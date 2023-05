Freedom Finance Europe pääses sel aastal „Great Place to Work“ parimate sekka

Freedom Finance Europe on pääsenud mainekasse „Great Place to Work“ (suurepärane töökoht) reitingusse, mis on koostatud töötajate konfidentsiaalse tagasiside põhjal. Freedom Finance Europe on 100-250 töötajaga Küprose ettevõtete viie parima tööandja seas.

„Great Place to Work sertifikaat ja Best Workplaces nimekiri on usaldusväärne institutsioon rahvusvaheliselt parimate tööandjate tunnustamiseks. Valikukriteeriumid põhinevad kogemustel ja töötajate hinnangutel ning kogu protsessi juhivad selged ja läbipaistvad regulatsioonid. Õnnitleme auhinna saanud ettevõtjaid!“, sedastas „Great Place to Work“ tegevjuht Kyriakos Lacovides.

„Great Place to work“ nimetuse saamine on Freedom Finance Europe´i jaoks ettevõtte personalidirektor Olga Karpunina sõnul suur saavutus. „Oleme selle üle väga uhked! Töötajate eest hoolitsemine ja mugava töökeskkonna loomine on alati olnud üks prioriteete,“ kirjeldab Karpunina.

„See strateegia võimaldab meil mitte ainult maailma parimaid talente ligi meelitada, vaid saavutada ka suurepäraseid äritulemusi. Usume, et mida õnnelikumad on meie töötajad, seda suurem ka klientide rahulolu. See ongi ettevõtte edu võti!“ on personalidirektor kindel.

Edetabel „Great Place to Work“ sisaldab 20 Küprose ettevõtet, mille töötajad hindasid kõrgelt oma tööga rahulolu, juhtkonna usaldusväärsust ja võimalusi personaalseks arenguks. Globaalne uuringute ettevõte Great Place to Work Institute, mis tegutseb 70 riigis, viib igal aastal läbi eelsertifitseerimise ja lõpliku valiku.

Nimetatud Euroopa edetabelisse kantud ettevõtted kandideerivad automaatselt kohale Euroopa parimate tööandjate nimekirjas. Freedom Finance Europe sai sertifikaadi 2022. aasta lõpus.