Baltimaade suurim kvaliteetsete käsitööriistade hulgimüüja Toolmarketing saab nimeks Werkado

Ligi 15 aastat tagasi alguse saanud Toolmarketing OÜ on tänu järjekindlusele ning koostööpartnerite ja klientide usaldusele kasvanud regiooni suurimaks ning mõjukaimaks kvaliteetsete käsitööriistade ja isikukaitsevahendite hulgimüüjaks. Sellest aastast kaubamärgi Werkado all jätkava ettevõtte eesmärk on jätkuvalt olla omas vallas teerajaja ja suunanäitaja.

Kas hea toode müüb end ise?

Werkado asutaja ja tegevjuht Martin Koort on tööriistaäris olnud juba aastast 1996. „Selle aja jooksul olen tutvunud väga paljude kaubamärkidega, kohanud seejuures paraku omajagu ebakvaliteetset toodangut ning tundnud, et võiksin ja peaksin selles osas midagi ette võtma. Ujusime aastaid vastuvoolu, kuid rõõm on tõdeda, et tarbijate teadlikkus on siiski oluliselt kasvanud viimase 15 aasta jooksul,“ nendib ta. „Meie toodetel on üks ühine nimetaja, milleks on jätkusuutlikkus. Korralikud tööriistad võivad esmapilgul tunduda kallid, ent nende reaalne väärtus kliendile selgub tegelikult pärast toote kasutuselevõttu. Kui tööriist on kasutaja jaoks ergonoomiline, kestab kaua ja töö sellega lendab, siis üldjuhul enam hinna osas küsimusi ei teki. Küll aga tuleb meil enne suur töö ära teha, et klient üldse esimese sammu astuks ja tootele võimaluse annaks.”

Ta lisab, et kahjuks oli, on ja jääb alati eksisteerima ettevõtteid, kes müüvad odavaid ja viletsa kvaliteediga tooteid. „Odav hind on sageli argumendiks, kuid kui tööriist veab alt, siis teist korda tarbija seda enam ei osta. Võiks arvata, et tänu tarbija ratsionaalsusele loksuvad asjad ka iseenesest paika, ent kahjuks tegelikkuses nii pole. Werkado seisukoht on, et ka tootjal, hulgimüüjal ja jaemüüjal on siin oma vastutus ja kohustus filtreerida. Jaemüüki jõudvat sodi on vaja vähendada, st mitte panna vähese kogemusega jaeklienti olukorda, kus ta kena pakendi või soodsa hinna tõttu ostab tahtmatult viletsa kvaliteediga toote. Meie vaatame sellele probleemile laiemalt: ebakvaliteetsete toodetega teenitakse „kerget raha” otseselt looduse ja kaudselt meie kõigi arvelt. Oleme teadlikult enda jaoks selle tee välistanud, pakkudes kontrollitud taustaga ning paljuski meie enda meeskonna poolt testitud tööriistu ja isikukaitsevahendeid.”

„Jätkusuutlikuks lähenemiseks peame ka seda, et tegeleme tööriistade ennetava hooldusega, võimalusel remondime neid, pikendades selliselt tööriista elutsüklit. Meil on olemas nii varuosade ladu kui ka professionaalsed tehnikud,” räägib Koort. Ta lisab, et nõudlikud kliendid motiveerivad ettevõtte meeskonda pidevalt pingutama ja arenema.

Werkado asutaja ja tegevjuht Martin Koort

Missioon on olla suunanäitaja ja jätkusuutlikkuse edendaja

Werkado juriidiline nimi on 15 aastat olnud Toolmarketing OÜ, mis ei ole aga kunagi olnud mõeldud eksisteerima iseseisva kaubamärgina. Kuna ettevõtte esindatavate kaubamärkide arv on jõudsalt kasvanud, ulatades 30ni, tekkis vajadus pakutavaid tooteid ja teenuseid koondava nimetuse järele. „Samuti oli meil vaja oma meeskonna ja klientide jaoks paremini sõnastada, mille eest me seisame ja millised on meie eesmärgid. Nimekonkursi võitjaks sai Werkado, mis on kombinatsioon saksakeelsest sõnast Werkzeug ehk tööriist ning hispaaniakeelsest sõnast Mercado ehk turg. „Kuna meil seni puudus oma kaubamärk ning me ei tegelenud enda turundamise ja reklaamimisega, oleme paistnud väljastpoolt väiksemana kui meie tegelik võimekus. Olen kindel, et uus nimi Werkado toetab meid teekonnal järgmise käibe-eesmärgini, milleks on 20 miljonit eurot.”

Igapäevategevuses ja valikutes lähtub ettevõtte meeskond neljast põhiväärtusest, milleks on inimesed, jätkusuutlikkus, innovatsioon ja usaldus. Samad väärtused on tegelikult ka Werkado klientidel, kelleks on põhiliselt edasimüüjad ja hulgivajadustega lõpptarbijad ehk tööstused. Werkado klient on ettevõtja, kes oskab hinnata toote omamise kogukulu (TCO= total cost of ownership), mitte ei keskendu ühiku hinnale. Ta hoolib oma töötajatest, soovides pakkuda neile ergonoomilisi ja efektiivseid tööriistu ning mugavaid ja allergiavabu isikukaitsevahendeid. Samuti mõistab ta, et kehvade töökaitsevahendite kasutamine tekitab trotsi ja kui neid ei kasutata, siis suureneb tööõnnetuste oht.

Kuna meil seni puudus oma kaubamärk ning me ei tegelenud enda turundamise ja reklaamimisega, oleme paistnud väljastpoolt väiksemana kui meie tegelik võimekus. Olen kindel, et uus nimi Werkado toetab meid teekonnal järgmise käibe-eesmärgini, milleks on 20 miljonit eurot. Martin Koort Werkado SEO

„Me toome klientideni innovatsiooni ja uued lahendused, mida nad pole seni osanud küsida, nügides neid tegema läbimõeldud otsuseid. Soovime, et e-poes või ehituskaupluses tööriista valides, ei mõtleks klient eelkõige hinnale, vaid toote omadustele ning kestlikkusele. Töövahendite puhul ei tuleks silmas pidada üksnes nende tootmise ja transpordi käigus tekkinud süsiniku jalajälge, vaid ka selle õiget ja efektiivset kasutust, kasuliku eluea pikkust ning õiget utiliseerimist.”

Ettevõtte edu alus on oma ala nautiv meeskond

Werkado asutati 2008. aastal hulgimüügiettevõttena, mille koduturuks said Balti riigid. Ettevõttel on kontorid nii Eestis, Lätis kui ka Leedus ning igas riigis toimetavad konkreetse riigi tugevad ja kogenud kohalikud müügiesindajad. Meeskond on viimastel aastatel oluliselt kasvanud, kuid tiimis on palju pikaajalise kogemusega liikmeid.

Koort nendib, et just meeskond ongi ettevõtte edu alus koos esmaklassiliste toodetega. „Kõik meie inimesed on tööriistamaailma entusiastid ja naudivad suhtlust samasuguste entusiastidega. Meile on oluline meeskonna liikmete iseseisvus ja vabadust andev juhtimisstiil. Koos õpime, katsetame ja kogeme, ent samas ei jäeta kedagi tema otsustes üksinda. Tänasel päeval on tähtis pakkuda töötajatele piisav annus paindlikkust töö aja ja koha suhtes ning samas tuua meeskonda piisava sagedusega kokku ühisüritustele, et hoida erinevate kontorite vahel head sünergiat ning meeskonnatunnetust.”

Werkado tiim, või nagu neile endale meeldib nimetada – hõim, ja kliendid on kirglikud oma ala profid ja isetegemise entusiastid – ilma nendeta Werkadot ei eksisteeriks. Foto: Fotosioon Fotostuudio

Kes on teadlik klient?

Partnerite leidmine on Koorti hinnangul olnud veidi õnnemäng ja veidi katsetamine. „Minu jaoks on väga tähtis, et end üle ei müüdaks, vaid suudetaks lubatut tarnida ja ellu viia. See käib nii koostööpartnerite kui ka klientide ja meeskonna kohta. Oleme dünaamiline ja edasipürgiv organisatsioon ning alati ei ole lihtne meiega ühte sammu käia. Oleme aktiivsed ja soovime olla teerajaja, mitte sabassörkija,” selgitab ta.

Werkado on kvaliteedimärk, mis koondab täna enda alla 30 brändi, olles paljude puhul ka ainuesindajaks, 20 000 toodet ja 3 turgu, varustades umbes 350 Eesti, Läti ja Leedu edasimüüjat, tootmisettevõtet ja e-poodi nii ehituse, tööstuse, aianduse kui garaaži ja mehaanikaga seotud valdkondades. Eelistatakse Euroopa tootjaid.

Koort rõhutab, et iga töö jaoks on oma tööriist ning näiteks akulöökkruvikeerajale ei sobi sama kruviotsak, mis akutrellile. „Paljud lõppkasutajad seda ei tea ja alati ei tea ka meie klient. Seetõttu viime nii meeskonnas kui ka edasimüüjate seas läbi koolitusi ning konsultatsioone. Oluline on, et õige tööriist jõuaks õige töömeheni. Ja ükski tooteperekond ei satu meile müügile juhuslikult – need on läbikaalutud otsused.”

Lisaks 15-aastasele kogemusele käsitööriistade ja 9-aastasele kogemusele isikukaitsevahendite müügis on Werkado tootevalikus viimased aastad olnud ka elektritööriistad. Laienenud on teenuste valik, mis on suuresti sündinud klientide vajaduste aimamisest ning koos klientidega töötatakse aktiivselt ka selle nimel, et tulemuseks oleks just nende äri vajadusi toetav teenus.

13 fotot Tooted (galerii)

Tööstus- ja tootmisettevõtetele pakub Werkado juba alates aastast 2016 terviklikku vending ehk automaatlao lahendust. See tähendab ladumoodulit koos sisuga, mida vastavalt vajadusele täidetakse. Samuti pakutakse tööriistade täisteenusrenti, dünamomeetriliste tööriistade teenust ning eritellimusena vastavalt klientide vajadustele kokkupandud tööriistakomplekte.