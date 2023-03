Tubakatoodete eluringi jätkusuutlikkus

Tubaka kuumutamise seadmed ja e-sigaretid ei oma üksnes olulist rolli tubaka suitsetamise kahjude vähendamisel, aga aitavad ka vähendada keskkonnakoormust, kui need pole ühekordseks kasutamiseks. Tubakatoodete eluring algab küll põllult, kuid üha suurema osa eluringist moodustavad tänapäeval tubaka kuumutamise seadmed või e-sigaretid.

Alternatiivsed tubakatooted, mis põhinevad elektroonikal ja pole mõeldud ühekordseks kasutamiseks, võimaldavad olla jätkusuutlikud ja lahendada üks sigarettide tarvitamisega kahjuks kaasnev probleem – konireostus. Jah, saame ja peamegi inimesi suunama konisid viskama nendeks ettenähtud kohtadesse. Parim lahendus probleemile on suitsetamise lõpetamine, aga arvestades nendega, kes seda ei suuda või ei soovi, on võimalik lahendus alternatiivsed aerosooli või auru tekitavad tubaka- ja nikotiinitooted, mille loomisel on arvestatud keskkonnaaspektidega ning ei ole disainitud tarbi ja viska ära põhimõttel nagu näiteks ühekordsed e-sigaretid.

Tubakatoodete eluring algab põllult

Tubakatootja roll tubaka eluringis hakkab peale tubakalehtede hankimisest. Kuid mitte ainult. Kvaliteetsed tooted saab kvaliteetsetest ja jätkusuutlikult kasvatatud tubakataimedest, mis tähendab, et juba enne seemne mulda panemist peab kasvataja arvestama, et kasvatamisviis peab olema sotsiaalselt vastutustundlik, jätkusuutlik ja arvestav keskkonnaga. Pärast seda, kui tubakalehed või tubakataimed on lõigatud, olenevalt tubaka sordist lõigatakse üksnes lehti või terve taim, lähevad need kuivatamisele. See on vastutusrikas protsess, millest sõltub tubaka kvaliteet.

Kui lehed on kuivatatud, sorteerib tubakakasvataja kvaliteedi ja selle järgi, kus need varrel asusid ning pakib need eraldi pallidesse, et need müügikohale toimetada. Seal sorteerivad lehti eksperdid, kes hindavad lehtede kvaliteeti, kontrollides hoolikalt värvi, tekstuuri ja lõhna erinevusi. Kui tubakas on ostetud, saadetakse see kohalikku töötlemistehasesse, kus lehed töödeldakse edasi ja kuivatatakse ühtlaseks. Pärast kuivatamist pressitakse tubakas kastidesse, mis saadetakse üle maailma. Seejärel saab tubakast tooted.

Tubakaelektroonika ringmajandus

Arvestades tubakatööstuse innovatsiooni, ei ole tulevikus tubaka põletamine enam selle ega nikotiini peamine tarvitamisviis. See on asendumas tubaka kuumutamise tehnoloogiaga ja e-sigarettidega. See tähendab elektroonikat, mille tootmiseks on vaja loodusvarasid, mille hulk on piiratud. Seetõttu on muutunud üha olulisemaks tubakatööstuse osas elektrooniliste seadmete jätkusuutlik tootmine, käitlemine, seadmetele uue elu andmine ja selle osade taaskasutamine.

Parema maailma loomiseks tulevastele põlvedele mõeldakse tootekujunduses keskkonna- ja sotsiaalsetele mõjudele kõigis toote elu etappides: arendamisel, valmistamisel, kasutamisel ja kasutamisest kõrvaldamisel. Eelkõige mõeldakse ökodisainile ja toodete eluringile, mis tagavad toodete võimalikult pika eluea, parandamise võimalikkusele ning pärast kasutamisest kõrvaldamist materjalide taaskasutamise võimalused. Lähtudes nendest põhimõtetest on võimalik hoida kokku energiat, loodusvarasid ja tekitada vähem jäätmeid. See on ka äriliselt mõttekas, sest kaovad ära kulud, mis kaasnevad utiliseerimisega. Ühtlasi paneb selline mõtteviis otsima innovaatilisi meetodeid materjalide paremaks ja vähemaks kasutamiseks, mis võiks tagada toodete pika eluea ja aidata ära hoida negatiivset keskkonnamõju.

Eesmärgid

Oluline roll ringmajanduses on tarbijate harimine, kuidas seadmeid kasutada ja hooldada, et tagada nende võimalikult pikk eluiga. Näiteks kuumutatava tubaka puhul tuleb seadet regulaarselt puhastada, et tagada selle toimivus ja kestvus.

Iga asi, mida kasutatakse, kulub ja ühel hetkel võib see lakata töötamast. See ei tähenda, et seade peaks ilmtingimata leidma oma tee jäätmejaama. Seadmele saab anda teise elu värskendamise ja parandamise kaudu. Teise elu strateegia eeldab võimekust koguda seadmed kokku ja sorteerida, hinnates, kas seadet on võimalik taastada vastavalt ohutuse ja kvaliteedi standarditele. Kui ka selgub, et seadme taastamine ei ole võimalik, tuleb ringmajanduse põhimõtetest lähtudes seadmeid inspekteerida, töödelda, et neist saaks eraldada erinevad materjalid, mille saaks uuesti ringlusesse lasta. Philip Morris kogub funktsionaalsuse kaotanud tooted oma kokku oma esinduskauplustes ja partnerite juures, misjärel saadetakse need taaskasutuskeskustesse, kus läbivad eelmainitud protsessi.