Tallinna planeeringute boss korraldas raputuse ja annab arendajatele suure lubaduse

Mõne aasta eest jooksis Tallinnas detailplaneeringute menetlemine nii umbe, et isegi Tallinna linnaplaneerimise amet i juhataja asetäitja Oliver Alveri tõdes, et menetlemise tempo oli katastroofiline – keskmine menetluse aeg hakkas jõudma 10 aastani. Linna esindajad on viimasel ajal kiitnud, et nüüd on planeeringutel uus käik sees.