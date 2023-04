Sisuturundus

10. aprill







Swedbank kaotab lõviosale investoritest väärtpaberikonto hooldustasu

Swedbank kaotas alates 1. aprillist väärtpaberikonto kuuhooldustasu kontodele, mille väärtus on kuni 100 000 eurot. Eesti, Läti ja Leedu noteeritud väärtpaberite ja Swedbanki fondide hoidmine on olenemata konto väärtusest tasuta. Muudatus puudutab rohkem kui 60 000 väärtpaberikontot omavat era- ja äriklienti.

Alates 1. aprillist on Swedbanki väärtpaberikonto kuuhooldustasu investoritele soodsaim pakkumine kohalikul investeerimisteenuste turul. Hinnakirja muudatuse järel säilib hooldustasu kahel protsendil eraklientidest, kelle väärtpaberikonto maksimaalne hooldustasu on kaheksa eurot ja ligi 26 protsendil väärtpaberikontoga äriklientidest.

„Balti aktsiate tehingutasude kaotamise ja välisaktsiate tehingutasude poole võrra alandamise järel Swedbankis langesid tehingutasud kogu turul ja investorite portfellid kasvasid, mistõttu nägime, et on oluline teha järgmine samm investeerimiskultuuri toetamiseks,“ selgitas hinnakirja muudatust Swedbanki investeerimise ja kogumise valdkonna juht Siim Uusma. „Erinevaid võimalusi kaaludes pidasime silmas jaeinvestorite seas hoogu koguvat suunda portfellide kasvades investeerida läbi ettevõtete. Tänane muudatus vabastab hooldustasudest enamiku eraisikutest, kuid kokkuhoid teenustasudelt on suurem just ettevõtetel.“

Siim Uusma ootab muudatuse järel aktsiaportfellide mahu ja väärtpaberikontode hulga stabiilset kasvu. Viimase kolme aasta jooksul on Swedbanki väärtpaberikontode arv kasvanud enam kui kaks korda, millest suurima osa moodustavad eraklientide kontod. „Seekordsest muudatusest võidavad enim ärikliendid, kelle puhul kaob väärtpaberite koduturu põhine hooldustasu arvestus. Hinnakiri muutub ettevõtetele oluliselt lihtsamaks ja tähendab investeerimisportfellilt teenustasude märkimisväärset kokkuhoidu,“ selgitas Uusma muudatuse detaile, mille abil soodustatakse ka läbi ettevõtete investeerimist.

Viimase väärtpaberikonto kuuhooldustasu, märtsikuu eest, tasuvad Swedbanki kliendid aprilli teises pooles. Tühja väärtpaberikonto puhul säilib hooldustasu ka pärast hinnakirja muudatust.

Investeerimisteenuste hinnakirjamuudatus on osa Swedbanki pikemast plaanist kasvatada kohalike investorite finantsvara. Kõige esimesena kaotas Swedbank 2019. aasta detsembris Balti aktsiate tehingutasud, mis võeti väikeinvestorite poolt vastu kuuekordse tehingute arvu kasvuga Balti börsil. 2021. aasta veebruaris langetas Swedbank aktsiatehingu hinna välisaktsiatega 9,9 eurole, mis kasvatas märkimisväärselt välisbörside tehingumahtusid.

Kuni 1. aprillini kehtinud Swedbanki investeerimisteenuste hinnakirjas ei rakendatud hooldustasu kuni 30 000 euro väärtuses väärtpaberikontole ja Swedbanki fondide hoidmisele olenemata konto väärtusest. Swedbank on Balti börsil suurim maakler, kelle teenuseid kasutavad investorid tegid 2022. aastal kokku 1,09 miljonit aktsiatehingut kokku ligi 514 miljoni euro väärtuses.