Kas e-sport võib muutuda populaarsemaks kui tavaline sport?

COVID-19 pandeemia tõi endaga kaasa mitmeid suuri väljakutseid ning muudatusi, kuid meie igapäevaelus üks märgatavamaid erinevusi oli kindlasti just profispordi ja võistluste vähesus. Kui tänavad tühjenesid ja ka teatrid sulgesid uksed, muutusid ka staadionid ja areenid kogu maailmas tühjaks ning jäid uusi võistlusperioode ootama. Kuid mitte kõiki spordialasid ei mõjutanud koju jäämise korraldus sama rängalt. Viimastel aastatel on nende seast kõvasti populaarsust kogunud e-spordi maailm, mis täitis spordivõistluste poolt jäetud tühimiku paljude spordisõprade jaoks.

Tänu sellele eelisele on e-sport muutunud peaaegu miljardeid sisse toovaks tööstuseks. E-spordis seisab elektroonilise eest, märgistades just elektroonilisi spordimänge, ehk sisuliselt on tegemist videomänguvõistlustega, kus osalevad nii professionaalsed kui ka amatöörmängijad, kes võistlevad kas üksikisikutena või meeskondades üha suureneva publiku ees. Kõige populaarsemad mängud e-spordis on sageli FPS ehk first person shooter-, võitlus- või „battle royale“ stiilis mängud, kus mängijad ja meeskonnad võistlevad selle nimel, et olla kõigi seast viimane seisja. Siiski on ka klassikalised spordialad nagu jalgpall ja korvpall ka e-spordis esindatud. Mõned tänapäeval populaarseimad mängud võitluses on League of Legends, Counter Strike: Global Offencive, Fortnite ja Overwatch ning nende kõrvalt leiab samaväärsena ka spordimängud, nagu FIFA Soccer ja Madden NFL.

Kuna tavalised spordialad oma koha videomängudes leidsid?

Kirev mängude maailm, sealhulgas interneti kasiino lõbus maailm, saavutas videomängutööstuse kaudu otsese sideme traditsioonilisemate spordialadega suuresti alles hiljuti. Pandeemia ajal koju jäävate inimeste nõudluse tõttu loodi mitu e-spordi voogedastusplatvormi. Analüütikud ennustavad, et aastaks 2023 vaatab 15,5% USA internetikasutajatest e-sporti vähemalt kord kuus. Praeguse kasvutempo põhjal eeldatakse, et tööstus edestab suuremaid spordisündmusi, nagu Meistrite liiga ja vormel 1. Ka Fortnite on hea näide, olles e-spordis kuulus mäng, mille MM-i auhinnafond on peaaegu 3 miljonit eurot. Võrdluseks, seda on rohkem kui tennisemeister Novak Djokovic võitis 2021. aastal Wimbledonis.

M4 maailmameistrivõistlused, Mobile Legends Bang Bangi selle hooaja suurim e-spordisündmus, alistas Esports Chartsi andmetel oma eelmise vaatajate rekordi lausa 4,26 miljoni vaatajaga. Mobiilsete mängude võistlused on praegu üldiselt e-spordi hulgas kõigi aegade vaatajaskonnas kokku lausa kolmandal kohal e-spordiürituste statistika põhjal, mis kusjuures ei hõlma Hiina vaatajaid. Praeguse seisuga on mobiilse e-spordi võistluse vaatajaskonna suuruse osas esikohal 2021. aasta Singapuri turniir Free Fire World Series, mis sai rekordiliselt 5,4 miljonit vaatajat.

E-sport rajab vaikselt teed ka olümpiamängudele

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et 2024. aasta Pariisi olümpiamängud pakuvad "ajaloolist võimalust" suurte e-spordiürituste korraldamiseks. Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) on loonud virtuaalse olümpiasarja, mis hõlmab jalgrattasõitu, sõudmist, purjetamist, motosporti ja pesapalli. Ka 2022. aasta FIFA Champions Cupi võistleja Haroun Yasan usub, et e-spordi kaasamine olümpiamängudele oleks mõlemale spordialale kasulik. "Olümpiamängud vajavad e-sporti. Asi pole ainult selles, et e-sport vajaks olümpiamänge, sest ma arvan, et kui e-sport olümpiamängudega liitub, kogub see tohutult vaatajaid. Lõppude lõpuks on e-spordil tohutu fännibaas ja kogukond. See lisab midagi erilist ka olümpiamängudele" sõnas Yasan.

Kokkuvõttes ei ole klassikaline sport kaugeltki oma fännide poolt hüljatud ega unustatud kuid selle kõrvale on tugevalt kerkinud ka uus kirg, nimelt e-sport. Korraliku spordielamust ning meelelahutust hindavale isikule on kindlasti mõlemad vaatemängud korraliku elamust pakkuvad ning üks ei välista kuidagi teist. Siiski näitavad trendid, et e-sport on kiiremini kasvav ning tõenäoliselt võtab nii mõnegi spordiala edastuse lähiaastatel üle.