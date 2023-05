Sisuturundus

Ärikvartal, mis kingib töötajale iga päev aega iseendale

Ütlemise, et asukoht pole määrav, lükkab Liivalaia tänavale kerkiv Arter kvartal hooga ümber. 2024. aasta sügisel valmiv ärikvartal, mis asub paigas, kuhu on ühtmoodi mugav jõuda igast pealinna otsast, teeb lisaks suurepärasele asukohale silmad ette ka kõrguselt – just siin hakkab asuma Eesti kõrgeim, 111meetrine büroohoone.

Arter kvartal koosneb 28-, 15- ja 9-korruselisest hoonest ning neid ühendavast keskhoonest koos parkimismajaga. 2024. aasta sügisel valmivasse kvartalisse tuleb 38 000 m² üüripinda koos kohvikute, spordiklubi, terviseteenuste ja korterhotelliga.

Büroo pole enam ammu pelgalt koht, kuhu kindlaks kellaajaks saabutakse ning ettenähtud ajal lahkutakse, vaid palju enamat. Uusi objekte kavandavad arendajad lähtuvad sotsiaalsest aspektist üha enam. Hübriidtöö on tulnud, et jääda ning just seetõttu on kontorite roll ettevõtte edu ja inimeste rahulolu osas olulisem, kui eales varem.

Kunagi varem pole büroosid rajama asudes mõeldud sedavõrd põhjalikult tiimitööd hoogustavatele teguritele või sellele, et koosolekute ja avalike ruumide kõrval peavad hoones kindlasti olema ka privaatsemad vabaks ajaks mõeldud ruumid. Kontor pole pelgalt üks laud ja tool, mille taga istudes töö ära teha, vaid koht, kus peale kohustuslikke tegemisi hobide ja huvide ning eraeluga jätkata saab.

Nagu eritellimusel valminud ja hästi selga istuv rätsepaülikond – selgelt inimestele ja ettevõtte edule mõeldes valmib ka linna ühele elavaimale tänavale rajatav Arteri kvartal.

Kvartali hoonete ette rajatakse linnaväljak, 15- korruselise büroohoone katuseterrassile 500 m² suurune linnaaed ning hoonete taha jääva kunagise Härjapea jõesängi alale kõigile linnaelanikele avatud park.

Linna südames, elu keskel

Uut bürood valima hakates kerkib esimese küsimusena üles selle asukoht. Oluline on ligipääsetavus erinevates linnaosadest, infrastruktuur, kuid üha enam mõeldakse ka hoones olevatele nutilahendustele, ökonoomsusele.

Kerkiva Arteri kasuks räägib muuhulgas tõsiasi, et pole just palju uusi modernseid ärikvartaleid, kuhu pääsemine igast pealinna otsast pea ühepalju aega võtab – Peetrist ja Kakumäelt alla 20 minuti, Laagrist ja Viimsist vähem kui pooletunnise autosõiduga. Lennu-, bussi- ja rongijaamast jõuab Arterisse pärale vähem kui kümne minutiga.

Ühtviisi mugavalt saab Arterisse tulla auto asemel ka kergliiklusvahendi või ühistranspordiga – vajalik infrastruktuur selleks on piirkonnas juba täna olemas.

Kui parimaks ühistranspordi peatuse kauguseks büroohoonest peetakse statistikas kuni 300-meetrit, siis seegi nõue on siin juba täna täidetud.

Aeg iseendale, mida rahasse ümber arvutada pole võimalik

Kesklinnas tegutsedes pole miski käe-jala juurest liiga kaugel, kuid aktiivsete tööpäevade lõppedes soovitakse üha enam, et ka teised vajalikud toimetused saavad kiirelt ja aega säästvalt aetud. Hommikul õigeks ajaks lapse lasteaeda toimetamine ning õhtul järele minek on paljude lastevanemate jaoks argipäeva peavalu tekitavaim osa ja võib iga päev ampsata kokku ligi poolteist tundi.

Arter on terviklik ärikvartal, mis pakub lisaks 29 000 m2 A-klassi büroopinnale ka 6000 m2 teenindus- ja toitlustuspinda ning kuhu mahub ka 3000 m2 üürikortereid. Muu hulgas avab siin uksed ka lastehoid, mis tähendab, et tüütud ringid punktist A punkti B sõites ära jäävad. Lisaks tulevad siia restoranid, jõusaalid, ilusalongid, meditsiini- ja terviseteenused, ujula ja spaa. Aeg iseendale, mis muidu ühest paigast liiklemisele kulub, saab olema märkimisväärne, ning seda saab kasutada hoopis meeldivalt oma tervise ja heaolu eest hoolitsedes.

Kvartalis avavad uksed erinevad kohvikud ja restoranid. Teenuste hulgas on spordiklubi koos 20 m ujula, lõõgastusbasseinide, saunade ja väliterrassiga, erinevad tervise- ja iluteenused ning lastehoid. Parkimiskohti luuakse kokku 460 sõidukile ja enam kui 100 jalgrattale.

Kõrghoones töötav inimene on produktiivsem

Professor Hans Koster Amsterdami Vrije Ülikoolist uuris, kuidas mõjutab hoone kõrgus büroo üürihinda ja nentis, et mida kõrgem on ehitis, seda kopsakam on hind. Samas selgus aga, et kõrghoonetes töötavad ja tegutsevad inimesed on kõikides oma ettevõtmistes produktiivsemad. Kaasaegsetes kõrghoonetes asuvad võimalused, lisaks kvaliteetsele sisekliimale ka eelpool mainitud jõusaalid, restoranid, lastehoiud jm vähendavad stressi, lähendavad kolleege, mõjutavad positiivselt sotsiaalseid aspekte ning loovad ettevõtte jaoks väga vajalikke kontakte.

Kesklinnas asuvat kvaliteetset büroohoonet eelistavad ettevõtted sageli ka lihtsalt maine ja asukoha pärast. Hoone fassaadil kõrguv firma logo suurendab kahtlemata kliendibaasi, süvendab usaldust ettevõtte võimekuse ja tootlikkuse osas ning tugevdab brändi.