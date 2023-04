Kas IPO turg sel aastal taastub?

Kuna Ameerika IPO (Initial Public Offering ehk aktsiate avalik esmaemissioon) turg on jälle tasapisi hoogu kogumas, siis kas me näeme peatselt jälle sellist meeletut pakkumiste lainet nagu 2021. aastal? Kas langev aktsiaturu volatiilsus lubab meil näha sellel aastal IPO-sid sellistelt kaubamärkidelt nagu Reddit ja Arm Holdings?

Laias laastus on vaja IPO turu taastumiseks inflatsiooni langust tagasi „normaalsele“ tasemele. Selleks on tõstnud Ameerika Föderaalreserv oma intressimäärasid, mis mõjutab negatiivselt kasvavate sektorite ettevõtete väärtust tänu eeldatavatele tulevastele kahanevatele tuludele.

Eelneva heaks näiteks võib tuua sellise ettevõtte nagu Mobileye, kes viis läbi täiendava aktsiapakkumise, kuid samal ajal kahandas märkimisväärselt aktsiate esmahinda. Kui esialgu püüeldi ettevõtte väärtuse hinnaks saada 50 miljardit dollarit, siis lasti oma ootused madalamaks ja jäädi rahule ka 30 miljardi dollariga. IPO tarbeks tehtud hindamine näitas aga firma väärtuseks kõigest 17.2 miljardit dollarit.

Käesoleval aastal hakkab Föderaalreserv suure tõenäosusega oma karmistamise tempot leevendama, seda eeldusel, et pikaajaliste võlakirjade tootlus hakkab langema. See võib aga omakorda vähendada turu volatiilsust ning panna investorid uuesti IPO’de poole vaatama.

Samuti on tähtis, et VIX ehk volatiilsusindeks oleks alla 20 kuna ajalugu on näidanud, et üle selle olles on ettevõtetel tänu suurele volatiilsusele raske leida enda väärtust. Teisisõnu ei suudetaks leida „õiglast“ hinda, millega ettevõte oleks investoritele atraktiivne, et saaks vajalikku kapitali kaasata ning seetõttu lükatakse IPO pigem määramatuks ajaks edasi.

Kui Föderaalreserv suudab sellel aastal tagada pehme maandumise kaheks või kolmeks kvartaliks, annab see võimaluse IPO turul avaneda ning suured ettevõtted nagu Reddit Inc ja Arm Holdings võivad aasta lõpu poole oma plaanitud IPO lõpuks ära teha. Kindlasti oodatakse aga ennem ära selgem pilt turust, et saaks olukorda õiglasemalt hinnata.