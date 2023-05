Games Global – uus kaubamärk Eesti turul

Games Global on uus tarnija iGamingu valdkonnas, kes pakub valdkonnale jõudu ning suunda. Games Globali portfell, mis koondab iGamingu suurimaid ja säravamaid staare, on koduks tuhandetele mängudele enam kui 50 stuudiopartnerilt.

Games Globali tütarettevõte Games Global Estonia OÜ sai alguse aastal 2022, tähistades tänavu esimest tegevusaastat. Ettevõte toodab online-mänge ning pakub kõiki selle valdkonnaga seotud taustategevusi, et tooted vastaksid nii lõppkasutaja ootustele kui ka riiklikele regulatsioonidele.

„Meie missioon on olla esimene valik nii klientidele, koostööpartneritele, meie töötajatele kui ka kõigile iGamingu tarbijatele. Selleks on oluline tihe ja läbipaistev rahvusvaheline koostöö enam kui 900 töötaja vahel, kes asuvad Eestis, Inglismaal, Lõuna-Aafrika Vabariigis, Gibraltaril, Maltal ja Hispaanias,” tutvustab Games Global Estonia tegevjuht Julia Saburova. „Eestis me loome kasiinomängude tarkvara, mis peab olema turvaline ja kõrge kvaliteediga ning oleks hea ja mugav kasutada kõikides rakendustes. See tähendab vajadust aja ja tehnoloogia arengutega kaasas käia.”

Saburova sõnul on iGaming aastatega tugevalt kasvanud, samasugune kiire areng toimub ka Games Globalis. „Naudime innovatsioonist tingitud kasvu ning sektori kiire tempo on meile ühel ajal nii väljakutseid esitav kui ka uusi võimalusi pakkuv. Ükski päev ei ole sama, õpime ja areneme iga päev. Suurepärane on olla osa sellest kõigest ning meie tugevatele talentidele võimalustest puudust ei tule. Võistlus talentide üle on pannud täna pingutama iga ettevõtte ning nii panustame ka meie igapäevaselt inimestekesksema strateegia arendamisse ja talente kasvatavasse ettevõtluskultuuri.”

Games Globali rahvusvaheline personalijuht (Chief People & Transformation Officer) Leila Goelz nendib, et tema jaoks on ülimalt oluline olla osa inimeste arendamisele, tulemuslike meeskondade loomisele ja kaasava kultuuri edendamisele pühendunud ettevõttest, mis võimaldab igaühel olla parim versioon endast. „Ja just nii me püüamegi Games Globalis tegutseda, selles peitub minu jaoks väljendi „Make everyone a winner” tähendus,” lisab ta.

Maailmas on palju fantastilisi ettevõtteid, kel on suurenenud digitaliseerimise tõttu üha kasvav vajadus täita sarnaseid rolle, nagu DevOps insenerid, arendajad jne. Tipptalentide meelitamisel on konkurents suur – sageli on kandidaatidel korraga laual mitu pakkumist. Seetõttu on tööandjate värbamise tempo drastiliselt muutunud ning on ettevõtteid, kes täidavad oma vakantse vaid mõne päevaga. Games Globali jaoks on oluline teistega sammu pidada ja neist võimalusel ees olla.

„Tänane seis tööjõuturul tähendab proaktiivsemat lähenemist talentide ligimeelitamise strateegias. Oleme selle väljakutse Games Globalis edukalt vastu võtnud ja jätkame värbamist uskumatul kiirusel,” räägib Goelz. „Suhtleme kandidaatidega personaalselt juba enne lepingu sõlmimist, oleme loonud oma talendipanga ja panustame pidevalt töötajate motivatsioonipakettide arendamine. Seejuures on oluline, et valikuprotsess ei keskenduks ainult meile kui ettevõttele, vaid kandidaadile täpse ülevaate andmisele kogu ettevõttest: meie kultuurist ja töötajatest, mis aitab tal otsustada meie vastastikuse sobivuse üle. Usume, et inimeste jaoks on olulised kolleegid, mitte lihtsalt ettevõtte nimi ja tegevusala.”

Töötajad vajavad kaasamist, võrdsust ja mitmekülgset tööd

Viimaste aastate jooksul on kõik ettevõtted näinud ja mõistnud pandeemiast tingitud globaalset muutust suhtumises kaug- või hübriidtöösse. Kohandutakse muutustega, rakendades paindlikumat töökorraldust. „Arvamused võivad erineda, kuid meie näeme, et töötajad soovivad endiselt olla koos oma meeskondadega kontoris, isiklikult kohtuda ja nautida kohvi kõrvale kiiret vestlust. Inimene on ju sotsiaalne olend,” ütleb Goelz. „Kaasatus, võrdsus ja mitmekülgsus tagavad tugeva ühtekuuluvustunde ning aitavad talente pikemalt ettevõttes hoida. Soovime, et Games Global oleks koht, kus meie inimesed saaksid tõesti areneda ja tunneksid tugevat ühtekuuluvust.”

Autentsuse, julguse ja koosolemise väärtustele truuks jäämine soosib tema sõnul loovust ja innovatsiooni, mis on lõppkokkuvõttes Games Globali edu võti. „Kuidas me saaks areneda ja sammu pidada, kui me ei oleks mitmekesised? Globaalsete huvirühmadega rahvusvahelisele ettevõttele tagab meeskondade mitmekülgsus võime mõista erinevate kultuuride vajadusi ja soove ning hoida avatud meelt positiivsete erinevuste suhtes, mida üks inimene saab lisada meeskonda ja ettevõttesse tervikuna.”

Vaatamata jätkuvatele väljakutsetele on Games Global end korduvalt tõestanud vastupidava ja kohanemisvõimelisena, sama kehtib ka värbamise kohta. „Ei tohi unustada, et ettevõtted moodustavad inimesed. On oluline, et neid inimesi väärtustatakse, nad tunnevad organisatsiooniga sidet ning on kaasatud tööandja visioonidesse,” räägib Games Globali rahvusvaheline personalijuht.

Games Globali portfellis üle kui 3000 mängu ning ettevõte teenindab ligi tuhandet kasiino kaubamärki. Keskendunud ollakse nii väljakujunenud rahvusvahelistele reguleeritud kui ka veel kujunevatele turgudele. Tehnoloogiaettevõtte mitmekülgsus, kogemused, platvormid, talendid ja võrgustik võimaldavad inspireerida kasutama uusi lahendusi ning nihutama oma piire nii tootepõhiselt kui ka geograafiliselt.