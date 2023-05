Rahvusvahelised investorid on pööranud oma silmad tõusva päikese maa suunas

Rohkem kui 40% Jaapani „Blue Chip“ ettevõtetest kaupleb oma aktsiatega alla oma bilansilise väärtuse, nende seas on muuhulgas Toyota Motor, Mitsubishi UFC Financial ja Softbank. Euroopas on vastav näitaja umbes 20% ja Ameerikas vähem kui 10%.

Juba aastakümneid on Jaapani ettevõtted tuntud oma kapitali paigutamise ebaefektiivsuse poolest. Nende ROIC (Return On Invested Capital) ehk tulu investeeritud kapitalist on Euroopast ja Ameerikast maha jäänud. Viimastel aastatel aga on nende ettevõtted märgatavalt oma töötõhusust parandanud ning selle tulemusena on „Blue Chip“ ettevõtete keskmine ROIC tõusnud samale tasemele Ameerikaga ja ületanud Euroopat.

Tänasel päeval tegutsevad Jaapani ettevõtted vägagi tõhusalt, kuid investorite silmis on nad ikkagi alaväärtustatud. Investorite suhtumise muutmine neisse võtab aega. Siiski on esimesed suuremad märgid sellest juba ka avaldunud, kus näiteks Warren Buffeti ettevõte Berkshire Hathaway suurendas aprillis oma osalust viies Jaapani suurimas kauplemisfirmas (Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co ning Sumitomo) ning omab igast neist nüüd 7.4%. See on ühtlasi Berkshire suurim kapitali investeering väljaspool Ameerikat ja Euroopat.

Aprilli alguses saatis Tokyo Börs märgukirja oma börsiettevõtetele, kes kauplevad aktsiatega alla oma bilansilise väärtuse, kus soovib ametlikku nimekirja sammudest, kuidas nad saavad parandada oma kapitali paigutamist, et aktsiate väärtus tõuseks. See loomulikult ei jäänud välisinvestoritele märkamata.

Märtsi lõpus avaldas Ken Griffini tuntud 54 miljardi dollari suurune Citadel riskifond oma plaani taasavada selle aasta sees oma Tokyo kontor. Kõik eelnev on selgeks näiteks Jaapani ettevõtetesse investeerimise atraktiivsuse kasvust. Meie Freedom24 analüütikud on valinud välja kolm Jaapani ettevõtet, mille aktsiad võivad investoritele pakkuda suurt tulusust.

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) on Jaapani suurim pangandusgrupp, mis peale kohaliku turu on aktiivne veel Ameerika, Euroopa, Aasia, Okeaania ning teistel rahvusvahelistel turgudel. Ettevõte pakub väga laias valikus teenuseid, mille hulgas on äripangandus, usaldusteenused, aga ka investeerimispanganduse erinevad teenused.

Pangandussektor on massiivse kapitali sissevoo suhtes üks vastuvõtlikumaid majandusharusid ning olles oma riigi suurim pangandusgrupp, saab ilmselt MUFG olema üks suurimaid lääne investorite kapitalipaigutuse kasusaajaid riigis. Juba praeguseks on mitmed fondid ja grupid ostnud ettevõtte aktsiad miljonite dollarite eest ning eelmise aasta viimasel veerandil ostsid institutsionaalsed investorid pangagrupi aktsiaid rohkem kui 114 miljoni dollari eest.

Ettevõte paistab silma oma kvaliteetse ja hästi hajutatud laenuportfelliga, millest suur osa on laenatud kohalikele ettevõtetele, aga märkimisväärne osa ka välismaale, mis kahandab valuutariske välisinvestorite jaoks. Erinevalt oma Ameerika kolleegidest jäi MUFGi eelarve ja muud finantsid intressitõusudest puutumata.

Ettevõte teenis tänu kõrgematele intressimääradele eelmise aruandlusaasta lõpu seisuga 46.26 miljardit dollarit tulu (aasta ennem 42.62 miljardit). Ärikasum oli samal perioodil 3.83 miljardit (aasta ennem 9.88 miljardit) ning puhaskasum 3.04 miljardit dollarit (aasta ennem 10.18 miljardit). Puhaskasumi vähenemise tingis ennekõike krediidikahjumist tingitud suurenenud vahendustasud ning tütarettevõtte müügist tulenevate muude tegevuskulude suurenemine.

Ettevõtte 12 kuu (2021.a. 3. kvartalist 2022.a 3. kvartalini) ROA (Return Of Assets) ehk varade tootlus oli 0.10% (eelmine periood 0.32%) ning ROE (Return Of Equity) ehk omakapitalitootlus oli 2.05% (eelmine periood 6.61%), mille vähenemine on tingitud puhaskasumi vähenemisest. Ettevõtet saab iseloomustada kui hästi kapitaliseeritud panka, kus erinevad kapitali indikaatorid on üle nõutud keskmise nagu ka kohustiste ja omakapitali suhe (Leverage Ratio), mis on 5.14% (regulaatori nõue on 3%).

Me eeldame, et ettevõtte finantsseisund taastub kuna tütarettevõtte müügiga seotud kulud on ajutised ning samal ajal kasvab laenuportfell, kus kohalik laenuturg jääb muutumatuks, kuid rahvusvahelistel turgudel suureneb. Samal ajal hindavad enamus suurpanku MUFG aktsiat tugevalt alaväärtustatuks, kus P/B (Price To Book Ratio) ehk hinna/raamatupidamisväärtuse suhe on 0.62, mis muudab selle vägagi atraktiivseks.

Meie ekspertide ning ka investeerimispankade konsensuslikul hinnangul on aktsia sihthinnaks ja õiglaseks turuväärtuseks järgmise 12 kuu jooksul 8.30 dollarit aktsia kohta, mis on 22.4% tõusu hetkehinnast (6.78 dollarit). Siiski tasub meeles pidada, et märkimisväärne hulk ettevõtte puhaskasumist ehk umbes 40% tuleb Morgan Stanley investeerimispangast, kus omatakse 20% osalust ning seega on Jaapani pank sõltuv tsüklilisest investeerimispangandusest.

Canonit (CAJ) teavad enamus inimesi nende kaamerate järgi, kuid tegelikult on ettevõtte peamised turud keskendunud äridele ning tegutsetakse printimise, pildistamise (sealhulgas nii video- kui fotokaamerad), meditsiini, tööstuse ja muudes segmentides. Rohkem kui 55% ettevõtte aastasest tulust tuleb printimisega seotud ettevõtmistest. Samas on sissetulekud väga hästi laiali jagatud eri regioonide vahel, kus suurim tulu tuleb Euroopast ja Põhja-Ameerikast ning see omakorda tähendab potentsiaalsetele investoritele väiksemat riski.

Canon tegutseb suurtel ja juba väljakujunenud turgudel, mis kasvavad suhteliselt aeglaselt. Näiteks ennustatakse äriprintimise turu tõusu aastaks 2030 umbes 2.8% ja digitaalsete kaamerate turgu 2.2% aastaks 2028. Samas on nendel turgudel jätkuvalt suur nõudlus ning Canon suutis kasvatada oma tulu aasta varasemaga võrreldes printimiselt 16.9% ning kaamerate müügist 22.9%. Teisisõnu olles juba turuliider, siis kasvatati oma turuosa veelgi.

2022.a. novembris teatas Canon uue tütarettevõtte loomisest Ameerikas meditsiinivaldkonnas, mis on ettevõtte tulusid silmas pidades nendele suuruselt kolmas turg. Sellega soovitakse veelgi rohkem oma kohalolu maailma ühes mõjukaimas turuosas kinnistada. Detsembris aga lasti välja uus toode pooljuhtide litograafia süsteemide tarbeks, mis võimaldab paremat 3D pakkimistehnoloogiat ning näitab ettevõtte jätkuvat tehnoloogilist protsessi.

Canon tasustab oma aktsionäre läbi dividendide ja aktsiate tagasiostuprogrammi. Eelmise aasta lõpus maksis ettevõte 889.1 miljoni dollari eest dividende ning lisaks eraldas ligemale 746 miljonit aktsiate tagasiostmiseks. Hetkel on dividendide tootlikus umbes 4%, kuid me ei oota selle märkimisväärset tõusu kuna ettevõtte tegevused on väga kapitalimahukad.

Canon teenis eelmine aasta 30.7 miljardit dollarit tulu, mis on 4.1% vähem kui aasta varem. Brutokasum langes 14.82 miljardilt 13.92 miljardi dollarini, ärikasum 3.22 miljardilt 2.7 miljardi dollarini ning puhaskasum 1.95 miljardilt 1.84 miljardi dollarini. Vaba rahavoog langes 2.51 miljardilt 524.7 miljoni dollarini tänu suurele kapitalikulule.

Eelmise aasta vähenenud majandusnäitajad olid suuresti tingitud Ameerika dollari tugevnemisest, kuid kuna vahetuskursid on stabiliseerunud, siis eeldatavasti tõuseb ka ettevõtte majandus. Canoni eelarve on vägagi heal järjel, kus ettevõtte netovõlg on negatiivne ehk koguvõlg on 2.28 miljardit, aga raha, raha ekvivalendid ning lühiajalised investeeringud teevad kokku 2.85 miljardit dollarit.

Canoni aktsia P/B on 0.96 ehk see on alaväärtustatud. Enamike investeerimispankade seisukoht on, et tegemist on aktsiaga, mille õiglane turuväärtus on kõrgem kui hetkeline väärtus. Meie analüütikud hindavad Canoni aktsia sihthinnaks järgmise 12 kuu jooksul 30 dollarit aktsia kohta, mis on ligemale 27% tõusu hetkehinnast (23.63 dollarit).

Siiski tasub investoritel meeles pidada, et peale kaamerate arenevad ka teised digitaalsed vahendid, näiteks nutitelefonide kaamerad on kõvasti edasi liikunud ning seega on muutumas ka tarbijate harjumused pildistamise suhtes. See omakorda on pannud digitaalsete kaamerate turu kahanema ning konkurentsi tihenema. See tekitab Canoni taolisele ettevõttele teatud riske, eriti kui ei suudeta turuga piisavalt hästi kohaneda.

Sony Group (SONY) on tõeline tehnoloogia gigant, mille ettevõtmised katavad väga laia ärimaastiku mängukonsoolidest filmideni ja pooljuhtidest taaskasutatud plastini. Elektroonikat ja seadmeid toodetakse ja müüakse kõikidel kontinentidel nii era- kui äri- ja tööstusturgudel. Suurim tulu ehk 31.3% tuleb mängu ja võrguteenuse segmendist, millele järgneb meelelahutus, tehnoloogia ja teenused segment 21.4%.

Sony mängumaailma lipulaev konsool PlayStation 5 on lõpuks ületamas tarneahelast tingitud probleeme, kus pikka aega ületas nõudlus väga suurelt pakkumise ning see tähendas lõpptarbijate jaoks suuri vahendustasusid edasimüüjatele, sest konsoole oli lihtsalt liiga vähe. Tänu eelmise aasta viimasel veerandil müüdud 7.1-le miljonile konsoolile tõusis mängu ja võrguteenuse segmendi tulu 53.3% aasta varasemaga võrreldes.

Sonyl on ka teine trump mängude maailmas ehk virtuaalreaalsuse (VR ehk Virtual Reality) mängukonsool PlayStation VR2. VR maailm on pidevas tõusus ning hinnanguliselt tõuseb see rohkem kui 30% aastaks 2030 ning teenib rohkem kui 76 miljardit dollarit tulu. Kuigi veebruari lõpus ülemaailmselt välja lastud VR2 eeltellimused jäid ootustele alla, siis on see tööstuse ekspertidelt saanud kõrge hinde.

Meelelahutus, tehnoloogia ja teenuste segment kasvas eelmise aasta viimasel veerandil 9.6% võrreldes eelneva aasta sama ajaga kuna Sony pakub oma puutesensoreid ja muid lahendusi sisuliselt kõigile juhtivatele nutitelefoni tootjatele, nende seas on nii Apple kui Samsung. Lisaks ollakse video- ja fotokaamerate turul väga tugeval positsioonil.

Muusika segment kasvas 22.9%, mis on suuresti tingitud müügitulu tõusust erinevate voogedastusteenuste kaudu. Lähitulevikus hinnatakse ka selle segmendi väga suurt kasvu ning ilmselt annab see Sonyle mitmeteks aastateks korralikku tulu. Samuti oodatakse filmisektori kasvu kuna Sony omab mitmete ikooniliste frantsiiside õigusi (Spider-Man, Ghostbusters jne). Samuti omatakse mitmeid stuudioid, mis produtseerivad väga tuntud animafilme, mille turgu näiteks Jaapanis nähakse aastaks 2030 10% suuremana.

Sony teenis eelmisel aastal 81.41 miljardit dollarit tulu, mis on 7.8% vähem kui aasta enne seda. Ettevõtte brutokasum langes 24.06 miljardilt 23.13 miljardi dollarini, ärikasum 10.53 miljardilt 8.92 miljardi dollarini ning puhaskasum 7.87 miljardilt 6.86 miljardi dollarini. Vaba rahavoog langes 6.94 miljardilt -1.24 miljardi dollarini tänu suurenenud kapitaliinvesteeringutele ning puhaskäibekapitali muutumisele.

Nagu Canoni puhul, siis on ka Sony eelmise aasta majandustulemuste vähenemine seotud ennekõike USA dollari tugevnemisega ning samuti eeldatakse selle aasta majandustulemuste tõusu tänu valuutakursside stabiliseerumisele. Kui vahetuskurssi mitte arvestada, tõusis Sony müük aastaga 14.4% ning puhaskasum 8.2%.

Juhtivad investeerimispangad ja –fondid on selgelt ühisel arvamusel, et ettevõtte aktsia on alahinnatud ning aktsia õiglane turuväärtus kõigub 102 ja 152 dollari vahel. Meie analüütikud on finantsindikaatoritele toetudes arvestanud aktsia sihthinnaks järgmise 12 kuu jooksul 121 dollarit aktsia kohta, mis on 27.5% tõusu hetkehinnast (94.89 dollarit).

Siiski tasub investoritel meeles pidada, et Sonyl on igas segmendis väga tugevad konkurendid, näiteks videomängudel Microsoft või filmimaailmas Disney, mis võivad pikas plaanis negatiivselt mõjutada ettevõtte tulemusi.

Lisaks iga ettevõtte enda riskidele on veel paar suuremat faktorit, mis võivad nende ettevõtete tulemusi mõjutada. Nimelt võib igasuguseid finantstulemusi jätkuvalt mõjutada kas siis tugevnev Ameerika dollar või nõrgenev Jaapani jeen. Kuigi Jaapani turg on märkimisväärselt tõusva potentsiaaliga, siis võib seda survestada ka aeglane kasv ja deflatsioon. Lisaks eelnevale on Jaapanis nagu enamikus vanas maailmas vananev populatsioon.

Kõiki neid faktoreid tasub igal investoril arvesse võtta ning soovitame teha kaalutletud analüüsi ja otsused enne igasuguseid investeeringuid.