

Tänane autotööstus soovib jätkata keskkonnasõbralikul lainel, millest rääkides röövivad enamasti põhitähelepanu loodussõbralikud materjalid ja nende taaskasutamine. Ent lisaks uutele materjalidele panustavad jätkusuutlikkusse arengusse veel teisedki lahendused – nagu näiteks juhtmevabad tarkvarauuendused – mis võimaldavad teha sõidukitele diskreetseid „noorenduskuure,“ mille käigus ei pea vahetama ühtki detaili ega raiskama aega esinduse külastamise peale.

Jaguar F-TYPE (tootja foto)

Üle õhu tehtavad tarkvarauuendused (SOTA) võeti kasutusele uute ühenduvuslahenduste tuules ja juba praegu saab juhtmevabalt värskendada pea iga Jaguar Land Roveri toodetud sõidukit. Hiljuti esitletud uue põlvkonna luksusmaasturis Range Rover Sport on tervelt 63 elektroonilist juhtmoodulit, mida üle õhu korrapäraselt uuendatakse. Seeläbi tagatakse olukord, kus mõne aja eest soetatud sõiduk on sama nutikas ja võimekas kui see masin, mis just nüüdsama koosteliinilt maha veeres.

Mobiilsidemast (Shutterstock)

Ratastel arvutid

„Kaasaegne sõiduk on justkui ratastele asetatud arvuti, mille abisüsteemid kasutavad erinevaid programme ja algoritme,“ sõnab Pärnumaa Kutsehariduskeskuse autoeriala õppejõud Priit Auväärt. „Ja nii nagu arvuti korral, tehakse ka sõidukite tarkvaras pidevalt uuendusi, kas vigade parandamiseks või tegevusloogika muutmiseks. Üldjuhul sellised uuendused mehaanilist sekkumist ei vaja, on vaja vaid võimekust suurte andmemahtude edastamiseks ja vastu võtmiseks.“

Operatsioonisüsteem (Shutterstock)

Sõidukite kasutajate ja teenindajate jaoks kaasneb juhtmevabade uuendustega arvestatav ajasääst, ent autotootjatel tuleb panustada ka turvalisusesse, et sõidukite juhtsüsteemidele pääseksid ligi vaid selleks volitatud osapooled. „Nagu näiteks uutes elektriautodes, milles kasutatakse värskeimaid lahendusi ja kus on vähem mehaanilisi komponente. Seetõttu on nende hooldus seotud enam arvutitega ja kaasaegne sidetehnoloogia võimaldab seda tööd teha distantsilt,“ selgitab Auväärt.

Range Rover (tootja foto)

Uus labor

Lisaks võimaldab juhtmevaba ühendus jälgida sõiduki pardasüsteemide korrektset toimimist, olgu selleks elektriauto akuploki elementide seisukorra hindamine või tahmaosakesi vähendava järelpõletusseadme töö. Jaguar Land Rover ehitas selleks koguni eraldi labori, kus hinnatakse arendusjärgus olevate sõidukite ühenduste kvaliteeti ja uute lahenduste toimimist. Käesoleva aasta mais esitletud Range Rover oli selle Geydonis asuva labori esimene patsient.

Range Rover Sport (tootja foto)

Selles laboris tehtavate katsete käigus hinnatakse auto pardasüsteemide toimimist ja nende mõjutatavust välisest keskkonnast, et tuvastada ja tõrjuda võimalikke elektromagnetilisi häireid. Luubi all on ennekõike kõik sideteenused, nagu ka eessõitja kiirust jälgiva kiirushoidikuga või juhtmevaba laadimisega seotu. Jaguar Land Roveri juhtkond ja ettevõtte eksperdid on veendunud, et mida keerulisemad on uued sõidukid, seda olulisem on nende igakülgne katsetamine, et tagada seadmete tõrgeteta töö ja sõidukite kasutajate maksimaalne ohutus.

Range Rover Sport katselaboris (tootja foto)

Range Rover Sporti salong (tootja foto)