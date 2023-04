Sisuturundus

Kuidas muuta maja katus kullasooneks?

Roofit.Solari päikesepaneelidega katus põhineb Ruukki katuseprofiilil.

Energiahinnad on langemas, kuid kriisieelsele tasemele ei lange nad enam iial. Seetõttu otsib nutikas majaomanik lahendusi, mis aitaks energiakuludelt säästa. Uue ajastu kullasoon on päikesekatus, mis toob energiakulud alla ja asub enda maksumust koheselt tagasi teenima.

Paljud majaomanikud on ühel või teisel hetkel katusele paigutatavatest päikesepaneelidest mõelnud, sest kellele siis tasuta elekter ei meeldiks. Peamisteks vastuargumentideks on aga olnud algse investeeringu suurus ja võrdlemisi pikk tasuvusaeg.

Kuna elektrihind on vahepeal tublisti tõusnud, saame rääkida ka päikesepaneelide tasuvusaja lühenemisest. Seetõttu on teema paljude jaoks taas laual, seda enam, et tegelikult on Eestis päikesepaistet rohkem kui me ise arvame (keskmiselt 1900 tundi aastas – täpselt sama palju nagu näiteks Milaanos).

Maja katuse saab päikesest energiat tootma panna kahel viisil. Kui maja on uus, katus on korralik ja vahetamist ei vaja, on võimalik sellele paigaldada päikesepaneelid. Juba päevi näinud katus vajaks nagunii suuremaid renoveerimistöid, mistõttu tasub kaaluda hoopis integreeritud päikesepaneelidega Roofit.Solari katust, mis on tavapärastele katusekatte- ja fassaadimaterjalidele samaväärne alternatiiv.

Korralikule katusele vali päikesepaneelid

Päikesepaneelide eluiga sõltub mõistagi mudelist, kuid parimate paneelide puhul võib arvestada 30 või isegi rohkema aastaga. See tähendab, et vähemalt sama kaua peaks kasutuskõlblik püsima ka katus, mille peale paneelid paigaldatakse.

Kui katuse peaks näiteks 5 aasta pärast ära vahetama, siis poleks paneelide paigaldamine lihtsalt otstarbekas, sest katuse vahetuse ajaks paneelide eemaldamine ja pärast tagasi paigaldamine läheks väga kulukaks. Katuse seisukorra hindamisel tuleb aga olla äärmiselt tähelepanelik, sest paneelide alla jääv katus peab olema tõesti tippseisus. Näiteks paneelide all katki läinud kive või eterniiti hiljem parandada on üpris keeruline.

Kui katus on korralik, võib tänu päikesepaneelide paigaldamisele saavutada isegi 100%-lise elektrikulude kokkuhoiu, kusjuures sõltuvalt maja suurusest võib piisata juba üsna väikesest katusepinnast. Veendu, et valid kvaliteetsed ja vastupidavad päikesepaneelid, kuid ära unusta ka korralikke kinnitustarvikuid. Ruukki kinnitussüsteem on vee- ja ilmastikukindel. See sobib kõigi katusekattematerjalide ja katusetüüpidega ning saab kaasa koguni 50-aastase tehnilise garantii.

Ent päikesepaneelide puhul tuleb arvestada teatud eripäradega. Need pole visuaalselt kõige kaunimad, tõustes juba kaugelt vaadates ülejäänud katusepinnast esile. Samuti võivad paneelid hooldust vajada – talvel tuleb neilt eemaldada lund, suvel aga tolmu.

Päikesepaneelid on sobiv lahendus olemasolevale heas korras katusele.

Päikesekatus saab riigilt toetust

Ainult päikesepaneelide paigaldamisele hetkel riiklikku toetust ei pakuta. Kui lisaks paneelide paigaldamisele tehakse ka sokli või katuse juures täiendavaid soojustamistöid, on võimalik taotleda Kredexilt väikeelamute rekonstrueerimistoetust . Toetus ulatub kuni 20 000 euroni, moodustades maksimaalselt 30% projekti kogumaksumusest.

Selle toetuse kasutamiseks on kõige targem minna hoopis katuse täieliku vahetamise teed, valides Roofit.Solari päikesekatus. See on ideaalne lahendus, kui katus nagunii lähiaastatel (või kohe) põhjalikku renoveerimist vajab ja on tekkinud mõte maja elektrivajadus katta loodussõbraliku päikeseenergia arvelt.

Muidugi on päikesekatus tavalisest lahendusest kallim, kuid mõtle niipidi – kui päikesekatus teenib enda kulud varem või hiljem elektri arvelt tasa, siis tavakatus ei maksa ennast mitte kunagi kinni. Oma maja katuse tasuvusarvutuste tegemisel võid aluseks võtta selle, et 100-ruutmeetrine päikesekatus toodab aastas kuni 15 000 kWh elektrit. Omatarbest üle jääva elektri saab võrku tagasi müüa.

Roofit.Solari katus on saanud tänapäevaste energiasäästlike hoonete puhul juba standardiks. Eramaju projekteerivad arhitektid armastavad seda juba mõnda aega, kuid üha rohkem planeeritakse päikesekatuseid ka avalikele hoonetele, sest Roofit.Solari katust on lubatud paigaldada ka miljööväärtuslikku piirkonda. Roofit.Solari katuse sai endale nii Tartu Ülikooli Maailma keelte ja kultuuride instituudi õppehoone kui ka näiteks Rahvusraamatukogu.

Tartu Ülikooli katusele paigaldatud Roofit.Solari päikeselahendus.

Meie kliimasse sobivaim

Päikesekatust eristab päikesepaneelidest see, et päikesepaneelid on integreeritud juba katusepaneeli sisse. Katus on täiuslikult ühtlane ja esteetiline. Esmapilgul pole võimalik märgatagi, et maja katus moodsast plekk-katusest üldse kuidagi erineks. Ja kui välja arvata fakt, et katus toodab rohelist elektrit, siis ei erinegi, sest muud eelised on samad.

Roofit.Solari katus kombineerib päikeseelemendid ja terasest Ruukki katuseprofiili. Põhjamaisesse kliimasse ongi teraskatus parim valik, sest suudab ilmaolude kiirele muutumisele kõige paremini vastu panna. Kui poorsed kivi ja eterniit võivad praguneda, siis teras ei murene. Samuti on teras kerge, mistõttu ei vaja see nii tugevaid kandekonstruktsioone nagu näiteks kivikatus. See teeb teraskatuse üsna soodsaks ning lihtsasti paigaldatavaks.

Loomulikult on üks kõige keskkonnasõbralikumaid valikuid just päikesepaneelidega kaetud või Roofit.Solari katus, kuid oma panuse looduse hüvanguks annad isegi tavalise teraskatuse eelistamisel, kuna see on ainus kuni 100% ümbertöödeldav katusematerjal.

Millal üldse katust vahetada?

Katus mängib maja soojapidavuse juures olulist rolli. Seega kui energiakulude kokkuhoiust rääkida, ei pääse katusest üle ega ümber – olgu siis plaanis päikesemooduleid paigaldada või mitte.

Kui katus hakkab väsima või on soojustus juba algselt kehvasti tehtud, liigub soojus just selle kaudu majast välja. Kehvast soojustusest annavad tunnistust näiteks räästa äärde tekkivad jääpurikad, kuid tunnuseid on teisigi.