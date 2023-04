Seiklusrohke 75. sünnipäev: Land Rover viis külalised Eesti loodusesse sünnipäevasõidule

Land Roveri 75. juubel võeti Eestis vastu tõelise seiklusega, viies külalised retkele läbi kauni Eesti looduse. Retkel kogeti karme maastikusõidu olusid ning seda, mis on teinud Land Roveritest läbi aegade kõige legendaarsemad maastikusõidukid. Maastikuretke täht oli uus Land Rover Defender 75th Limited Edition erimudel.

Väljasõidul andis Land Rover sünnipäevale kogunenud külalistele võimaluse oma oskused professionaalsete instruktorite käe all proovile panna ning tutvuda mudelitega maastikusõidul. Kogu päeva kestnud programm viis ajakirjanikud ja teised tuntud inimesed 200 kilomeetri pikkusele retkele läbi Eestimaa, mille käigus said külalised avastada kauneid metsasid ning õppida, kuidas maastikusõidule õigesti läheneda.

Retk toimus kogenud Land Roveri instruktorite valvsa pilgu all ning külalised said valida erineva konfiguratsiooniga Land Rover Defenderi mudelite vahel, kusjuures kohal oli ka Defender, mille toel läbis Leedu ajakirjanik hiljuti rallit kajastades Dakari kõrbe. Päevakangelaseks oli aga ülimalt eriline ja esmakordselt Eestisse jõudnud Defender 75th Limited Edition, mis on loodud spetsiaalselt Land Roveri aastapäeva puhuks ning mida on maailmas kokku vaid 1948 eksemplari.

Eksklusiivselt 75. aastapäeva jaoks valminud erimudel on sarnaselt teistele Defenderitele saadaval mitmes erinevas versioonis. Sünnipäeva külalised panid proovile 3,0-liitrise diiselmootoriga 300 hobujõudu arendava PS HSE versiooni, ent lisaks sellele on 75th Limited Edition saadaval nii P400e (PHEV) pistikhübriidina kui ka bensiini- või diiselmootoriga hübriidmudelina. Erimudel on saadaval Defender 90 ja 110 kereversioonis.

Külalised jäid porist puhtaks, sõidukitel nii hästi ei läinud

Land Rover Defenderi 75. sünnipäev algas Tallinna lähistelt ning kulges kõrvalistel teedel, metsaradadel ja üle küngaste Rapla suunas. Teekonda koostades oli eesmärk sõita rohkelt katsumusi pakkuvatel radadel ning võimalikult vähe tavatingimustes. Valitud teekonna õigsusest andsid märku osaliste positiivsed emotsioonid ja üleüldine adrenaliinirohke atmosfäär, mis nii teekonna vältel kui ka õhtul sihtkohta jõudes seltskonnas valitses.

Kõiki autosid sai metsaradadel ja maastikul päriselt proovile panna, mitte lihtsalt mööda maanteid metsade vahel kulgeda. Ma pole ise kunagi meeletu maastikusõidu fänn olnud, kuid pärast tänast mõistan paremini, miks inimesed armastavad maastikusõitu, eriti kui kõrval on abivalmid instruktorid, kes julgustavad autot selle piirideni viima. Jaan Roose slackliner

„Sain proovida mitut erinevat Defenderit ning muidugi ka eriversiooni, mis on valminud margi sünnipäevaks. Väga positiivne, et tavapärase ringsõidu asemel sai autosid ka tegelikult proovile panna ja kogu päeva kestnud teekond andis võimaluse eri funktsioonide ja varustusega tuttavaks saada. Ja muidugi kaunis ja talvine Eesti loodus – paremaid olusid annab tahta,“ väljendas Roose oma positiivseid emotsioone päeva lõpus.

Neile, kes maastikusõiduga varem nii tuttavad ei olnud, jagasid juhiseid kogenud professionaalid, nende seas tunnustatud rallisõitjad ja sertifitseeritud off-road instruktorid. Land Roveri roolis said mitmed külalised esmakordselt võimaluse juhendajate nõuannete saatel tavateedelt maha keerata ning sõita seal, kuhu autoga igapäevaelus väga harva satutakse. Lõunapausil Eesti metsadest pärit toorainest koosnevat ja värskel tulel valminud toitu nautides nentis nii mõnigi autojuht, et kuigi ta ise jäi porist puhtaks, siis autod nõuavad pärast sellist seiklust korraliku spa-päeva.

“Seda, kui lõbus kellelgi oli, näitab hästi see, milline tema auto välja näeb – mida porisem, seda suurema hooga väljakutset vallutama mindi. Õnneks olid kõik autod juba sobilikku metsatooni, välja arvatud hübriidne Defender 130, millel oli päeva lõpuks vist küll rohkem näha pruuni kui valget,” naeris ta.

Väljakutsuva ja emotsioonidest tulvil sõidupäeva lõpetas rikkalik õhtusöök, mille käigus vahetati muljeid ja tehti päeva lõpuks veel autodest pilte. Kõige enam köitis ka porisena tähelepanu 75th Limited Edition.

Legendaarset Land Roverit esitleti esmakordselt 1948. aastal Amsterdami autonäitusel ning tänavu tähistab mark 75. sünnipäeva. Piiratud tootmisarvuga Defender 75th Limited Edition sünnipäevamudelit eristab teistest uus Grasmere Green kerevärv ja unikaalsed 75. sünnipäeva märkivad graafilised elemendid. Limited Edition põhineb tippvarustusega HSE versioonil – seda selleks, et Defenderi suurimatel fännidel oleks igaks väljakutseks kõik vajalik olemas.