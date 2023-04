Täiustatud Range Rover Velar juhatab sisse uute tehnoloogiate võidukäigu

Land Rover tõi avalikkuse ette uue Range Rover Velari. Märkimisväärselt uuenenud mudeli võtmeelementideks on uuenenud kaasaegne disain, kõige uuemad tehnoloogiad ning tipptasemel juhiabi-, kere- ja sõidujuhtimissüsteemid.

„Uus Range Rover Velar on moodsa luksuse kehastus, milles tõuseb esile kõige uuem tehnoloogia, margile omane lihvitus, lai hulk mugavusvalikuid ning jätkusuutlikud lahendused alates uuenenud hübriidajamitest kuni viimistluseni,“ ütles Jaguar Land Roveri Baltimaade turundusjuht Jakub Brodewicz.

● Haarav disain: Tasakaalus proportsioonid ja minimalistlik hoiak, mida toetab kaasaegselt luksuslik disain. ● Juhtmevabad uuendused: Üle-õhu tarkvarauuendused hoiavad ajakohastena 80% sõiduki elektroonilistest süsteemidest, sealhulgas Pivi Pro meelelahutussüsteemi, navigatsioonilahendused, pardadiagnostika ning kere- ja jõuülekandesüsteemid. ● Täiustatud aku: Uus 19,2 kWh liitium-ioonaku annab senisest 21% suurema elektrilise sõiduulatuse: elektriline sõiduulatus on 64 kilomeetrit mõõdetuna WLTP tsüklis. ● Silmapaistvad detailid: Uued täiustatud Pixel LED esituled Dynamic Bend Lighting tehnoloogiaga ning superpunased leedtagatuled annavad parema nähtavuse ja vähendavad pimestamisohtu. ● Loomanahavaba luksus: Kvadrati villasegud ja polüuretaanitekstiilid ühendavad loomanahavabas sõitjateruumis kaasaegsed disainijooned ja ülima mugavuse.

Silmapaistev disain

Uuenenud Range Rover Velar on silmapilkselt äratuntav kui Range Rover. Velar on Range Roveri minimalistliku disainifilosoofia teerajaja ning tänu uuele esivõrele – millele lisanduvad uued Pixel LED esituled koos kalliskive meenutavate Signature Daytime Running Lights päevasõidutuledega – jagavad nüüd kõik mudelipere liikmed sarnast välimust.

Mudeliuuenduse käigus on Velari väljapeetud reisijateruum muutunud veelgi minimalistlikumaks ning seda on täiustatud silmapaistva käsitöö ja uute materjalidega. Armatuurlaua keskelt leiab nüüd uue põlvkonna Pivi Pro meediasüsteemi 11,4-tollise hõljuva kumera ekraaniga, mis paikneb varasemast kõrgemal. Uus ekraan tagab täienenud kasutusmugavuse, tuues kõik vajalikud juhtfunktsioonid juhi käeulatusse, vähendades nii tähelepanu hajumist.

Ka Range Rover Velaril on valikus loomanahavaba sõitjateruumi viimistlus koos uue disainiga istmete ja materjalivalikuga. Uues viimistlusvalikus saavad kokku Taani tekstiiliekspertide Kvadrati vill ja Ultrafabricsi polüuretaanist tekstiililahendused, mis moodustavad üheskoos uue teemant-kalasaba perforatsioonimustri. Kvadrati villasegud on 58% loomanahast kergemad, tuues sõitjateruumi kaasaegse välimuse ja täiustatud tekstuuriga materjalid, pakkudes nii kaasaegset lähenemist Range Roveri traditsioonilisele luksusele.

Uuenduslikud materjalid läbisid Range Roveri materjalilaboris ranged vastupidavuskatsed, et olla kindlad materjalide vastupidavuses kogu sõiduki eluea jooksul. Testide käigus viidi läbi 60 000 kulumistsüklit – mis vastab 10-aastasele kasutusajale – ja UV-katsed, millega jäljendati kuu aja jooksul mõju, mida avaldab pidev päikesevalgus kolme aasta jooksul.

Ühenduvustehnoloogiad

Uus Range Rover Velar on esimene mudel, mis on varustatud 11,4-tollise kumerast klaasist puuteekraaniga järgmise põlvkonna Pivi Pro meediasüsteemiga.

Helitugevuse, kliimasüsteemi ja istmeseadistuste juhtnupud on mõlemal pool ekraani alati nähtaval. Virtuaalsed nupud lubavad vahetut ligipääsu kõikidele sagedasti kasutatavatele funktsioonidele, nende abil saab muuta näiteks esireas istujate kliimasätteid, heli ning Terrain Response režiime.

Iga sõidu alguses kuvatakse juhile Pre-Drive vaadet, mis võimaldab kiiret juurdepääsu sageli sõidu algushetkedel kasutatavatele funktsioonidele, näiteks aknasoojendusele ja lisavarustusse kuuluvale istmesoojendusele. Sõitu alustades algselt kuvatud valikud kaovad, asendudes tuttava kolmepaneelilise avaekraaniga, mida saab Pivi Prole omaselt enda vajaduste järgi kohandada.

Järgmise põlvkonna meediasüsteem töötati välja nii digitaalsete kui ka füüsiliste katsetuste toel. Süsteemi loomisel oli oluline osa testkasutajatel, kellega koostöös vähendati soovitud tulemuse saavutamiseks vajalike tegevuste hulka ja aega, eesmärgiga jõuda võimalikult kasutajasõbraliku sõidukogemuseni. Meelelahutussüsteemis on ligikaudu 80% soovitud tegevustest võimalik sooritada vaid kuni kahe puudutusega.

Pivi Pro toetab ka sujuvat ühendust auto ja nutitelefonide vahel, seda nii Apple CarPlay kui Android Auto toel. Keskkonsoolis asuv juhtmevaba laadija vähendab ühendusjuhtmete hulka sõitjateruumis. 80% Range Rover Velari süsteemidest – näiteks Pivi Pro meelelahutussüsteem, navigatsioon, pardadiagnostika ning kere- ja mootorisüsteemid – saab uuendada juhtmevabalt. See tähendab, et kõige uuem tarkvara jõuab sõidukisse müügiesindust külastamata.

Kaasahaarav heli

Velari mugavasse reisijateruumi jõuab vähem teemüra tänu aktiivsele mürasummutustehnoloogiale ning seetõttu on Velar otseste konkurentidega võrreldes oma klassi kõige vaiksem sõiduk. Tehnoloogia tuvastab sõidukisse kostuvaid helisagedusi ja summutab müra, suunates sõitjateruumi vastavaid sagedusi läbi helisüsteemi. Nii väheneb sõitjateruumis müratase vähemalt nelja detsibelli võrra, mis on võrreldav sellega, kui keerata heli nelja astme võrra vaiksemaks.

Uue Range Rover Velari pardal aitab audiokogemuse järgmisele tasemele viia valik erinevaid Meridiani helisüsteeme, mille kõige silmapaistvamaks esindajaks on 17 kõlari ja 750 W võimendiga Meridian 3D Surround Sound System.

Kaasaegne luksus

Parima õhukvaliteedi tagamiseks kuulub Comfort Packi osana (Autobiography varustustasemel põhivarustuses) uue Velari varustusse sõitjateruumi õhku puhastav Cabin Air Purification Plus süsteem. Juhtide ärksust ja reisijate heaolu parandab CO2 kontrollsüsteem ning PM2.5-filtersüsteem, mis jälgivad õhukvaliteeti nii sõidukis sees kui ka väljas ja reguleerivad vastavalt reisijateruumi jõudvat õhuvoogu.

Süsteemi aktiveerimiseks tuleb Pivi Pro õhukvaliteedi lehel vajutada nuppu “Purify”, misjärel asub süsteem automaatselt vähendama allergeenide ja tahkete osakeste hulka õhus. Õhupuhastussüsteemi osaks on nanoeX tehnoloogia, mis võitleb haigustekitajate vastu ja aitab oluliselt vähendada lõhnade, bakterite ja allergeenide hulka reisijateruumis.

Pimedas parema nähtavuse loomiseks on uus Range Rover Velar nihutanud piksel-leed valgustustehnoloogia piire. Täiustatud Pixel LED esituled koos Signature Daytime Running Lights päevasõidutuledega (Dynamic HSE ja Autobiography mudelitel põhivarustuses) kasutavad kolm korda rohkem valgusdioode kui seni tuttavad Matrix LED esituled. Igas uues esilaternas on nüüd neli pikselmoodulit, millest igaühes 67 täpselt juhitavat leedi, lubades valgusvihku vastavalt vajadustele veelgi täpsemalt kohandada.

Kurvivalgustus Dynamic Bend Lighting kasutab kiiruse- ja rooliandmeid, et teeoludele vastavalt valgustada ka pimedaid kurve ja äärekive. Uuenenud kaugtuled valgustavad teed pea poole kilomeetri kaugusele.

Adaptive Driving Beam tehnoloogia suudab varjutada nelja vastuliikuvat objekti, et vältida teiste juhtide pimestamist. Kaugtuled kohanduvad vastavalt sõidukiirusele, valgustades madalatel kiirustel teed laiemat ning üle 70 km/h sõites intensiivsemalt ja kaugemale.

Elektrifitseeritud võimekus

Uus Velar on saadaval nii pistikhübriidse P400e mudeliversioonina kui ka kerghübriidsüsteemiga varustatud Ingenium bensiini- ja diiselmootoritega. Pistikhübriidiga saab üksnes elektri jõul läbida kuni 64 kilomeetrit ning CO2-heitekogused kokku on 38 g/km ja kütusekulu 1,6 liitrit 100 kilomeetri kohta. Tänu suuremale 19,2 kW akule on uue Velari elektriline sõiduulatus eelmise mudeliga võrreldes kasvanud enam kui 20%.

404 hobujõudu ja 640 Nm pöördemomenti arendav P400e kiirendab nullist sajani 5,3 sekundiga ja saavutab tippkiiruseks 209 km/h, elektrilises sõidurežiimis kuni 140 km/h. Silmapaistvate numbrite taga on võimekas 2-liitrine 300 hobujõudu arendav neljasilindriline Ingenium bensiinimootor ja 105 kW elektrimootor. P400e on ka üks vähestest pistikhübriididest, millel on DC-kiirlaadimise tugi – 50 kW laadijaga on võimalik tühi aku 80-protsendilise täituvuseni viia kõigest 30 minutiga. Kodustes tingimustes saab aku 7 kW vahelduvvoolu (AC) laadijaga täiesti täis laadida umbes kahe ja poole tunniga.

Uuenenud Velar on saadaval ka kerghübriidina, kus 48V MHEV-süsteem töötab koos viimatise põlvkonna Ingenium bensiini- (250–340 hj) või diiselmootoritega (204–300 hj). Tänu starter-generaatorile (BiSG) pakuvad uued hübriidmudelid veelgi paremat tõhusust, kogudest energiat, mis tavaliselt aeglustamisel kaoks. Kogutud energiat talletatakse pagasiruumi all asuvas akus ning seda kasutatakse sujuvamaks kiirenduseks, kõrvaldades klassikaliste start-stop süsteemide ebasujuvuse. Kõik mudeliversioonid on varustatud kaheksakäigulise automaatkäigukastiga.

Range Rover Velarile iseloomuliku sõidu- ja juhtimiskogemuse tagavad täiustatud kere- ja vedrustustehnoloogiad. Valikuline elektrooniline õhkvedrustus pakub mugavaimat sõidukogemust ka karmide teeolude korral, Adaptive Dynamics muudab pidevalt kõigi rataste vedrustust vastavalt teeoludele. Adaptive Dynamics süsteem kuulub kõigi kuuesilindriliste mudelite, PHEV-mudelite ning Dynamic HSE neljasilindriliste mudelite põhivarustusse.

Range Roveri maastikuvõimekuse tagab nutikas nõudluspõhise pöördemomendiga nelikveosüsteem (AWD). Pivi Pro kaudu seadistatav Terrain Response 2 süsteemil on seitse sõidurežiimi, mida juht saab valida vastavalt sõiduoludele, iga režiim muudab mootori, jõuülekande, nelikveosüsteemi, vedrustuse ja stabiilsuskontrolli seadeid, et tagada optimaalne veojõud haarduvus.

Uut Velarit saab tellida Land Roveri edasimüüjatelt.